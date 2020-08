Le groupe Vifor Pharma affiche une croissance continue au premier semestre 2020





Regulatory News:

Le groupe Vifor Pharma a enregistré une croissance au premier semestre 2020, malgré les conditions difficiles d'accès des patients aux traitements dues à la pandémie de COVID-19. Les prévisions financières 2020 ont été mises à jour de façon à tenir compte de l'impact du COVID-19. Les mesures restrictives causées par la pandémie de COVID-19 ont fait baisser les revenus de Ferinject®/Injectafer® et Veltassa®. La croissance a toutefois été constante dans le domaine de la néphrologie, grâce à l'activité de dialyse.

À propos des résultats du premier semestre, Stefan Schulze, CEO du groupe Vifor Pharma, déclare:

«Malgré les défis sans précédent causés par le COVID-19, nous sommes heureux d'annoncer une croissance globale soutenue du chiffre d'affaires net et une forte croissance de l'EBITDA au premier semestre 2020. La limitation temporaire de l'accès des patients aux traitements, causée par les restrictions mondiales liées au COVID-19, a réduit les revenus de Ferinject®/Injectafer® et Veltassa®. Nous avons maintenu notre croissance dans le domaine de la néphrologie grâce à l'activité de dialyse, soulignant encore davantage le succès de la diversification de notre offre thérapeutique ces dernières années. Des mesures ciblées ont été mises en oeuvre au sein de notre organisation au cours du premier semestre afin d'assurer la sécurité de nos employés, de maintenir la continuité de l'activité et l'approvisionnement en produits des patients dans le besoin, ainsi que pour protéger notre rentabilité. Nous sommes fiers des efforts déployés par nos employés et par nos partenaires, qui ont contribué à minimiser les conséquences de la pandémie pour les patients qui dépendent de nos produits.»

PERFORMANCE FINANCIÈRE: CROISSANCE GLOBALE SOUTENUE

Chiffre d'affaires net de CHF 922.5 mio., soit une hausse de 1.0% (ou 4.3% à taux de change constants)

Les autres revenus ont augmenté en raison des paiements intermédiaires provenant des activités de partenariat

EBITDA de CHF 305.1 mio., soit une hausse de 19.8%

Bénéfice net de CHF 106.7 mio. avant le bénéfice attribuable aux actionnaires, particulièrement affecté par une dépréciation de CHF 56.2 mio. de l'immobilisation incorporelle CCX140

Bilan solide avec un ratio de fonds propres de 75.0%

Dette nette de CHF 232.9 mio.

FERINJECT®/INJECTAFER®: DEMANDE DES HÔPITAUX AFFECTÉE PAR LE COVID-19

Chiffre d'affaires net de CHF 261.9 mio., soit une baisse de 4.2%, ou 0.1% à taux de change constants

Les ventes ont baissé au deuxième trimestre car les restrictions imposées par le COVID-19 sur de nombreux marchés ont empêché les patients de recevoir des injections; nous prévoyons un retour à la croissance au deuxième semestre, sous réserve d'une poursuite de la normalisation de la situation liée au COVID-19

Un partenariat stratégique a été signé en février 2020 en Chine avec Fresenius Kabi pour créer une société commune axée sur les produits intraveineux à base de fer; le dossier soumis à la New Drug Application (NDA) pour Ferinject ® en Chine a été accepté par l'administration nationale des produits médicamenteux en juin 2020

en Chine a été accepté par l'administration nationale des produits médicamenteux en juin 2020 Remboursement et lancement au Japon attendus au cours du deuxième semestre 2020

CROISSANCE DANS LE DOMAINE DE LA NÉPHROLOGIE PORTÉE PAR L'ACTIVITÉ DE DIALYSE

Le portefeuille de l'agent stimulant l'érythropoïèse (ASE) a augmenté de 4.9% pour atteindre CHF 292.7 mio. (ou 8.2% à taux de change constants), principalement en raison de la demande accrue de Retacrit® par les cliniques Fresenius Kidney Care (FKC) et le segment des établissements indépendants de taille moyenne (chiffre d'affaires net de CHF 24.1 mio., contre CHF 2.9 mio. lors de l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires net de Mircera® s'est élevé à CHF 268.6 mio., soit une baisse de 2.7% par rapport au premier semestre 2019 (en hausse de 0.4% à taux de change constants)

Le chiffre d'affaires net de Venofer ® a augmenté de 4.5% pour atteindre CHF 68.3 mio. (ou 8.1% à taux de change constants). La majorité des ventes de Venofer ® continue d'être réalisée aux États-Unis et dans le segment de la dialyse

a augmenté de 4.5% pour atteindre CHF 68.3 mio. (ou 8.1% à taux de change constants). La majorité des ventes de Venofer continue d'être réalisée aux États-Unis et dans le segment de la dialyse Le chiffre d'affaires net de Velphoro ® a diminué de 8.9% pour passer à CHF 73.9 mio. (ou 6.1% à taux de change constants), en raison des effets d'échelonnement au premier semestre 2019

a diminué de 8.9% pour passer à CHF 73.9 mio. (ou 6.1% à taux de change constants), en raison des effets d'échelonnement au premier semestre 2019 Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) et Cara Therapeutics ont annoncé en avril 2020 les résultats positifs de l'étude pivot mondiale de phase III KALM-2, confirmant ceux de l'étude KALM-1

