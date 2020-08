Sight Diagnostics lève 71 millions de dollars pour accélérer l'expansion mondiale de son analyseur de sang par piqûre de doigt, homologué 510(k) par la FDA et marqué CE





Sight Diagnostics?, la société à l'origine du premier analyseur d'hémogramme complet par prélèvement direct sur le bâtonnet, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 71 millions de dollars en financement de série D avec la participation de Koch Disruptive Technologies, Longliv Ventures et OurCrowd. Ce nouveau financement porte à plus de 124 millions de dollars le total des fonds alloués à Sight. Il permettra de soutenir l'expansion des opérations commerciales de Sight dans le monde et de faire progresser la R&D de la société dans la détection de maladies supplémentaires ainsi que de biomarqueurs indiquant la gravité de la COVID-19.

"Nous sommes fermement convaincus que la méthode de Sight, qui utilise la vision artificielle pour analyser le sang, constitue un progrès significatif par rapport à l'alternative actuelle en matière de soins de santé", a déclaré Chase Koch, président de Koch Disruptive Technologies. "Non seulement la société apporte des solutions réellement innovantes à l'industrie du diagnostic sanguin, mais elle est également à l'origine d'une vision consistant à décentraliser l'information et à accroître l'accès des consommateurs aux marchés des soins de santé dans le monde entier".

Fondée en 2011, Sight Diagnostics vise à transformer les tests sanguins grâce à son produit phare, l'analyseur Sight OLO? qui automatise l'identification et la quantification des différents types de cellules sanguines et des anomalies. Le Sight OLO fournit des résultats d'hémogrammes de qualité laboratoire en mesurant 19 paramètres sanguins différents en quelques minutes, soit à partir d'un échantillon prélevé au doigt, soit à partir d'un échantillon veineux. Pour alimenter la méthode de Sight basée sur l'IA, la société a créé une base de données de plus d'un demi-pétaoctet d'imagerie sanguine, qui est utilisée non seulement pour optimiser les algorithmes de diagnostic actuels de Sight, mais aussi pour explorer de nouveaux algorithmes pour la détection précoce de maladies graves comme la septicémie et le cancer, ainsi que des facteurs sanguins affectant la gravité de la COVID-19.

"Ce nouvel investissement permettra à Sight d'étendre considérablement notre présence aux États-Unis et contribuera à ouvrir une nouvelle ère de diagnostics basés sur l'IA pour une myriade de maladies et de conditions sanitaires", a déclaré Yossi Pollak, PDG et co-fondateur de Sight Diagnostics. "Nous sommes heureux que Koch Disruptive Technologies, OurCrowd et d'autres investisseurs estimés nous rejoignent dans notre mission d'améliorer les systèmes de santé et les résultats pour les patients en développant des diagnostics rapides, précis et moins douloureux".

Depuis qu'elle a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA* pour Sight OLO à la fin de 2019, Sight a continué à étendre sa présence mondiale en se concentrant plus particulièrement sur le marché américain. Jusqu'à présent, Sight a conclu des accords contractuels avec des prestataires de soins de santé et des partenaires de distribution afin de déployer plus de 1 000 analyseurs dans les années à venir et utilisera les fonds collectés pour répondre à cette demande. En parallèle, Sight travaille également avec de grandes entreprises pharmaceutiques, dont Pfizer, afin d'apporter un soutien à différents traitements et thérapies. Depuis le début de la pandémie, Sight a déployé son analyseur Sight OLO dans des établissements de santé de première ligne en dehors des États-Unis qui luttent contre la COVID-19, notamment le centre médical Sheba de renommée mondiale à Tel Hashomer, en Israël.

"Chez Longliv Ventures, une société membre de CK Hutchison Holdings, nous cherchons à investir dans des entreprises perturbatrices qui visent à améliorer considérablement la vie des gens dans le monde entier", a déclaré le Dr Dan Eldar, directeur exécutif de Longliv Ventures. "Il s'agit de notre investissement de suivi dans Sight Diagnostics, qui est maintenant prêt à commercialiser pleinement sa technologie révolutionnaire pour hémogrammes. Nous sommes également ravis de la promesse des capacités de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle de Sight, qui vont révolutionner les diagnostics dans d'autres domaines de l'hématologie et apporter des résultats rapides et précis inégalés dans divers contextes cliniques".

"OurCrowd est ravi d'approfondir sa relation avec Sight pendant la prochaine phase de croissance de l'entreprise", a déclaré Jon Medved, PDG d'OurCrowd. "La technologie de Sight a été testée et validée cliniquement par des établissements de santé de premier plan et nous ne doutons pas qu'elle soit à l'avant-garde de la prochaine génération de diagnostics sanguins".

*Aux États-Unis, le Sight OLO est homologué 510(k) pour une utilisation dans des laboratoires de complexité moyenne ; il n'a pas encore été homologué pour une utilisation au point de soins. En dehors des États-Unis, Sight OLO est marqué CE conformément à la directive européenne sur les DIV et approuvé par la TGA australienne pour les points de soins.

À propos de Sight Diagnostics

Fondée en 2011, Sight Diagnostics a pour objectif de transformer les systèmes de santé et les résultats sur les patients grâce à des tests de diagnostic sanguin précis et indolores. La technologie de Sight, élaborée grâce à des recherches menées depuis plus de dix ans, constitue une innovation révolutionnaire en matière de méthodologie de diagnostic. OLO, le tout dernier analyseur sanguin mis au point par Sight, permet de réaliser une FSC, soit le test sanguin le plus communément prescrit, en quelques minutes. Il est compact : conçu pour être utilisé dans divers environnements. OLO crée une version numérique de l'échantillon de sang en saisissant plus de 1 000 images extrêmement détaillées à partir de seulement deux gouttes de sang obtenues soit par échantillon veineux, soit par piqûre au bout du doigt. Ces images sont ensuite interprétées par les algorithmes basés sur l'IA entièrement automatisés dont l'entreprise détient la propriété. Parasight, le premier produit de Sight, a été utilisé pour détecter la malaria lors de presque un million de tests effectués dans 24 pays. L'entreprise possède des bureaux sans cesse en expansion au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SightDX.com.

