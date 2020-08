CipherHealth accélère sa croissance avec le financement des Services financiers Innovation CIBC





Les Services financiers Innovation CIBC ont le plaisir d'annoncer une augmentation du financement du capital de CipherHealth, un acteur majeur de l'industrie des technologies de la santé dédiées à l'engagement et à la communication avec les patients. Ce financement permettra à CipherHealth d'accélérer sa croissance en développant ses opérations, ses programmes de commercialisation et en introduisant des innovations a sa plateforme.

Soutenues par JMI Equity, des centaines d'organisations de santé américaines s'appuient sur la plateforme de télémédecine CipherHealth pour échanger et communiquer avec leurs patients et leurs équipes de soins. Le portefeuille de solutions de CipherHealth permet la communication tout au long du parcours de soins. Ainsi, les patients se sentent soutenus et en sécurité, quel que soit leur mode de consultation : en établissement de santé, en cabinet, à domicile ou virtuellement.

Depuis le début de la pandémie, CipherHealth a transmis plus de 2 millions d'appels et de messages pour les consultations et le suivi des patients et du personnel. Les clients ont pu ainsi rester informés malgré les incertitudes liées à la situation.

« Les clients CipherHealth ont déclaré unanimement que la plateforme de communication numérique était essentielle pour améliorer les soins et la guérison des patients », a déclaré Paul Gibson, directeur général du bureau Services financiers Innovation CIBC Atlantique. « Nous sommes impressionnés par leur agilité et leur réactivité face à la pandémie mondiale, avec le lancement d'une suite de solutions qui permet aux systèmes de santé, hôpitaux et centres médicaux d'assurer les communications essentielles avec les patients et le personnel ».

« Les Services financiers Innovation CIBC comprennent la nature essentielle de notre plateforme numérique de communication à une période où les professionnels de santé cherchent à moderniser et à augmenter la part du numérique dans leurs systèmes et processus d'échange avec les patients », a déclaré Jake Pyles, président et directeur général de CipherHealth. « Leurs solutions de crédit et de gestion de trésorerie sont vitales pour nous permettre de rester agiles et nous appuie dans le développement de nos opérations, produits, plateforme et initiatives de commercialisation ».

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC autant aux États-Unis qu'au Canada.

Présentation de CipherHealth

CipherHealth est une plateforme récompensée de communication numérique engagée pour améliorer les échanges et la coordination tout au long du parcours de soins. Depuis 2009, CipherHealth redéfinit le marché de l'engagement auprès des patients avec ses produits révolutionnaires qui aident les professionnels à améliorer durablement les soins. Le portefeuille CipherHealth de logiciels d'engagement auprès des patients permet aux organisations de santé d'établir des liens cruciaux qui assurent au personnel de la santé, aux patients et à leurs proches d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

