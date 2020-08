Skingenix Inc. annonce une poursuite internationale pour fraude contre Gowling WLG et Mark Ledwell, associé-directeur de Toronto





IRVINE, Californie, 6 août 2020 /CNW/ - Gowling WLG (« Gowling »), le cabinet d'avocats de renommée internationale, et Mark Ledwell (« Ledwell »), l'associé-directeur de son siège social de Toronto, ont été nommés partie défenderesse dans le cadre d'une autre poursuite en justice visant une fraude internationale. Ledwell a déjà assumé la fonction d'associé-directeur du bureau londonien de Gowling et celle de président du groupe des institutions financières et des services financiers du cabinet.

La poursuite, Skingenix, Inc., Win Lasting Investment Limited and Grace Success Ltd. v. Gowling WLG (Canada) LLP and Mark Ledwell, Case No. CV-20-00644990-0000 (Sup. Ct. Ontario), a été déposée en Cour supérieure de justice de l'Ontario par la partie demanderesse, Skingenix, Inc., une société des sciences de la vie établie en Californie, laquelle allègue que Gowling et Ledwell ont activement participé à des fraudes transfrontalières complexes en série. Ces fraudes portent notamment sur l'utilisation de la réputation de Gowling et de ses comptes en fiducie pour inciter des victimes aux États-Unis à transférer d'importantes sommes afin de garantir par nantissement le prêt d'un client de Gowling, une entité complice aujourd'hui abolie établie au Royaume-Uni ayant pour nom Colubris Ventures Limited (« Colubris »), qui était contrôlée par un habitant de la Caroline du Nord nommé Brian Lillie (« Lillie »).

Les fonds déposés par les victimes dans le compte fiduciaire de Gowling, qui devaient servir comme garantie en cas de manquement à un prêt, ont été presque immédiatement sortis du compte en fiducie de Gowling pour aboutir dans divers comptes à l'étranger selon les directives de Colubris et de Lillie. Ledwell a donné des directives claires à Gowling permettant la réallocation quasi instantanée d'importantes sommes d'argent en direction et en provenance des comptes fiduciaires de Gowling. Skingenix et les autres victimes ont été aveuglées par un faux sentiment de sécurité attribuable à la réputation de Gowling et leurrées par la cessation de prêts consentis survenue après que des avances eurent été faites dans les premiers mois de chaque prêt. Selon sa déclaration (Statement of Claim), Skingenix à elle seule a transféré 5 millions $ US à un compte fiduciaire de Gowling à Toronto.

De plus, la déclaration de Skingenix cite comme preuves plusieurs autres réclamations ou plaintes alléguant des actes frauduleux identiques ou très semblables impliquant Gowling, Ledwell, Colubris, Lillie et d'autres complices. Skingenix a déposé une poursuite en Californie en 2019 (Skingenix, Inc., Win Lasting Investment Limited and Grace Success Ltd., v. First Fidelity Reliance Corporation, Inc., et al., Case No. 30-2019-01065686 [Sup. Ct. Cal. Cty. of Orange]), nommant les parties défenderesses établies aux États-Unis. Une autre des victimes, Pacific Sunshine Development, LLC de Santa Cruz, en Californie, a aussi intenté une action contre plusieurs défendeurs en Californie (Pacific Sunshine Development, LLC v. First Fidelity Reliance Corporation, Inc., et al., Case No. 17CV01895 [Sup. Ct. Cal. Cty. of Santa Cruz]) et au Canada (Pacific Sunshine Development LLC v. Gowling WLG [Canada] LLP, Case No. CV-18-598058). Tous les contentieux de Skingenix et de Pacific Sunshine à l'endroit de Gowling et de Ledwell sont pendants.

La société Skingenix est représentée par Lee Cheng, David Williams et Quincy Chuck du bureau de Maschoff Brennan à Irvine pour la poursuite aux États-Unis, et par Edward Babin et Brendan Monahan du cabinet d'avocats torontois Babin Bessner Spry LLP pour la poursuite au Canada.

