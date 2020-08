Le gouvernement du Canada confirme un financement de 427,7 millions de dollars pour contribuer à la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine





MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour appuyer les collectivités du Québec en investissant dans des projets d'infrastructure qui contribuent à la création d'emplois et à la relance des économies locales.

L'investissement dans des réseaux routiers sécuritaires et efficaces permet de bâtir des collectivités fortes et unies, de favoriser le développement régional et la circulation des biens essentiels, et d'assurer la durabilité à long terme des infrastructures routières indispensables.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a confirmé que le gouvernement du Canada investit plus 427,7 millions de dollars dans la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ce projet, qui a été annoncé en juin 2019, permettra de moderniser le tunnel, qui constitue un lien inter-rives essentiel au transport des gens et des marchandises dans la grande région de Montréal.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le plus long tunnel routier sous l'eau dans tout le pays. Le projet vise à remettre cette infrastructure à neuf et à moderniser ses systèmes d'exploitation tels que l'éclairage, les systèmes électriques et les systèmes de protection incendie. Il comprend aussi la réfection de l'autoroute 25 entre l'île Charron et l'échangeur Sherbrooke ainsi que la construction d'infrastructures pour le transport collectif sur les autoroutes 20 et 25.

Ce projet, qui s'élève à un milliard de dollars, est financé par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la Ville de Boucherville.

« Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine constitue un lien essentiel pour le transport, le commerce et la prospérité économique de la grande région de Montréal. Ce grand projet de réfection assurera l'efficacité et la fiabilité du tunnel durant bien des années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays, et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Par le biais du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, le gouvernement fédéral a investi 5,7 milliards dans 777 projets d'infrastructure au Québec.

Construit en 1967, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le plus long tunnel routier sous l'eau au pays. Il est emprunté quotidiennement par quelque 120 000 véhicules, dont 13 % sont des camions.

