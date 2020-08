Desserte aérienne régionale - Début des travaux de construction de la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais





CHIBOUGAMAU, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce le début des travaux de construction de la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais. Ce projet, évalué à plus de 16,6 M$, permettra d'accroître la capacité d'accueil de l'aéroport, qui connaît une constante augmentation de son achalandage.

Une pelletée de terre symbolique a été organisée pour l'occasion en présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour.

La nouvelle aérogare permettra de diminuer le temps d'attente et de mieux répondre aux besoins des usagers. Elle comprendra une salle d'attente offrant un plus grand nombre de places assises de façon à améliorer le confort des passagers. De plus, une pièce de fouille et un local stérile seront annexés afin d'optimiser les contrôles de sécurité et de satisfaire aux exigences de Transports Canada.

Le projet comprend également l'aménagement d'un puits d'eau potable, d'un système de traitement des eaux usées, d'un nouveau stationnement, le déplacement d'un garage, puis l'agrandissement de l'aire de trafic.

Citations

« Investir dans nos infrastructures aéroportuaires, c'est assurer des déplacements efficaces et sécuritaires à la population, en plus de contribuer à notre développement socio-économique. Plus que jamais, pour soutenir ses régions et son économie, le Québec doit pouvoir compter sur une desserte aérienne régionale pérenne. C'est pourquoi votre gouvernement pose des gestes concrets pour l'amélioration des aéroports régionaux, comme en témoigne la construction de la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La région du Nord-du-Québec est vaste et pour les communautés éloignées, l'avion est souvent le seul moyen de transport pour accéder à des services, à des soins de santé ou encore à des établissements d'enseignement. Il est donc nécessaire d'investir dans nos infrastructures aéroportuaires afin qu'elles répondent aux besoins et à la réalité du milieu. La construction de l'aérogare de Chibougamau-Chapais contribuera à l'atteinte de cet objectif. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis heureux que soit officialisé aujourd'hui le début des travaux de construction de la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais. Ce projet est non seulement bénéfique pour nos citoyennes et citoyens, mais aussi pour les entreprises, qui pourront assurer plus facilement le déplacement de leurs travailleuses et travailleurs, favorisant ainsi le maintien d'emplois de qualité dans notre région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants

Il s'agit d'un projet annoncé dans le cadre des investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2020-2022 du ministère des Transports.

L'aérogare actuelle sera maintenue en fonction jusqu'à l'ouverture de la nouvelle. Il n'y aura donc aucune perte de service pour les communautés de la région.

La fin de la construction est prévue pour le printemps 2021.

Lien connexe

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2020-2022

