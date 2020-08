Selon le Livre bleu de BMO, des signes positifs pointent à l'horizon pour le secteur manufacturier





MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW/ - Alors que le secteur manufacturier fait face à un contexte difficile, les perspectives montrent des signes positifs potentiels, selon les perspectives sectorielles du Livre bleu de BMO.

Publié par les Études économiques de BMO et par les Services bancaires aux entreprises de BMO, le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de BMO avec de l'information sur les conjonctures économiques nationale et provinciales obtenue par les conseillers des Services bancaires aux entreprises de BMO auprès des entreprises locales. Cette édition présente également les perspectives de cinq secteurs clés de l'économie canadienne : la technologie, l'agriculture, l'énergie, le secteur manufacturier et la construction.

« L'élément le plus critique des perspectives du secteur manufacturier est simplement la façon dont l'économie mondiale se remettra de la profonde récession provoquée par le virus au cours de l'année à venir, a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier. Étant donné que nous prévoyons un rebond relatif de l'activité des usines à l'échelle mondiale en 2021, nous entrevoyons que le secteur manufacturier canadien rebondira également d'environ 6 pour cent l'an prochain après un recul de 7 pour cent cette année. »

Le rapport note que les points positifs potentiels de l'ère post-pandémique comprennent le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et le maintien de la production plus près de l'utilisateur final (par la relocalisation). « De plus, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) fraîchement signé contient des exigences de production nord-américaines qui devraient sensiblement profiter au Canada », a fait observer M. Porter.

« Chez les petits exploitants du secteur manufacturier, nous commençons à voir un élan positif, a indiqué Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Nous voyons des entreprises du secteur pivoter et se montrer désireuses de modifier leur gamme de produits ou de se tourner vers des produits alternatifs pour répondre aux besoins des consommateurs tels que les équipements de protection personnelle. Dans l'ensemble, cette agilité et cette capacité à rechercher des gains d'efficacité aideront les entreprises à surmonter cette pandémie et, comme pour tous nos clients, nous sommes là pour les soutenir. »

On peut télécharger le Livre bleu de BMO à l'adresse https://bmoficc.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=97c0d8cd-f2d4-430e-82d2-b73dce5354f9&mime=pdf (offert en anglais seulement).

