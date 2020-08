AirlineRatings.com lance les notations liées à la COVID-19





PERTH, Australie, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Il n'a jamais été aussi important d'être en sécurité lorsqu'on voyage en avion. Quelles sont les compagnies aériennes qui ont mis en oeuvre des protocoles complets de protection contre la COVID-19 et celles qui ont formé correctement leurs pilotes ?

Doublement pionnier dans l'industrie, AirlineRatings.com, le seul site web au monde dédié à la sécurité et à l'évaluation des produits distribués en vol, offre aux passagers une plus grande tranquillité d'esprit grâce à son système sophistiqué d'évaluation de la sécurité, axé sur la santé des passagers pendant la pandémie de COVID-19 et sur les résultats des vols.

Pour se conformer aux règles liées à la COVID-19, les compagnies aériennes doivent satisfaire cinq des sept critères suivants : informations sur le site web concernant les procédures liées à la COVID-19 ; masques de protection pour les passagers ; équipement de protection individuelle pour le personnel de cabine ; service de repas modifié ; nettoyage en profondeur de l'avion ; distanciation sociale à l'embarquement ; et trousse de désinfection pour les passagers.

Le rédacteur en chef, Geoffrey Thomas, a déclaré : « Il est inquiétant de constater que de nombreuses compagnies aériennes ne semblent pas se conformer aux normes convenues pour la protection des passagers et de l'équipage dans le contexte de la COVID-19 ».

« Cela est en train de changer et notre équipe examine la conformité chaque semaine », a déclaré M. Thomas.

En lançant des classifications liées à la COVID-19, AirlineRatings.com a perfectionné son système de notation afin de prendre les incidents graves comme guide pour la performance opérationnelle d'une compagnie aérienne et la formation de ses pilotes.

Pour la première fois dans l'industrie, Airline Ratings a examiné plus de 11 000 rapports d'incidents graves depuis 2015 pour arriver à une classification des incidents qu'ont connus les compagnies aériennes. Le poste « incidents et crashs » représentent cinq de ses sept étoiles.

La réalisation ou la conformité des audits - OACI, IOSA, liste noire de l'UE et liste de restrictions de la FAA - constituent une étoile supplémentaire.

S'exprimant sur le perfectionnement du système de notation de la sécurité, M. Thomas a déclaré : « Airline Ratings - en collaboration avec l'industrie aéronautique - s'est penchée avec une inquiétude croissante sur certains problèmes de comportement des pilotes et nous avons modifié et peaufiné notre système de notation qui met davantage l'accent sur les résultats ».

« Dans certains accidents mortels récents, les pilotes ont soit fait preuve d'un mépris total pour les instructions du contrôle du trafic aérien, soit ignoré les systèmes d'avertissement répétés des avions et/ou les procédures de la compagnie. »

« Le scandale des fausses licences de pilotage au Pakistan a également mis en lumière le fait que dans certaines régions du monde, l'obtention d'une licence de pilotage peut faire l'objet d'abus. »

AirlineRatings.com évalue la sécurité et les produits distribués en vol de 380 compagnies aériennes. Le site est utilisé par des millions de passagers de 195 pays et constitue la norme de l'industrie en matière de sécurité et d'évaluation des produits.

