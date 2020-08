Noble Foods Nutrition acquiert les activités de coemballage de Betty Lou's, Inc.





MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Noble Foods Nutrition Inc., chef de file pour la fabrication de barres nutritionnelles et énergétiques à contrat basé à Montréal, annonce aujourd'hui qu'elle a acquis les activités de coemballage de Betty Lou's, Inc., chef de file pour la fabrication de barres nutritionnelles, situé à McMinnville, en Oregon. Noble Foods est heureux de joindre ses 20 ans de savoir-faire en matière de fabrication de barres aux 42 ans d'expérience de Betty Lou's afin de s'établir comme un fabricant de barres de taille moyenne, de premier plan, en Amérique du Nord.

Les activités de coemballage continueront sans interruption dans l'usine de McMinnville, et tous les produits fabriqués sous les marques de Betty Lou's seront fabriqués dans une nouvelle usine située à McMinnville, qui restera la propriété de Betty Lou Carrier, la fondatrice.

« Après 42 ans, j'ai décidé de vendre les activités de coemballage à Noble Foods et de concentrer nos efforts sur la marque privée Betty Lou's », a déclaré Betty Lou Carrier. « Noble Foods fait du coemballage de barres nutritionnelles depuis plus de 20 ans avec un niveau supérieur d'organisation, de professionnalisme et de dévouement à la fabrication de barres nutritionnelles. Cela m'a beaucoup réconfortée de savoir qu'ils ont la même philosophie que moi en matière de service à la clientèle et de qualité. Les employés de Betty Lou's sont comme une famille et je suis heureuse de savoir que l'équipe de Noble Foods va bien s'occuper des employés qui joignent leur équipe, car c'est très important pour moi ».

Lee Shulkin, président de Noble Foods, a ajouté : « Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur complément à notre base de clients et à nos employés actuels. La fusion des philosophies d'affaires et des avenues commerciales des deux sociétés fera progresser considérablement les deux entreprises et rendra le tout beaucoup plus efficace que la somme de ses parties ».

En 2018, Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avait acquis une participation dans Noble Foods, avec l'intention d'acquérir d'autres fabricants de barres nutritionnelles en Amérique du Nord. « Cette acquisition marque la première transaction de notre stratégie d'investissement et constitue un excellent ancrage pour Noble Foods, tant aux États-Unis que sur la côte ouest américaine. Nous croyons fermement que Noble Foods deviendra le fabricant sous contrat préféré des consommateurs en Amérique du Nord et nous continuerons à explorer de multiples opportunités d'acquisitions stratégiques pour accroitre les capacités de fabrication actuelles et diversifier la portée géographique » a déclaré Antoine Casimir, Vice-président principal - Industries, chez Novacap. « Je tiens à remercier sincèrement Betty Lou de nous faire confiance pour poursuivre l'héritage d'excellence qu'elle a établi au cours des 42 dernières années. C'est une pionnière dans l'industrie ».

Turning Point Consulting a agi en tant que conseiller financier de Betty Lou's, Inc. et Perkins Coie LLP a agi en tant que conseiller juridique.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en qualité de conseiller juridique de Noble Foods.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de Noble Foods

Fondée en 1999, Noble Foods Nutrition Inc. est un fabricant de barres nutritionnelles et énergétiques dont la réputation irréprochable s'est forgée au fil de nombreuses années de service à la clientèle. Les marques les plus réputées en Amérique du Nord font confiance à l'expertise de Noble Foods en matière de fabrication, en raison de son service à la clientèle incomparable dans l'industrie, de ses quantités minimales de commande raisonnables et de son accès direct à l'équipe de direction, qui est très impliquée dans le processus. L'entreprise compte plus de 100 employés dévoués dans son usine de Montréal, qui sont la clé de son succès. Pour plus d'informations, visitez le site www.noblefoods.com

À propos de Betty Lou's, Inc.

Créée il y a plus de 42 ans, Betty Lou's, Inc. est l'invention de Betty Lou Carrier et était à l'origine une méthode qui lui permettait d'éliminer le sucre raffiné du régime alimentaire de sa famille. Des années plus tard, Betty Lou's, Inc. est un des principaux coemballeurs de barres nutritionnelles aux États-Unis, opérant une usine de 100 000 pieds carrés à McMinnville, en l'Oregon. Sous sa propre marque et d'autres, elle fabrique des barres énergétiques, des boissons protéinées, des craquelins, des boules de protéines, les "Angell bars", des barres aux fruits, les "Golden Smackers", les barres "Organic Just Great Stuff" et bien d'autres articles. Pour plus d'informations, visitez le site www.bettylousinc.com

