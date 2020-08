Crown Bioscience annonce un investissement accru dans la transformation numérique avec la nomination d'un nouveau COO





Crown Bioscience annonce aujourd'hui la nomination de John Gu au poste de COO (Chief Operations Officer). M. Gu sera chargé de promouvoir l'excellence dans les opérations mondiales de CrownBio, en mettant à profit sa grande expertise en matière de transformation numérique pour stimuler la productivité.

M. Gu rejoint CrownBio après avoir travaillé chez WuXi Nextcode, un leader mondial de l'analyse des données génomiques, où il était directeur général de l'entreprise en Chine, ainsi que directeur du département numérique. Chez WuXi Nextcode, John Gu a été le fer de lance d'une banque de données de santé mobile sécurisée intégrant des données génomiques, cliniques et comportementales pour des soins de santé de précision. Il a également dirigé les efforts visant à appliquer les technologies de données et d'IA à grande échelle pour améliorer la précision et l'efficacité de l'interprétation génomique médicale et pour améliorer l'expérience des clients grâce aux technologies numériques.

"Je suis ravi d'accueillir John Gu dans l'équipe de direction", a déclaré Armin Spura, PhD, directeur général de CrownBio. "John Gu apporte une grande expérience des affaires et de la transformation opérationnelle au niveau mondial, et sa grande expertise dans le domaine de la croissance des plateformes technologiques sera essentielle pour aider les opérations mondiales de CrownBio à évoluer et à exceller, tout en développant nos solutions précliniques numériques et in silico innovantes".

Avant de rejoindre WuXi Nextcode, M. Gu a occupé successivement des postes de direction dans le domaine de la technologie et des opérations au sein d'entreprises numériques et technologiques, où il a dirigé avec succès de nombreux projets mondiaux de transformation informatique à grande échelle. Il a notamment dirigé l'intégration informatique et la transformation numérique d'Alcatel-Lucent dans des opérations menées dans plus de 140 pays.

"Je suis ravi de rejoindre CrownBio à ce stade", a déclaré John Gu. "Les sciences de la vie connaissent une croissance exponentielle en raison des récents développements scientifiques et technologiques dans de multiples disciplines. Grâce à une excellence opérationnelle accrue, à l'innovation et aux technologies numériques, nous sommes bien placés pour continuer à offrir de la valeur à nos clients".

M. Gu est titulaire d'un MBA de l'université de Chicago, d'un MS en informatique de l'université Loyola de Chicago et d'une double licence en informatique et en génie électrique de l'université Jiao Tong de Shanghai.

