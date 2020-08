EURO Ressources communiqué information réglementée mise à disposition du rapport financier semestriel 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSEParis : EUR EURO RESSOURCES ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE ET LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020 Paris, France, le 6 août 2020 : EURO Ressources S.A. (« EURO » ou la « Société ») (Paris : EUR) a publié...

Ressources Géoméga Inc. («Géoméga» ou la «Société») , développeur de technologies propres pour l'extraction et le recyclage de terres rares, est très heureuse de faire le point sur les activités d'ingénierie et de développement de son usine de...