Rob Smith devient le premier PDG américain de la société internationale de services technologiques créatifs Splash Worldwide

NEW YORK, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Splash Worldwide, une société internationale de services technologiques créatifs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rob Smith au poste de PDG. Rob Smith sera son premier PDG américain. Rob met à la disposition de Splash son expérience approfondie en matière de marketing et de leadership, acquise en dirigeant des activités internationales et en produisant pour de nombreux clients des publicités qui ont remporté des prix, notamment le Lion dans la catégorie Cyber, à Cannes. Rob a commencé sa carrière dans le milieu des agences de publicité, à Ogilvy WorldWide, avant de se joindre à Goodby Silverstein and Partners, à San Francisco. Avant de se joindre à Splash, il a dirigé et créé plusieurs start-ups axées sur la technologie, à titre de directeur marketing ; dans le cadre de ces fonctions, il recrutait des partenaires d'agences leaders avec lesquels ils collaboraient.

« Au vu de sa compréhension du contexte du marketing actuel et de sa vision que nous partageons, selon laquelle les marques doivent aujourd'hui communiquer sur la scène mondiale le plus rapidement et le plus largement possible, nous savions que Rob serait le dirigeant idéal pour Splash, a déclaré le PDG mondial et fondateur de Splash, Paul Stonebridge. Splash a été fondée avec la vision d'exploiter tout le potentiel de la technologie dans le but de produire des communications marketing destinées au monde connecté moderne. Aujourd'hui, nous collaborons avec les marques qui figurent parmi les plus performantes au monde pour générer des campagnes et du contenu mondiaux, régionaux et locaux. Nous nous réjouissons de voir Rob prendre la barre aux États-Unis pour nous aider à développer notre clientèle nord-américaine et mondiale. »

« Le modèle opérationnel de Splash est conçu de façon à aider les clients à réagir aux changements profonds qui s'opèrent parmi les consommateurs en quelques heures à peine et non plus en quelques jours, explique Rob Smith. C'est enthousiasmant de se joindre à une équipe apte à livrer une campagne mondiale extrêmement complexe et du contenu de marketing de la performance parmi les diverses plateformes et régions géographiques. Notre capacité à livrer tout cela à distance et très rapidement témoigne des qualités exceptionnelles de notre équipe et montre que nous possédons les systèmes, les capacités et les processus de calibre international que Splash apporte au marché. »

Les trois services essentiels permettent aux messages externes des clients d'être transmis plus vite, plus loin et d'être plus efficaces et indissociables grâce à la plateforme de technologie exclusive Vivid.

Les capacités de production mondiale de Splash permettent aux clients de réagir plus vite. Nous créons, adaptons et augmentons le contenu dans notre Splash Studio qui comprend un studio de 1 022 m2 et des capacités de création/conception, de mouvement/images de synthèse et de photo/retouches pour la création de contenu et l'adaptation de campagnes.

Splash peut repousser les limites de la création avec la localisation mondiale. Nous utilisons un réseau de 3 000 linguistes hautement qualifiés et spécialistes du marché qui fournissent les meilleurs services de localisation et de transcréation afin de s'assurer que les campagnes sont harmonisées et pertinentes du point de vue local et culturel.

Splash offre la meilleure performance du marketing. Les systèmes dynamiques et les informations sur le marché sont utilisés pour concevoir et déployer les actifs de campagne qui, alliés à un partenaire des médias, maximisent le rendement de l'investissement de nos clients.

En tant que PDG des É.-U., Rob Smith met sur pied une entreprise internationale, connectée par la technologie, dont l'effectif est réparti, et qui possède des bureaux dans le monde entier. « La pandémie du COVID-19 n'a fait qu'accélérer l'adoption de modèles de prestation de services plus agiles, améliorés par la technologie, axés sur la performance et dont les coûts sont plus bas, alors que les notions de performance de la publicité, de publicité programmatique et de publicité de marque convergent, explique Rob Smith. Pour réussir avec des marques modernes internationales, vous ne pouvez pas obtenir la performance sans la localisation et vous devez produire des actifs de haute qualité, pertinents à la marque et sur le plan culturel. Avec ses trois enchaînements de services complémentaires, Splash est parfaitement positionnée pour fournir du contenu homogène, pertinent sur le plan culturel et axé sur la performance, et ce à l'échelle mondiale et à la vitesse nécessaire dans le monde des affaires qui prévaut aujourd'hui. Cela procure un avantage compétitif à nos clients, ainsi que des résultats inégalés en termes d'efficience et d'efficacité. »

À propos de Splash Worldwide

Splash Worldwide est une société mondiale de services technologiques créatifs qui stimule la créativité au profit de tous, où qu'ils se trouvent. Nous accélérons les communications, les améliorons et les propulsons plus loin en assurant au client un rendement maximum de son investissement en marketing. Splash déploie ses actifs dans les domaines de la publicité vidéo, numérique, sociale, extérieure et imprimée sur plus de 100 marchés chaque année. Splash possède des bureaux à Portland, New York, Londres, Amsterdam et Singapour, et travaille avec de grandes marques, notamment Google, Nike, Sonos, PVH, Clif Bar, Newell Brands, Seagate et Converse.

Pour de plus amples renseignements, consultez www.splashworldwide.com

