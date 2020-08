La Société Canadian Tire annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020





Croissance des ventes au détail de 9,3 pour cent

Bond des ventes de commerce électronique de 400 pour cent

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) a publié aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre clos le 27 juin 2020.

« Nous avons enregistré une croissance des ventes au détail extraordinaire pour le trimestre, particulièrement pour notre enseigne principale du Groupe détail Canadian Tire, ce qui met en lumière la pertinence de notre assortiment multicatégories unique pour nos clients », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Comme un pourcentage élevé de nos magasins était fermé pendant la majeure partie du trimestre, les clients se sont tournés vers nos plateformes en ligne, et nous avons constaté un bond des ventes de commerce électronique de 400 pour cent pour toutes les enseignes. Les résultats solides du Groupe détail Canadian Tire démontrent clairement l'avantage de notre modèle des marchands et de notre capacité à nous adapter rapidement au marché local et aux besoins des clients. »

« Nous continuons de remplir notre mission première, qui est d'être présents pour les Canadiens pour la vie ici, peu importe les circonstances. Je suis très fier de l'apport de nos employés de première ligne en magasin, des centres de distribution et des centres d'appels, ainsi que de nos marchands associés, qui placent le client au coeur de tout ce que nous faisons », a ajouté M. Hicks.

FAITS SAILLANTS

La Société a enregistré une croissance des ventes au détail exceptionnelle de 9,3 pour cent (en excluant la Division pétrolière) pour le trimestre, en dépit du fait qu'environ 80 pour cent de son réseau de magasins faisaient l'objet de fermetures ou de restrictions pour la majeure partie du trimestre.

Le Groupe détail Canadian Tire a connu une performance record avec une croissance des ventes au détail de 20,3 pour cent, soit une augmentation de près de 600 millions de dollars, malgré la fermeture temporaire de magasins en Ontario , ce qui représente 40 pour cent du réseau.

La performance des ventes du Groupe détail Canadian Tire s'est constamment améliorée tout au long du trimestre, passant d'une baisse de 1,8 pour cent en avril à une croissance de 25 pour cent en mai et de 38 pour cent en juin.



En juin, SportChek et Mark's ont connu une croissance des ventes au détail de 3,2 pour cent et de 3,4 pour cent, respectivement. Compte tenu de la fermeture des magasins, ces enseignes ont enregistré une baisse des ventes au détail de 24,9 pour cent et de 36,4 pour cent pour le trimestre.





Au cours du trimestre, les activités et le bénéfice par action (« BPA ») dilué de la Société ont subi l'incidence de la COVID-19 et de son effet sur le comportement d'achat des consommateurs et sur l'économie mondiale.

Le BPA dilué s'est établi à (0,33) $ et le BPA dilué normalisé, à (0,25) $ comparativement à un BPA dilué normalisé de 2,97 $ à l'exercice précédent.



La performance pour le trimestre a subi l'incidence des facteurs suivants :



la baisse des produits de 300 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement liée aux enseignes SportChek, Mark's et Helly Hansen en raison de la fermeture de magasins;





les produits du Groupe détail Canadian Tire ont augmenté de 1,4 pour cent, mais ils accusaient un retard par rapport à la croissance des ventes au détail. Les produits ont subi l'incidence négative de la fermeture de magasins en Ontario . En juin, lorsque les activités avaient entièrement repris, les produits ont augmenté de 24 pour cent pour l'ensemble du réseau;

les produits des Services Financiers ont diminué de 5,9 pour cent pour le trimestre en raison de la diminution des dépenses des détenteurs de cartes de crédit, et du fait que la correction de valeur pour pertes de crédit attendues, montant net, a augmenté de 27,4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.



