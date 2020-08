L'avocat spécialiste des affaires liées à la salmonellose de MakeFoodSafe.com intente son premier procès au Montana pour une épidémie de salmonellose causée par des oignons rouges





GREAT FALLS, Montana, 6 août 2020 /CNW/ - Jory Lange, avocat spécialiste des affaires liées à la salmonellose à l'échelle nationale, du cabinet d'avocats The Lange Law Firm, PLLC, ainsi qu'Alexander (Zander) Blewett III et Drew Blewett, avocats spécialistes des affaires de lésions corporelles du Montana, du cabinet d'avocats Hoyt & Blewett, PLLC, à Great Falls, ont intenté le premier procès relatif à une infection à la salmonelle dans le Montana dans la foulée de l'épidémie de salmonellose causée par des oignons rouges. Des gens de partout aux États?Unis et au Canada appellent le cabinet d'avocats The Lange Law Firm, PLLC à propos de l'épidémie de salmonellose causée par des oignons rouges.

L'épidémie de salmonellose causée par des oignons rouges qui sévit dans le Montana poursuivra sa progression

Au moins 33 personnes dans le Montana ont contracté la salmonellose après avoir consommé des oignons rouges. Jory Lange, avocat spécialiste des affaires liées à la salmonellose, déclare : « c'est déjà la plus grande épidémie de salmonellose de l'année 2020. Elle va probablement poursuivre sa progression. La société Thompson International a rappelé ses oignons contaminés seulement vendredi dernier. Beaucoup de gens ont encore chez eux des oignons ayant fait l'objet d'un rappel. Il y a un risque réel que les personnes qui n'ont pas encore entendu parler du rappel des oignons mangent des oignons contaminés par la salmonelle. »

Jory Lange recommande ceci : « les gens devraient vérifier leurs oignons. S'ils voient l'une de ces marques, ils devraient jeter leurs oignons à la poubelle : Thompson International, Thompson Premium, Kroger, Food Lion, Utah Onions, Onions 52, Hartley's Best, Imperial Fresh, Majestic, Tender Loving Care, et El Competidor. Cela ne vaut tout simplement pas le risque ».

Thompson International rappelle ses oignons rouges infectés à la salmonelle

Thomson International inc. de Bakersfield, en Californie, rappelle les oignons rouges, jaunes, blancs et doux jaunes expédiés entre le 1er mai 2020 et aujourd'hui. Les oignons font l'objet d'un rappel, car ils pourraient être contaminés à la salmonelle.

Indemnisation au titre de la salmonellose

Si vous avez contracté la salmonellose après avoir consommé des oignons contaminés par la salmonelle, vous pourriez avoir droit à une indemnisation. Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour demander une indemnisation au titre de la salmonellose, veuillez consulter le site Web du cabinet d'avocats The Lange Law Firm, PLLC, à l'adresse www.MakeFoodSafe.com, ou appelez?nous au 833-330-3663.

À propos de l'équipe de juristes :

Jory Lange du cabinet d'avocats The Lange Law Firm, PLLC est l'un des principaux avocats spécialistes des affaires liées à la salmonellose des États-Unis. M. Lange a aidé des familles de l'Arizona, de la Californie, du Colorado, de l'Illinois, du Michigan, du Minnesota, du Montana, de l'Oregon, du Dakota du Sud, de l'Utah, du Wyoming et d'autres États du pays. Les avocats spécialistes des affaires de lésions corporelles du cabinet d'avocats Hoyt & Blewett sont au service des victimes de blessures dans le Montana depuis 1985. Il est probable que d'autres poursuites concernant l'épidémie de salmonellose soient intentées.

Une copie de la plainte est disponible sur demande.

Personnes-ressources

The Lange Law Firm, PLLC

Jory D. Lange Jr.

www.MakeFoodSafe.com

Candess Zona-Mendola

833.330.3663

candess@jorylange.com

SOURCE The Lange Law Firm

Communiqué envoyé le 6 août 2020 à 13:27 et diffusé par :