Akebia a annoncé en mai 2020 des résultats positifs issus des études INNO2VATE, qui ont évalué l'innocuité et l'efficacité de vadadustat par rapport à la darbépoétine alfa pour le traitement de l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les patients adultes sous dialyse. Vadadustat a rempli les critères d'évaluation principaux en termes d'efficacité et de sécurité cardiovasculaire

En juin 2020, l'Allemagne, État membre de référence, a annoncé que la procédure réglementaire décentralisée pour Rayaldee® avait pu être achevée avec succès dans certains pays de l'UE. Les autorisations nationales de mise sur le marché sont maintenant attendues pour le deuxième semestre 2020

VELTASSA®: NOUVELLES PRESCRIPTIONS AFFECTÉES PAR LES RESTRICTIONS DUES AU COVID-19

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à CHF 59.6 mio., soit une baisse de 4.8% (ou 1.7% à taux de change constants). La demande a été considérablement affectée par le COVID-19 en raison de l'interruption des traitements, du report des initiations, de la faible croissance du marché, des difficultés d'accès au marché américain et de la suspension des promotions réalisées en face à face

L'accès au marché européen a progressé au premier semestre 2020 avec l'autorisation du remboursement en Finlande et au Portugal et l'ajout au formulaire de médicaments au Royaume-Uni en dehors de l'Écosse

Otsuka Canada Pharmaceutical Inc. a lancé Veltassa® au Canada en mai 2020

DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Etienne Jornod s'est retiré de ses fonctions de Président Exécutif du Conseil d'Administration après 25 ans à la tête de l'entreprise, lors de la 92 ème assemblée générale annuelle du 14 mai 2020

assemblée générale annuelle du 14 mai 2020 Jacques Theurillat a été élu comme nouveau Président non-exécutif du Conseil d'Administration le 14 mai 2020

Stefan Schulze, précédemment President of the Executive Committee et Chief Operating Officer, a été nommé Chief Executive Officer (CEO) du groupe Vifor Pharma le 14 mai 2020

Acquisition d'un droit d'accès à un examen prioritaire (priority review voucher, PRV) de la Food and Drug Administration (FDA) destiné à vadadustat, sous réserve d'accords contractuels avec notre partenaire Akebia Therapeutics.

En mars 2020, Vifor Pharma a initié le processus de vente pour OM Pharma

MISE À JOUR DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2020

En 2020, le chiffre d'affaires net de Vifor Pharma devrait augmenter d'environ 5% à taux de change constants et l'EBITDA enregistré devrait connaître une croissance de l'ordre de 20%.1

PERFORMANCE FINANCIÈRE

En mio. de CHF S1 2020 S1 2019 Variation en % Chiffre d'affaires net 922.5 913.3 1.0% EBITDA 305.1 254.6 19.8% Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Vifor Pharma 67.9 65.2 4.3% Bénéfice par action ajusté des activités de base (en CHF) 2.66 2.11 26.1%

Pour de plus amples informations, merci de vous reporter au Rapport semestriel 2020 du groupe Vifor Pharma (PDF) disponible à l'adresse www.viforpharma.com.

CHIFFRES CLÉS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Le chiffre d'affaires net du groupe Vifor Pharma a augmenté de 1.0%, soit une hausse de 4.3% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre CHF 922.5 mio., malgré l'impact des restrictions liées au COVID-19. L'EBITDA a augmenté à CHF 305.1 mio., contre CHF 254.6 mio. lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 19.8%. Cette croissance est principalement due à la hausse des autres revenus combinée à des mesures de maîtrise des coûts visant à compenser l'impact du COVID-19 sur le chiffre d'affaires net.

Les autres revenus se sont élevés à CHF 43.0 mio. contre CHF 20.4 mio. lors de l'exercice précédent. Cela s'explique principalement par l'augmentation des revenus provenant des activités de partenariat ainsi que par la cession de produits non stratégiques en Espagne.

Les coûts directs de vente se sont montés à CHF 375.9 mio., contre CHF 373.3 mio. lors de l'exercice précédent, correspondant à une marge brute de 61.1% contre 60.0% au premier semestre 2019, la hausse étant principalement due à la contribution des autres revenus.

Les dépenses de marketing et de distribution se sont élevées à CHF 202.3 mio., soit une baisse de 7.4% par rapport à l'exercice précédent. Les investissements supplémentaires effectués dans les activités de pré-lancement de nos produits en développement ont été plus que compensés par la baisse des coûts due aux restrictions liées au COVID-19.

Les investissements en R&D ont augmenté à CHF 156.2 mio., contre CHF 109.4 mio. lors de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable à la dépréciation de l'immobilisation incorporelle CCX140, de CHF 56.2 mio.

