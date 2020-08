ExOne qualifie son alliage Inconel 718 pour l'impression 3D par jet de liant, portant son offre à 22 matériaux





The ExOne Company (Nasdaq : XONE), le leader mondial des imprimantes 3D industrielles par projection de liant métallique ou de sable, annonce ce jour que l'alliage à base de nickel Inconel 718 a reçu la certification Third-Party Qualified (qualifié par des tiers), la plus haute qualification de la société pour noter l'état de préparation d'un matériau pour ses imprimantes 3D métal.

Fréquemment utilisé dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'automobile, l'Inconel 718 est connu pour sa forte résistance et sa dureté. Il offre une grande résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes (depuis les températures négatives jusqu'à 1300° F). Il présente également des caractéristiques de soudage remarquables et est souvent utilisé dans des applications à haute température comme les turboréacteurs et l'outillage, ou des environnements corrosifs comme ceux impliquant l'eau de mer ou des acides.

« La qualification, aujourd'hui, de l'Inconel 718, dans la foulée de l'acier à outils M2 plus tôt cette année, montre que l'équipe R&D d'ExOne est très active pour proposer de nouveaux matériaux pour l'impression 3D par jet de liant », a déclaré Rick Lucas, directeur technique et vice-président en charge des nouveaux marchés chez ExOne. « Le rythme croissant auquel nous qualifions des matériaux témoigne de la force de nos nouveaux systèmes d'impression 3D métal équipés de Triple ACT, une technologie de compactage avancée, essentielle pour les métaux à projection de liants et d'autres matériaux à hautes vitesses et hautes densités. »

Comme c'est le cas avec l'Inconel 718, la technologie Triple ACT brevetée d'ExOne permet l'impression 3D de poudres métalliques MIM standards, suivie par des traitements thermiques et des profils de frittage standards, offrant des résultats à haute densité réguliers avec les matériaux forgés. Des essais indépendants vérifient que l'Inconel 718 utilisé pour l'impression 3D et fritté par ExOne satisfait à la norme ASTM B637-18.

« ExOne peut maintenant passer des matériaux en R&D à une qualification complète à mesure que la demande augmente », a précisé M. Lucas.

Niveaux de qualification des matériaux d'ExOne

ExOne a trois échelons de qualification des matériaux, représentant les différents niveaux de l'état de préparation des matériaux pour les applications d'impression 3D par jet de liant : R&D, Customer-Qualified (qualifié par les clients) et Third-Party Qualified (qualifié par des tiers).

ExOne avait précédemment reconnu l'Inconel 718 comme un matériau en R&D, ce qui veut dire qu'il a été jugé imprimable pour les chercheurs, appuyé par un développement continu. Le nouveau statut Third-Party Qualified signifie que le matériau a passé des tests ExOne rigoureux pour de multiple constructions, et qu'il dispose de données vérifiées sur les propriétés de ce matériau provenant d'un tiers indépendant.

Les matériaux Customer-Qualified sont ceux qui ont été qualifiés par des clients d'ExOne selon leurs propres standards et qui sont aujourd'hui utilisés avec succès dans l'impression pour leurs propres applications. Toutefois, ils n'ont pas encore atteint le niveau le plus élevé de qualification d'ExOne pour l'état de préparation pour le marché général.

ExOne a une feuille de route audacieuse pour qualifier de nouveaux matériaux en fonction de la demande client, et travaille fréquemment avec de grands fabricants pour développer de nouveaux matériaux permettant des applications spécifiques.

À ce jour, 22 matériaux métalliques, céramiques et composites sont certifiés Third-Party ou Customer-Qualified. La liste complète est disponible sur le site www.exone.com/metalmaterials.

Par ailleurs, plus de deux dizaines de matériaux sont reconnus prêts pour la R&D, dont l'aluminium, qui a fait l'objet d'un processus accéléré de qualification. ExOne pense que la possibilité d'utiliser l'aluminium dans l'impression 3D à haute vitesse aura un effet transformateur et durable sur les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale.

CleanFuse permet la projection de liants pour des métaux premium

Le liant exclusif CleanFuse d'ExOne a été un élément essentiel de la nouvelle qualification de l'Inconel 718. CleanFuse est un liant à combustion propre pour l'impression 3D de métaux qui sont sensibles au carbone laissé par les autres agents liants durant le frittage.

La projection de liants est un procédé d'impression 3D qui utilise un fichier numérique pour imprimer rapidement par jet d'encre un liant dans un lit de particules en poudre ? métalliques, sableuses et céramiques ?, créant une pièce solide une couche à la fois. Lors de l'impression de métaux, la pièce finale doit être frittée afin de fusionner les particules ensemble pour obtenir un objet solide.

Lorsque les liants ne brûlent pas proprement durant le frittage, des résidus de carbone peuvent altérer la chimie et la performance de base de certains métaux sensibles. Par conséquent, un avantage de l'impression 3D de métaux avec CleanFuse est le maintien d'une performance constante des pièces, y compris la capacité d'une pièce à être soudée. Il s'agit là d'un facteur critique pour les applications dans l'aérospatiale, l'automobile ou la défense, des secteurs dans lesquels les pièces sont souvent intégrées ou assemblées dans un produit final.

À propos d'ExOne

ExOne est le pionnier et le leader mondial de la technologie d'impression 3D par jet de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D performantes qui apportent des solutions aux problèmes les plus complexes et permettent des innovations en mesure de changer le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement des matériaux en poudre ? y compris les métaux, la céramique, les composites et le sable ? en pièces de précision, en moules et noyaux de coulée de métal et en solutions d'outillage innovantes. Nos clients industriels utilisent notre technologie pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, optimiser leur flexibilité de fabrication et proposer des conceptions et des produits qui étaient auparavant irréalisables. ExOne, qui accueille la principale équipe mondiale de spécialistes en jet de liant, fournit également des services d'impression 3D spécialisés, comprenant la production à la demande de pièces cruciales, ainsi que des conseils en ingénierie et en conception. De plus amples renseignements au sujet d'ExOne sont disponibles sur le site www.exone.com et sur Twitter à @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur #MakeMetalGreentm.

