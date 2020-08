Le Planet Hollywood Beach Resort Cancun ouvrira ses portes en décembre 2020





MONTRÉAL, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Planet Hollywood Hotels and Resorts est ravi d'annoncer que le tout nouveau Planet Hollywood Beach Resort Cancun déroulera son tapis rouge pour ses premiers vacanciers le 15 décembre 2020.



Les vacanciers pourront séjourner comme des VIP grâce au concept Vacation Like a Startm dans un des plus beaux hôtels sur la plage du Mexique. Cette propriété, située sur la péninsule charmante et immaculée de la zone hôtelière exclusive de Costa Mujeres, est entourée d'eau bleu clair et de vastes mangroves débordant d'une faune et d'une flore natives. Ce nouveau site tout compris offrira 898 suites de luxe, 16 restaurants de classe mondiale, des inclusions de bien-être modernes ainsi que des expériences sur le thème de divertissement haut de gamme et d'authentiques articles commémoratifs hollywoodiens de 40 grands classiques, dont une Mitsubishi Eclipse 1995 du film Rapides et dangereux.

Le Planet Hollywood, le nouvel hôtel le plus branché de Cancún, proposera une sélection d'activités de qualité et d'aventures destinées aux voyageurs de tout âge désirant réécrire le scénario des vacances tout compris. Une foule d'expériences PH palpitantes permettra aux vacanciers de découvrir les merveilles de la célèbre Costa Mujeres, tandis que les attractions PH de l'hôtel sont le cadre parfait pour les activités sur place pleines d'aventure, dont quatre piscines, une rivière tranquille, Shipwreck Cove, le parc à jets d'eau Jurassic, le simulateur de vagues FlowRider®, le Labyrinth, le parcours de minigolf et le tout premier parc d'aventure Planet Play. Les enfants pourront aussi profiter d'activités supervisées au miniclub Stars Kids Clubtm, lequel offre un programme unique conçu pour stimuler l'imagination des plus jeunes. Les adolescents pourront se faire de nouveaux amis au club pour ados PH, alors que toute la famille pourra s'asseoir à la première rangée d'un cinéma pour visionner les films classiques ou populaires qui jouent toute la journée.

Introduisant une nouvelle façon de séjourner comme un VIP avec Vacation Like a Startm, le Planet Hollywood Beach Resort Cancun ouvrira aussi sa toute première section pour adultes : le nouvel hôtel-dans-un-hôtel pour adultes offrant aux vacanciers d'au moins 18 ans une expérience Planet Hollywood conçue pour les célébrités dans un cadre d'hôtel exclusif. Cette oasis haut de gamme proposera 332 suites ainsi que des commodités dignes des grandes vedettes, y compris les lits Phabulous Bedstm faits à la main, des douches à effet de pluie, de somptueux peignoirs et pantoufles, le programme Plugged Intm pour que tout le monde puisse rester connecté et le concept de pointe Your Soundtracktm, permettant aux vacanciers de choisir la bande sonore de leur séjour. La section pour adultes proposera aussi sa propre plage et piscine privées, dotées d'un bar à l'intérieur offrant un service de boissons en plus de deux restaurants de spécialités exclusifs : le Braza Grill & Churrascaria et le Catch Seafood and Grill.

Réservez d'ici le 30 septembre pour profiter de l'offre de lancement du Planet Hollywood Beach Resort Cancun, « Lumières, caméra, Cancún! », comprenant un crédit d'hôtel de 500 $ (pour l'hôtel principal et l'Adult Scene) et permettant jusqu'à deux enfants de séjourner gratuitement pour les réservations des catégories de suites Entourage et Star Classtm Entourage.

Pour plus d'informations ou pour réserver vos vacances tout compris, visitez le www.planethollywoodhotels.com/ ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offre des vacances luxueuses où les vacanciers peuvent s'approcher d'articles commémoratifs authentiques, profiter d'installations sur le thème d'Hollywood et séjourner comme une vedette grâce au concept Vacation like a Startm dans certains des emplacements les plus prisés, comme au Costa Rica , un paradis « Pura Vida », et, bientôt, les magnifiques plages de Cancún ainsi que de Sint Maarten. Les vacanciers qui se surclassent à la catégorie STAR Classtm obtiendront les services de leur propre agent privé pour maximiser leur expérience, un accès au salon STAR Classtm exclusif, à sa préférence personnelle quant au minibar en chambre, au menu d'oreillers pour une nuit de sommeil parfaite et bien plus encore. La section pour adultes du Planet Hollywood est un paradis pour les plus de 18 ans, offre des cocktails à volonté et des couchers de soleil pour des vacances dignes d'une superproduction. Conçus pour ceux qui veulent être épatés par les merveilles de la technologie, les Planet Hollywood Resorts ont une longueur d'avance, offrant à leurs clients un luxe supérieur et de l'innovation avec le programme pratique Plugged Intm, permettant un environnement sans clé et sans argent comptant pour les clients, un accès illimité au Wi-Fi et une chaîne PHTV pour rester informés.

