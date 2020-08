Johnson & Johnson annonce un accord avec le gouvernement des États-Unis pour 100 millions de doses du vaccin expérimental contre la COVID-19





L'entreprise oeuvre pour garantir un large accès mondial au candidat vaccin contre la COVID-19, après l'approbation des organismes de réglementation

NEW BRUNSWICK, New Jersey, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) (la société) a annoncé aujourd'hui que ses sociétés pharmaceutiques Janssen ont conclu un accord avec le gouvernement des États-Unis pour la fabrication nationale à grande échelle et la fourniture aux États-Unis de 100 millions de doses du vaccin expérimental de Janssen contre le SRAS-CoV-2, Ad26.COV2.S, qui sera utilisé aux États-Unis après approbation ou autorisation d'utilisation d'urgence par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

La Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui relève du Bureau du secrétaire adjoint pour la préparation et la réponse (ASPR) au sein du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, en collaboration avec le département de la Défense des États-Unis, engage plus d'un milliard de dollars pour cet accord. Le vaccin sera fourni sur une base mondiale à but non lucratif pour une utilisation d'urgence face à la pandémie. Le gouvernement des États-Unis pourra également acheter 200 millions de doses supplémentaires d'Ad26.COV2.S dans le cadre d'un accord ultérieur.

«?L'équipe mondiale d'experts de Johnson & Johnson a travaillé sans relâche aux côtés de la BARDA et de partenaires scientifiques pour mettre au point un vaccin contre le SRAS-CoV-2 qui puisse contribuer à stopper la propagation de la COVID-19. Nous apprécions grandement la confiance et le soutien du gouvernement américain à l'égard de notre plateforme et de nos actions de R&D, ainsi que de l'extensibilité de notre technologie de vaccin. Nous augmentons la production aux États-Unis et dans le monde entier afin de fournir un vaccin contre le SRAS-CoV-2 pour une utilisation d'urgence?», a déclaré le docteur Paul Stoffels, vice-président du comité exécutif et directeur scientifique de Johnson & Johnson.

Les efforts de Johnson & Johnson pour développer un vaccin contre le SRAS-CoV-2 ont été entrepris dans le cadre d'une collaboration continue en matière de recherche et développement avec la BARDA et sous la supervision de la FDA. S'appuyant sur les données précliniques positives récemment publiées dans la revue à comité de lecture Nature, la phase 1/2a, le premier essai clinique sur l'homme du candidat vaccin Ad26.COV2.S, est en cours aux États-Unis et en Belgique sur des volontaires sains.

La société évalue des schémas à une et deux doses, dans son programme clinique et travaille avec diligence pour garantir un accès large et mondial au vaccin après son approbation ou son autorisation par les organismes réglementaires. Johnson & Johnson entend atteindre son objectif de fournir plus d'un milliard de doses dans le monde d'ici 2021, à condition que le vaccin soit sûr et efficace.

Le programme de Johnson & Johnson relatif au vaccin contre le SRAS-CoV-2 s'appuie sur la technologie AdVac® de Janssen. La même technologie a été utilisée pour mettre au point le vaccin contre Ebola de Janssen, approuvé par la Commission européenne, et pour construire ses candidats vaccins contre le VIH, le VRS et le Zika. Plus de 90 000 personnes ont été vaccinées à ce jour grâce à la plateforme AdVac® de Janssen.