Le bénéfice consolidé a subi l'incidence négative d'un montant de 41,7 millions de dollars, ou 0,57 $ pour le BPA, en raison des éléments liés à la COVID-19 suivants :



des charges d'exploitation additionnelles de 41,2 millions de dollars, ou de 0,50 $ pour le BPA, engagées en raison des mesures liées à COVID-19 prises par la Société, y compris le paiement de soutien spécial pour les employés de première ligne actifs et les protocoles de sécurité plus rigoureux pour les employés et les clients;





des charges nettes de 27,9 millions de dollars, ou 0,36 $ pour le BPA, attribuables aux charges pour perte de valeur liées à Musto, la marque d'articles pour la voile de la Société, ainsi qu'à certains magasins SportChek, ce qui reflète les défis économiques globaux que pose la COVID-19 quant au calendrier de certaines stratégies de croissance et aux flux de trésorerie futurs;





une amélioration des dépenses d'exploitation de 27,4 millions de dollars, ou 0,29 $ pour le BPA, en raison de la reprise du cours de l'action par rapport au premier trimestre, ce qui a donné lieu à un ajustement à la valeur de marché des couvertures des actions de la Société liées aux attributions de rémunération fondée sur des actions.





La Société continue d'intensifier ses efforts relatifs au numérique et au commerce électronique pour toutes les enseignes, les ventes de commerce électronique ayant atteint 600 millions de dollars pour le trimestre, ce qui surpasse largement les ventes de commerce électronique pour l'exercice 2019 complet.

Les ventes de commerce électronique ont augmenté de 400 pour cent au cours du trimestre, favorisées par une croissance de 500 pour cent pour le Groupe détail Canadian Tire.



La demande de commerce électronique a atteint un sommet en avril et en mai pendant la fermeture des magasins. En juin, les niveaux d'activité demeuraient plus élevés qu'avant l'arrivée de la COVID-19.



Le trafic numérique a augmenté de 75 pour cent sous toutes les enseignes, et de plus de 100 pour cent pour le Groupe détail Canadian Tire.





Au cours du trimestre, la Société a poursuivi ses mesures visant à assurer une situation de trésorerie solide et une souplesse financière.

Même si elle ne l'a pas utilisée, la Société a obtenu une facilité de crédit additionnelle de 710 millions de dollars auprès de cinq grandes institutions financières canadiennes, ce qui s'ajoute aux véhicules de financement existants à la disposition de la Société et de ses entités liées.



L'interruption des rachats d'actions est maintenue.



Le fonds de roulement, les coûts d'exploitation et les dépenses d'investissement sont gérés de façon prudente dans l'ensemble de l'entreprise.



Par conséquent, la Société a terminé le trimestre en comptant 2,3 milliards de dollars en trésorerie et en titres négociables, incluant un prélèvement préventif de 700 millions sur la facilité d'achat de billets auprès de la Banque Scotia.

APERÇU CONSOLIDÉ

Les ventes au détail consolidées ont augmenté de 72 millions de dollars, ou 1,7 pour cent, au deuxième trimestre. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail consolidées ont augmenté de 346 millions de dollars, ou 9,3 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits consolidés ont diminué de 524,8 millions de dollars, ou 14,2 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits consolidés ont diminué de 253,6 millions de dollars, ou 8,0 pour cent, pour le trimestre, principalement en raison de la fermeture de magasins SportChek, Mark's et Helly Hansen.

Le BPA dilué s'est établi à (0,33) $ et le BPA dilué normalisé, à (0,25) $ comparativement à un BPA dilué normalisé de 2,97 $ à l'exercice précédent, en raison de la COVID-19 et de son effet sur le comportement d'achat des consommateurs et sur l'économie mondiale.

La Société poursuit son programme d'efficacité opérationnelle et continue de réaliser des progrès quant à sa cible d'économies annualisées précédemment annoncée de 200 millions de dollars et plus d'ici 2022.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion pour de l'information sur les éléments de normalisation, et aux sections 3, 4.2.2 et 4.3.1 pour de l'information sur les « Événements importants ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre » ainsi que sur les répercussions particulières sur les secteurs Détail et Services Financiers.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les résultats financiers suivants reflètent la performance au deuxième trimestre de 2020 par rapport au deuxième trimestre de 2019.