Les frais généraux et d'administration se sont élevés à CHF 96.0 mio., contre CHF 83.8 mio. lors de l'exercice précédent. Cette hausse est due à la croissance dans les fonctions de support, notamment le renforcement dans les domaines juridiques et de propriété intellectuelle ainsi que dans l'amélioration de la technologie et des systèmes.

Le bénéfice par action ajusté des activités de base s'est monté à CHF 2.66 au premier semestre 2020 contre CHF 2.11 au premier semestre 2019, soit une hausse de 26.1%. Cette hausse reflète la forte croissance de l'EBITDA au premier semestre 2020. Le bénéfice par action ajusté des activités de base est défini comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Vifor Pharma ajusté de l'amortissement proportionnel et de la dépréciation des immobilisations incorporelles qui se sont élevés à CHF 104.9 mio. au premier semestre 2020 (premier semestre 2019: CHF 71.9 mio.).

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation se sont élevés à CHF +172.6 mio., contre CHF +197.9 mio. lors de l'exercice précédent. La baisse est due aux investissements dans le fonds de roulement net au premier semestre 2020.

Les flux de trésorerie des activités d'investissement se sont établis à CHF -152.8 mio. et sont principalement dus à l'achat du droit d'accès à un examen prioritaire (PRV) de CHF -107.7 mio. ainsi qu'aux paiements anticipés et intermédiaires portant sur des accords de licence pour Mircera® à hauteur de CHF -19.6 mio.

Les flux de trésorerie des activités de financement se sont élevés à CHF -254.0 mio. et ont été principalement influencés par des distributions de dividendes de CHF -219.6 mio., dont CHF -90.0 mio. payés à Fresenius Medical Care et CHF -129.6 mio. aux actionnaires de Vifor Pharma.

SITUATION FINANCIÈRE

Le goodwill et les immobilisations incorporelles totalisaient CHF 2'557.1 mio. à la fin du premier semestre 2020 contre CHF 2'584.5 mio. fin 2019, ce qui représente 52.2% de l'actif total (fin 2019: 52.4%).

La dette nette s'élevait à CHF 232.9 mio., se traduisant par un ratio dette nette/EBITDA de 0.39 à la fin du premier semestre 2020. Ce montant est à comparer aux liquidités nettes de CHF 5.7 mio. à la fin de 2019. La hausse de la dette nette est principalement due au paiement des dividendes de CHF 219.6 mio. au premier semestre 2020.

Avec CHF 3'672.8 mio. de fonds propres, le groupe Vifor Pharma continue d'afficher un solide ratio de fonds propres de 75.0% à la fin du premier semestre 2020, contre 75.7% fin 2019.

PERSPECTIVES 2020

Accès au marché

Partenariat de Veltassa ® en Chine

en Chine Lancement de Ferinject ® au Japon, attendu au cours du deuxième semestre 2020

au Japon, attendu au cours du deuxième semestre 2020 Dépôt de dossier d'avacopan pour le traitement de vascularites associées aux ANCA en Europe, attendu avant fin 2020

Dépôt de dossier de CR845 aux États-Unis, attendu pour le deuxième semestre 2020, suivi par la demande en Europe

Essais cliniques

Annonce des résultats de l'étude AFFIRM-AHF attendue d'ici fin 2020

Annonce des résultats de l'étude de phase II ACCOLADE sur l'effet d'avacopan sur la glomérulopathie C3

Développement des activités

Une obtention de licence, acquisition de produit ou transaction d'entreprise additionnelle est attendue avant fin 2020.

Conférence téléphonique et webcast en direct

Un webcast et une conférence téléphonique auront lieu en direct le 6 août 2020 à 14 h 00 (CET).

Accès au webcast en direct ? lien

Accès à la conférence téléphonique ? lien (uniquement si vous souhaitez participer par téléphone). Vous recevrez les numéros de téléphone et un code PIN personnel pour accéder à la conférence téléphonique en vous inscrivant à partir de 13 h 30 (CET).

Rediffusion

Une rediffusion du webcast (lien) sera disponible peu après la fin de la conférence en direct.

Le groupe Vifor Pharma est une entreprise pharmaceutique internationale. Son ambition est de devenir le leader mondial dans les domaines de la carence en fer, de la néphrologie et des traitements cardio-rénaux. L'entreprise est le partenaire de choix pour les médicaments et les solutions innovantes axées sur le patient. Le groupe Vifor Pharma aspire à aider les patients du monde entier atteints de maladies graves et chroniques à mener une vie meilleure et plus saine. La société développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques offrant des soins de précision aux patients. Le groupe Vifor Pharma occupe une position de premier plan dans toutes ses activités clés. Il se compose des entreprises suivantes: Vifor Pharma; Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (sa société commune avec Fresenius Medical Care); et OM Pharma. Le groupe Vifor Pharma a son siège en Suisse et est coté à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348). Pour de plus amples informations, veuillez consulter viforpharma.com.

1 Sous réserve que la situation provoquée par le COVID-19 ne s'aggrave pas.

Communiqué envoyé le 6 août 2020 à 01:05 et diffusé par :