Famille de Ihor Horbanov - La ministre de l'immigration doit faire preuve d'humanité





MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Le député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, M. Gaétan Barrette déplore l'inaction et le manque de détermination de la ministre Nadine Girault qui estime ne pas pouvoir intervenir dans le dossier de la famille de M. Ihor Horbanov.

C'est pourtant tout le contraire, car la ministre peut et doit faire preuve de proactivité et se coordonner avec le fédéral pour régulariser le statut de Mme Horbanova et lui assurer un Certificat de sélection du Québec pour que la mère de cette famille d'origine ukrainienne ainsi que ses deux enfants ne risquent pas l'expulsion à la suite du décès du père sur l'autoroute 30 en Montérégie en mars 2019.

Ihor Horbanov a tragiquement perdu la vie quand son véhicule a sombré dans un nid-de-poule causé par un manque d'entretien du ministère des Transports du Québec qui était au courant du problème sur ce tronçon de route depuis un certain temps avant l'accident. Le manque d'entretien a causé une perte de vie et un drame pour une mère de famille et ses deux enfants.

« C'est un non-sens, une injustice. La ministre de l'Immigration ne peut pas se permettre de dire qu'elle ne peut intervenir dans le dossier. D'ailleurs, l'article 34 de la Loi sur l'Immigration du Québec permet à la ministre de sélectionner une personne « qui est en situation particulière de détresse » pour lui octroyer un Certificat de sélection du Québec. C'est ce que nous lui demandons de faire immédiatement et publiquement. Cette famille ne serait pas dans cette situation inhumaine actuellement si le suivi avait été fait correctement par le MTQ. Le Québec a sa part de responsabilité dans cette tragédie, c'est donc la moindre des choses d'agir rapidement pour Mme Horbanova et ses enfants. La ministre Girault peut faire bouger les choses pour assurer un avenir convenable à cette famille installée à Sorel-Tracy qui rêvait d'une vie meilleure au Québec ».

M. Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole libéral en matière d'immigration.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 6 août 2020 à 15:03 et diffusé par :