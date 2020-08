/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans le Grand Sudbury/





GRAND SUDBURY, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement concernant des infrastructures de transport en commun et de transport actif en présence de Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, ainsi que Marc G. Serré, député de Nickel Belt, agissant ensemble au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et au ministre des Affaires autochtones et député provincial de Peterborough?Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Brian Bigger, maire de la Ville du Grand Sudbury.

Date : Jeudi 6 août 2020



Heure : 11 h [HAE]



Lieu : Garage/parc de véhicules de transport en commun du Grand Sudbury

1160, rue Lorne

Grand Sudbury (Ontario)

Les medias et invités doivent respecter les mesures de préventions pour la COVID-19 ainsi que les mesures de distanciation physique.

Le public peut visionner cette annonce en diffusion direct sur la page Facebook de la Ville du Grand Sudbury: https://www.facebook.com/GreaterSudbury

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 6 août 2020 à 07:30 et diffusé par :