Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans des améliorations au réseau de sentiers du parc régional du mont Grouse

NORTH VANCOUVER, BC, le 6 août 2020 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures communautaires réalisés par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique profitent aux collectivités, car ils permettent la mise en oeuvre de projets qui répondent à leurs besoins, atténuent les effets de la pandémie de COVID-19 et les aident à relancer leurs économies.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures communautaires jouent un rôle essentiel dans le renforcement des économies locales et contribuent à faire en sorte que les résidents de la Colombie-Britannique aient accès aux services et aux réseaux culturels et récréatifs dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, ont annoncé le financement d'améliorations au réseau de sentiers du parc régional du mont Grouse, qui faciliteront l'accès global au parc et amélioreront l'expérience et la sécurité des usagers.

L'espace situé au point de départ principal des sentiers sera agrandi de sorte que les familles et les randonneurs de tous les niveaux puissent faire l'expérience du sentier Grouse Grind. Le sentier du British Columbia Mountaineering Club sera réaménagé et son tracé sera modifié sur environ 2900 mètres. L'ajout de liaisons entre les sentiers, de panneaux d'interprétation et de signalisation, de kiosques et de points de vue assurera également à l'ensemble des usagers du parc une expérience agréable et sécuritaire.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans ce projet, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à plus de 1,1 million de dollars.

Le projet du parc régional du mont Grouse est l'un des 46 projets annoncés dans la province le 3 juillet qui recevront plus de 114,3 millions de dollars en financement conjoint de la part des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du VICCR pour améliorer les installations communautaires, culturelles et récréatives, et les établissements de soins de santé.

« Investir dans les infrastructures de loisirs permet de bâtir des collectivités dynamiques, où les gens veulent s'établir et travailler. Le projet du mont Grouse créera des emplois et favorisera un mode de vie actif chez les résidents et les visiteurs de tous âges pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le parc régional du mont Grouse est mondialement connu et accueille de nombreux visiteurs locaux pendant toute l'année. Bon nombre de résidents de la rive-nord savent déjà que la randonnée pédestre améliore la santé et le bien-être, et nous sommes très heureux de contribuer à améliorer ce lieu récréatif populaire et à encourager encore davantage le mode de vie actif dans la collectivité. »

Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique

« Les partenariats entre la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada nous permettent de protéger la nature et de créer des espaces où les générations actuelles et futures pourront profiter du grand air, à proximité de la maison. Ce genre de collaboration est absolument essentiel si nous souhaitons atteindre les objectifs de conservation et de lutte contre les changements climatiques si chers aux résidents de la région. »

Sav Dhaliwal, président, conseil d'administration de Metro Vancouver

« Si le parc régional du mont Grouse est connu pour ses populaires sentiers, il abrite également de vastes forêts et des cours d'eau qui servent d'habitat à une foule d'animaux et de plantes sauvages à l'année. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous offrent le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique, qui nous aidera à réaliser notre vision pour ce spectaculaire parc, qui est d'offrir des activités de plein de calibre mondial et de prendre de vastes mesures pour préserver l'environnement. »

John McEwen, président, comité des parcs régionaux de Metro Vancouver

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi 4,2 milliards de dollars dans 525 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

