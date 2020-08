Milestone Pharmaceuticals fera une présentation lors de la 40e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity





MONTRÉAL et CHARLOTTE, Caroline du Nord, 6 août 2020 /CNW/ - Milestone Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq : MIST), une société biopharmaceutique vouée au développement et à la commercialisation de médicaments cardiovasculaires innovants, annonce aujourd'hui que Joseph Oliveto, président et chef de l'exploitation, fera une présentation le jeudi 13 août 2020 à 13 h HE dans le cadre de la 40e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity. L'événement se tiendra de façon virtuelle.

La webdiffusion en direct de la présentation sera accessible à partir de la section Actualités et événements du site Internet de Milestone à l'adresse www.milestonepharma.com. Une rediffusion sera disponible depuis le même site Web durant environ 30 jours après la présentation.

À propos de Milestone Pharmaceuticals

Milestone Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique vouée au développement et à la commercialisation de médicaments cardiovasculaires innovants. Milestone Pharmaceuticals mène ses activités au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.milestonepharma.com et suivez la société sur Twitter @MilestonePharma.

