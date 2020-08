WuXi Vaccines nomme Monsieur Jian Dong au poste de directeur général





SHANGHAI et DUNDALK, Irlande, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Vaccines, une société leader à l'échelle mondiale, qui mène des activités d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO de l'anglais Contract Development and Manufacturing Organization) de vaccins, a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Jian Dong au poste de directeur général. WuXi Vaccines est une coentreprise établie entre WuXi Biologics et Hile Bio-Technology, basée à Shanghaï.

« Nous sommes ravis d'annoncer la nomination de Jian. Jian un leader très respecté qui possède plus de 30 ans d'expérience en biopharmacologie, notamment dans la production de vaccins, l'élaboration de processus, ainsi que la conception, la construction, la qualification et la gestion d'installations de fabrication de cGMP (guanosine monophosphate cyclique), a déclaré le Dr Chris Chen, président du conseil d'administration de WuXi Vaccines. Nous sommes assurés que Jian dirigera la société de façon à mettre sur pied un système mondial de haute qualité ayant des capacités exceptionnelles d'organisation de développement et de fabrication sous contrat de vaccins. Fidèle à sa vision d'accélérer et de transformer le développement et la production de vaccins, WuXi Vaccines apportera des contributions substantielles en vue de hâter le développement des vaccins et de maintenir une robuste chaîne d'approvisionnement. »

« Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de diriger WuXi Vaccines. En tirant profit de nos solides capacités et de nos technologies à la fine pointe, la société élargira encore davantage sa présence sans pareille dans le secteur des vaccins, au profit des partenaires internationaux et des patients du monde entier », a commenté Monsieur Jian Dong.

Monsieur Jian Dong s'est joint à WuXi Biologics en 2014 et depuis 2015, il était responsable de la biofabrication et de l'ingénierie à l'échelle mondiale, et de l'ensemble des opérations du site Wuxi. Sous l'excellente direction de Monsieur Jian Dong, le site Wuxi est devenu la première installation en Chine de fabrication, selon les bonnes pratiques de fabrication, de substances médicamenteuses biologiques et de médicaments ayant été certifiée à la fois par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) et par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Avant de se joindre à WuXi Biologics, M. Jian Dong a assumé pendant plusieurs décennies des responsabilités croissantes à divers postes, notamment au sein des entreprises Eli Lilly & Co., aux É.-U., Shanghai United Cell Biotechnology, et Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. Sa vaste expérience dans la fabrication des vaccins et la qualification des installations lui ont permis d'apporter des contributions significatives au transfert des technologies et à la production commerciale à grande échelle du vaccin recombinant contre l'hépatite B en Chine.

Au mois de février, WuXi Vaccines a terminé l'installation du laboratoire modulaire de son installation de fabrication de vaccins en Irlande, ce qui représente une étape décisive depuis l'annonce de l'investissement de 240 millions de dollars américains faite au mois de novembre dernier. Au vu de la progression sans à-coups de la construction du site, cette installation de fabrication de vaccins devrait être opérationnelle en 2021.

À propos de WuXi Vaccines

WuXi Vaccines est une coentreprise établie entre WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK) et Hile Bio-technology (code d'action : 603718.SH), basée à Shanghaï. WuXi Vaccines s'emploie principalement à construire des plateformes intégrées de classe mondiale et à mener des activités d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO de l'anglais Contract Development and Manufacturing Organization) pour permettre aux entreprises internationales de mettre au point et de fabriquer des vaccins.

