Les écouteurs TONE Free(MC) de LG dotés de la technologie Meridian audio et UVnano offrent une expérience utilisateur unique





Les véritables écouteurs sans fil TONE FreeMC de conception novatrice offrent une qualité de son supérieure et leur boîtier de recharge UVnano élimine 99,9 % des bactéries présentes sur le filet de haut-parleur des écouteurs.

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a annoncé aujourd'hui le lancement canadien de ses écouteurs TONE FreeMC de LG, ses premiers véritables écouteurs sans fils sur le marché (modèles HBS-FN4 et HBS-FN6). Doté de la technologie Meridian, ce produit innovant offre le meilleur son qui soit et est accompagné d'un boîtier de recharge UVnano unique qui élimine 99,9 % des bactéries sur le bout des écouteurs le plus proche de l'oreille interne à la suite d'une recharge de 10 minutes.

Une première dans l'industrie, la capacité du boîtier de recharge UVnano du modèle phare FN6 à éliminer les bactéries a été vérifiée par UL au moyen d'un nouveau protocole de test par rayonnement UV élaboré par les experts en microbiologie de l'organisme UL, qui est considéré comme l'une des principales entreprises spécialisées en science de la sécurité au monde. UL a vérifié que le rayonnement UV élimine 99,9 % des bactéries présentes sur le filet de haut-parleur des écouteurs pendant le puissant cycle de recharge.

Dotés de la technologie que perfectionne Meridian depuis 25 ans, les écouteurs offrent une nouvelle dimension de son grâce à l'effet de spatialisation du casque d'écoute (Headphone Spatial Processing [HSP]) propulsé par un traitement numérique du signal (DSP). La technologie DSP ne se contente pas de recréer une scène sonore réaliste qui simule l'expérience de l'écoute sur de vrais haut-parleurs, puisqu'elle restitue également des voix d'une clarté irréprochable pour offrir une immersion totale à l'auditeur.

Qu'ils écoutent un opéra classique, des airs électroniques ou un simple balado, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience d'écoute grâce aux quatre réglages sonores de l'égalisateur (EQ) conçus par Meridian : Naturel pour un son authentique et équilibré, Immersion pour un sens élargi de l'espace, Amplification de basses fréquences (Bass Boost) pour un peu plus de mordant et Accentuation des aigus (Treble Boost) pour une plus grande clarté de la performance vocale. Les utilisateurs pourront transformer leur expérience, peu importe ce qu'ils écoutent.

Même si les utilisateurs ont la capacité d'éliminer tout bruit extérieur, les écouteurs TONE FreeMC de LG leur donnent également la possibilité d'entendre ce qui se passe autour d'eux en appuyant simplement sur le bouton du mode Son ambiant. Il n'est plus nécessaire d'enlever un écouteur pour interagir avec le monde extérieur.

« Nous avons mis en oeuvre tout notre savoir-faire pour définir l'identité sonore de la nouvelle génération d'écouteurs TONE FreeMC de LG, a expliqué John Buchanan, PDG de Meridian Audio. Que vous soyez à la maison, en voiture, en déplacement ou à la salle d'entraînement, les nouveaux écouteurs TONE FreeMC de LG constituent une nette avancée en matière d'innovation et de performances audio. Ils répondent ainsi à la demande pour une expérience d'écoute pratique et de haute qualité, où que vous soyez. »

Le novateur boîtier de recharge UVnano de LG offre également aux utilisateurs une puissante capacité de recharge, ce qui leur permet d'écouter de la musique pendant une heure en seulement cinq minutes de recharge. Une fois complètement rechargés, les deux modèles peuvent contenir plusieurs charges, offrant jusqu'à 18 heures de lecture.

Pour plus de convivialité et de durabilité, les deux modèles respectent la norme IPX4 en matière de protection contre les éclaboussures d'eau, la pluie et la transpiration pendant l'entraînement. Ils prennent aussi en charge la fonction de commande vocale de l'Assistant Google ou de Siri avec un téléphone intelligent connecté, en plus de disposer de commandes tactiles intuitives qui permettent à l'auditeur de choisir les options Lecture, Pause, Suivant et d'utiliser la commande du son sans avoir recours à son téléphone intelligent.

Téléchargez l'application TONE & Talk de LG dans la boutique Google Play ou l'App Store d'Apple pour accéder à l'outil de recherche des écouteurs pour retracer rapidement les écouteurs égarés ou introuvables. Si une connexion Bluetooth est détectée, les écouteurs TONE FreeMC de LG commenceront à biper. S'il n'y a pas de connexion, l'application vous affichera le dernier emplacement connu sur une carte.

Les écouteurs TONE FreeMC FN4 (PDSF de 149,99 $) et FN6 (PDSF de 199,99 $) de LG sont maintenant en vente dans les magasins Best Buy, sur Amazon et auprès de certains fournisseurs de services de téléphonie cellulaire. Visitez le LG.ca/ca_fr pour en savoir plus.