Les produits du secteur Détail ont diminué de 15,2 pour cent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont diminué de 8,4 pour cent, principalement en raison de la fermeture de magasins SportChek, Mark's et Helly Hansen.



Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 20,3 pour cent.



Les ventes au détail de SportChek ont diminué de 24,9 pour cent.



Les ventes au détail de Mark's ont diminué de 36,4 pour cent.



Les produits d'Helly Hansen se sont chiffrés à 68,9 millions de dollars pour le trimestre, une baisse de 21,4 pour cent. Sur la base d'un taux de change constant, les produits d'Helly Hansen ont diminué de 12,6 pour cent.



Le bénéfice avant impôt normalisé a diminué de 207,1 millions de dollars en raison de la COVID-19 et de son effet sur le comportement d'achat des consommateurs et sur l'économie mondiale.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion pour de l'information sur les éléments de normalisation, et aux sections 3, 4.2.2 et 4.3.1 pour de l'information sur les « Événements importants ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre » ainsi que sur les répercussions particulières sur les secteurs Détail et Services Financiers.

APERÇU DE CT REIT

Comme il a été annoncé dans le communiqué de CT REIT pour le deuxième trimestre de 2020 publié le 4 août 2020, CT REIT a enregistré une croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de 2,8 pour cent, et réalisé des investissements annoncés précédemment de 36 millions de dollars qui ont été achevés au deuxième trimestre.

REIT a enregistré une croissance des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de 2,8 pour cent, et réalisé des investissements annoncés précédemment de 36 millions de dollars qui ont été achevés au deuxième trimestre. CT REIT a également annoncé une augmentation du taux annuel de distribution à 0,06693 $ par part, soit une hausse de 2,0 pour cent, à compter de septembre 2020.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Les Services Financiers se trouvent dans une position financière solide. Le secteur est suffisamment capitalisé, avec un accès à de multiples sources de liquidités, et il est dirigé par une équipe de direction chevronnée dont les capacités en matière de gestion du risque de crédit sont éprouvées. La Banque demeure confiante quant au niveau de risque de son portefeuille.

Au deuxième trimestre, les produits ont diminué de 19,4 millions de dollars, ou 5,9 pour cent, par rapport à l'exercice précédent, en raison de la baisse des frais de carte de crédit résultant de la diminution de 3,6 pour cent des créances moyennes brutes par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète la baisse des ventes liées aux cartes de crédit.

La hausse de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues, montant net, de 27,4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent reflète les attentes de la direction quant aux hausses de défaillances et de défauts de paiement dans l'avenir.

Le bénéfice avant impôt a diminué de 46,6 pour cent au deuxième trimestre pour s'établir à 51,0 millions de dollars.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion pour de l'information sur les éléments de normalisation, et aux sections 3, 4.2.2 et 4.3.1 pour de l'information sur les « Événements importants ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre » ainsi que sur les répercussions particulières sur les secteurs Détail et Services Financiers.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont chiffrées à 52,0 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, une baisse comparativement à 116,1 millions au deuxième trimestre de 2019.

Le total des dépenses d'investissement a diminué de 55,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 pour s'établir à 71,4 millions.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

La Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 1,1375 $ par action. Ces dividendes sont payables le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits aux registres au 31 octobre 2020. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHAT D'ACTIONS

Le 7 novembre 2019, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant additionnel de 350 millions de dollars en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de l'exercice 2020. Les rachats d'actions de catégorie A sans droit de vote aux termes de l'intention de rachat d'actions de 2020 ont été interrompus après le 13 mars 2020 et l'étaient toujours au deuxième trimestre.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives aux termes des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes, y compris l'éclosion de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 2.8, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2019 et à la section 10, « Principaux risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour les trimestres clos le 28 mars 2020 et le 27 juin 2020, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 6 août 2020. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et la Fiducie de placement immobilier CT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

