/R E P R I S E -- Avis aux médias: Appel conférence de l'annonce des résultats consolidés pour le deuxième trimestre 2020 de Québecor inc./





MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média inc.; Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron ltée; France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA inc. et chef du contenu de Québecor Contenu; et Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor inc. et de Québecor Média inc., prendront la parole lors d'un appel conférence qui suivra la divulgation des résultats consolidés de Québecor inc. pour le deuxième trimestre 2020, le jeudi 6 août 2020, à 11 h.

Appel conférence : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le deuxième trimestre 2020

Le jeudi 6 août 2020 à 11 h



Numéro à composer : 1-877-293-8052 (Canada - É.-U.) Code d'accès pour les participants : 48006#



Interlocuteurs : Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor inc. et Québecor Média inc.;





Jean-François Pruneau, président et chef de la direction, Vidéotron ltée;





France Lauzière, présidente et chef de la direction, Groupe TVA inc. et chef du contenu, Québecor Contenu;





Hugues Simard, chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc.



Présent : Denis Sabourin, vice-président et contrôleur corporatif, Québecor inc. et Québecor Média inc.

Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette conférence téléphonique pourront avoir accès à une version enregistrée (en anglais seulement) en composant le 1-877-293-8133

(Canada - É.-U.), code d'accès : 48006# et code d'accès à l'enregistrement : 48006# (disponible jusqu'au 6 novembre 2020).

L'appel conférence est aussi disponible par webdiffusion audio sur le site internet de Québecor à https://www.quebecor.com/fr/investisseurs/conferences-et-assemblee#prochaine-%20conference

La Société

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

