Novacap acquiert une participation dans FortNine

BROSSARD, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé est fière d'annoncer qu'elle a acquis une participation majoritaire dans FortNine (www.fortnine.ca), une des principales plateformes de commerce électronique pour les motocyclettes, les motocross, les VTT, les motoneiges et autres équipements, accessoires et pièces de sports motorisés ("FortNine").

Basée à Montréal, QC, FortNine a été créée pour répondre aux besoins des amateurs de sports motorisés et fournir aux pilotes canadiens l'équipement dont ils ont besoin. FortNine a grandi en bouleversant le marché, grâce à l'innovation, pour donner à la communauté des pilotes une excellente expérience-client grâce à son équipe compétente et expérimentée.

« Nous sommes heureux de nous associer à ces deux entrepreneurs talentueux. Amin et Karim Sawaf ont fondé FortNine alors qu'ils étaient à l'université. Ils ont mené l'entreprise à une croissance exponentielle et ont constitué une équipe de direction formidable. Novacap reconnaît le succès et la passion qui les animent. FortNine est le deuxième investissement du fonds Industries V depuis sa clôture en novembre 2019 », a déclaré Jacques Foisy, président du conseil d'administration et associé directeur de Novacap.

« Nous avons trouvé chez les frères Sawaf les mêmes valeurs que les nôtres. En tant que motocycliste moi-même, je sais à quel point FortNine est remarquable et nous sommes convaincus que la combinaison de leur expertise en matière de commerce électronique et de l'accent que nous mettons sur l'excellence opérationnelle, permettra à FortNine de passer à sa prochaine phase de croissance. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de FortNine" ajoute Antoine Casimir, vice-président chez Novacap.

« Depuis plus de 10 ans, nous développons des stratégies pour FortNine, et nous avons travaillé directement avec les équipes de technologie et d'informatique décisionnelle afin de remplir notre mission d'offrir un service à la clientèle de qualité. Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire du calibre de Novacap pour mener FortNine vers sa prochaine étape d'expansion", déclare Karim Sawaf, co-fondateur et vice-président de FortNine.

PJ SOLOMON a agi en tant que conseiller financier exclusif de FortNine et Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique.

Gowlings WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos de FortNine

FortNine fournit aux pilotes canadiens l'équipement dont ils ont besoin.

FortNine est une des principales boutiques en ligne offrant aux pilotes canadiens une vaste sélection de casques de moto, de vêtements de motocycliste, de pneus, de pièces, d'équipements de motocross, de vêtements de motoneige et d'accessoires de VTT. FortNine s'efforce de fournir un excellent service à la clientèle grâce à son personnel compétent et expérimenté et en gardant une très grande sélection de produits en stock, ce qui lui permet d'expédier directement aux clients dans les meilleurs délais.

www.fortnine.ca

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

