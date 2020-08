Andersen Global conclut un accord de collaboration avec CFA Afrique au Burkina Faso





Andersen Global poursuit son expansion en Afrique occidentale par le biais d'un accord de collaboration avec CFA Afrique, un cabinet fiscal et juridique situé à Ouagadougou, marquant ainsi les débuts de l'organisation au Burkina Faso et démontrant à nouveau la présence croissante d'Andersen Global sur le continent africain.

Fondé en 2004 et sous la direction de son directeur général Brahima Guire, CFA Afrique s'est développé jusqu'à inclure près de 20 professionnels au total, conseillant une multitude de clients aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale. Le cabinet fournit divers services fiscaux et juridiques, notamment de conseil et consultation en matière fiscale, conformité fiscale, prix de transfert, législation d'entreprise et commerciale, et structuration fiscale.

« Offrir à nos clients une approche sur mesure et des solutions parmi les meilleures de leurs catégories constitue notre principale priorité », a souligné Brahima Guire. « La stratégie d'expansion d'Andersen Global et sa volonté d'assurer aux clients des services fiscaux et juridiques de qualité renforce notre avantage concurrentiel et nous permettra de mieux servir notre clientèle transfrontalière. Nous sommes impatients de fournir de manière harmonieuse des solutions innovantes, axées sur les clients à l'échelle internationale, grâce à l'ensemble de nos collègues répartis à travers le monde. »

Et Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, d'ajouter : « CFA Afrique est un cabinet bâti sur la bonne gestion et la transparence. Brahima Guire et son équipe ont déjà établi d'étroites relations de travail avec notre équipe en Côte d'Ivoire, Mondon Conseil, créant ainsi les bases de la réussite, tandis que nous continuons de faire progresser de façon significative notre présence en Afrique cette année. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 187 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 août 2020 à 14:30 et diffusé par :