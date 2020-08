Des millions d'animaux de compagnie canadiens souffrent de problèmes non traités par un dermatologue





Vous pouvez améliorer la qualité de vie de votre animal simplement en sachant comment repérer des démangeaisons qui exigent une visite chez le vétérinaire.

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Au Canada, 2,4 millions de chiens souffrent de problèmes dermatologiques qui nécessitent un plan de soins élaboré par un vétérinaire. Le degré de gravité des problèmes de peau de la sorte peut varier, mais ils peuvent causer un grand inconfort chez les animaux et réduire considérablement leur qualité de vie globale. S'ils ne sont pas traités, ils peuvent même entraîner des problèmes de santé encore plus importants.

« Bien que la présence de démangeaisons soit normale chez les chiens, les démangeaisons excessives, la perte de poils, les rougeurs, les « points chauds », voire la mastication des pattes peuvent être une source de préoccupation », a déclaré Dre Juanita Glencross-Winslow, vétérinaire experte de Royal Canin. Ces symptômes sont tous des signes qu'il est temps de prendre un rendez-vous chez le vétérinaire pour vérifier la peau, le pelage et les oreilles de votre animal de compagnie. »

Les démangeaisons de la peau peuvent être causées par une variété de facteurs. Il est donc important de consulter votre vétérinaire pour obtenir un diagnostic approprié et un traitement efficace. Les problèmes dermatologiques, c'est-à-dire liés à la peau, peuvent être causés par de nombreuses choses différentes, notamment des allergies à des éléments dans l'environnement de l'animal de compagnie, son régime alimentaire ou une infection. Même la baignade à une fréquence excessive peut irriter une peau sensible. Voir son vétérinaire est la seule façon de s'assurer de bien cerner le problème et de commencer le bon traitement.

« Une fois le problème cerné, il est possible, dans la plupart des cas, de le régler en combinant la bonne alimentation et les bons médicaments, ce qui redonne à votre animal de compagnie la qualité de vie qu'il mérite », a poursuivi Dre Glencross-Winslow.

Il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre un chien qui se gratte à une fréquence normale et les problèmes de peau. Pour cette raison, il est important de porter une attention particulière au comportement d'un animal de compagnie afin de repérer rapidement tout nouveau problème, surtout pendant les mois plus chauds où les problèmes de peau peuvent progresser rapidement en raison de la chaleur et de l'humidité.

« Un chien qui se gratte ou se lèche excessivement est certainement un signe que sa peau lui cause de l'inconfort, explique Dre Glenross-Winslow. Si vous remarquez que votre chien se gratte et se lèche, c'est probablement signe qu'il le fait souvent, et que le moment est venu d'aller chez le vétérinaire. »

D'autres signes, moins évidents, qui peuvent indiquer que votre chien peut avoir des problèmes dermatologiques, comprennent la desquamation de la peau (pellicules de chien), les taches entre les orteils causées par le léchage excessif, une forte odeur, les « frottements », la peau ou le pelage gras et les « points chauds ». Cela dit, les chiens ne présentent pas tous les mêmes symptômes ou comportements. Il est donc important de tenir compte du tempérament, de la race et du mode de vie d'un animal de compagnie.

À propos de Royal Canin

La société Royal Canin, propriétaire de la marque ROYAL CANINMD, est une division de Mars produits pour animaux et un leader mondial en santé nutritionnelle pour les chats et les chiens. Notre croyance que les animaux de compagnie rendent notre monde meilleur nous inspire et donne vie à notre raison d'être : CRÉER UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIEMC. Depuis plus de 50 ans, Royal Canin s'est engagée à fournir une nutrition santé aux chats et aux chiens, tout en améliorant leur qualité de vie. Fondée en 1968 par le vétérinaire français, Jean Cathary, Royal Canin travaille continuellement en partenariat avec des nutritionnistes, des éleveurs et des vétérinaires du monde entier. Notre mission consiste à aider à transformer la santé et le bien-être de chaque chat et de chaque chien en repoussant les limites de l'alimentation et des connaissances, et ce, en partenariat avec des professionnels des animaux de compagnie. Notre approche unique place toujours les besoins nutritionnels des chats et des chiens au coeur de notre processus d'innovation. Leur âge, mode de vie, taille, race et niveau d'activité sont observés par la science, afin de produire des formules précises répondant aux besoins spécifiques de chaque animal. Nos produits nutritionnels et nos formules soigneusement préparés sont disponibles chez les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie et les hôpitaux vétérinaires partout dans le monde. Avec son siège social situé à Aimargues dans le Sud de la France et une présence dans 100 marchés, notre entreprise compte 7 153 associés à l'échelle mondiale qui accordent la priorité aux chats et aux chiens, tous les jours. Pour de plus amples renseignements sur les activités canadiennes de Royal Canin, visitez www.royalcanin.ca.

