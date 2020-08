Le Global Business Barometer s'est amélioré pour le deuxième mois consécutif, les perspectives pour les 3 prochains mois allant de « beaucoup » à « un peu » plus mauvaises pour de nombreuses industries





Le sentiment des dirigeants quant aux perspectives pour les trois prochains mois pour l'économie mondiale s'est amélioré à -16,8 contre -27,7 en mai (dans une fourchette de -50 à +50)

La Chine est la première économie couverte par le baromètre à aller en territoire positif, enregistrant une lecture de +2,0

Seulement 8,1 % des répondants sont fortement d'accord que leur pays est prêt à s'ouvrir et 6,7 % sont fortement d'accord que leur entreprise est prête à reprendre ses activités normales

LONDRES, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Les reprises économiques de crises telles que la pandémie de covid-19 se présentent sous plusieurs formes. Partout, l'espoir est qu'elles soient en forme de V, mais des U sont la meilleure alternative. Les scénarios du pire sont des W volatiles et le L redouté. Le dernier Global Business Barometer, basé sur une enquête et une analyse menées par The Economist Intelligence Unit et soutenues par SAS, montre qu'à la fin juin, l'éventualité d'une reprise en U reste possible.

Le baromètre se rapproche du positif : La lecture globale du baromètre pour l'économie mondiale a atteint -16,8, plus près qu'elle ne l'a été du territoire positif jusqu'ici. Les répondants d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique ont montré la voie, avec des améliorations de +18,5 et de +4,0 respectivement. Le sentiment à l'égard des économies mondiales et régionales en Amérique du Nord a à peine bougé par rapport au baromètre précédent, en hausse de +1,5 et +0,2 points, ce qui en fait le sentiment le plus pessimiste dans les deux cas.

La Chine, première économie à devenir positive : Les perspectives pour l'économie chinoise au cours des trois prochains mois parmi les dirigeants basés en Chine ont basculé pour devenir « un peu meilleures » en juin, mais tout juste, à +2,0. Cela en fait néanmoins la première économie à le faire depuis le premier GBB en avril. L'évolution du sentiment contraste nettement avec le dernier GBB où les perspectives se sont détériorées de -21,9, le plus, de loin, parmi les douze économies principales sondées.

La voie, moins fréquentée : Seulement 8,1 % des répondants de l'enquête GBB de juin sont « fortement d'accord » que leur pays est prêt à s'ouvrir et seulement 6,7 % sont « fortement d'accord » que leur entreprise est prête à reprendre ses activités comme avant la pandémie. Ces chiffres sont effrayants, qu'ils soient interprétés comme une reconnaissance de l'échelle et de la portée du problème ou comme une critique des réponses à covid-19 au niveau mondial et régional (ou une combinaison des deux). Pour que ces chiffres s'améliorent, davantage de dirigeants et de décideurs politiques du monde entier devront prouver à tout le monde qu'ils peuvent contenir le virus avec plus d'efficacité.

