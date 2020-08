Crocus Technology dévoile le capteur de courant TMR XtremeSensetm intégré à linéarité élevée et à haute résolution





SANTA CLARA, Californie, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., un des principaux fournisseurs de capteurs disruptifs à magnétorésistance tunnel (« Tunnel Magneto-Resistance » TMR) XtremeSensetm, a dévoilé aujourd'hui le CT110, un capteur à courant de contact isolé à haute résolution basé sur la technologie TMR brevetée et unique de Crocus. Le CT110 fournit des mesures de courant extrêmement précises sur une large plage de températures de fonctionnement selon un facteur de forme miniature. Le CT110 offre une simplicité de conception, une complexité de circuit réduite et une isolation inhérente.



Le CT110 est un dispositif sans fil qui fait appel à la technologie de pointe TMR XtremeSense 1D de Crocus pour détecter avec précision la plus petite variation de courant alternatif ou continu tout en parvenant à une erreur de sortie globale de moins de 0,5 %. Crocus propose le CT110 dans des configurations compatibles de 5 A à 15 A avec la capacité de détecter moins de 5 mA de variations de courant en raison de ses capacités de faible bruit et de haute sensibilité par rapport aux traditionnelles technologies de capteurs à effet Hall, qui, eux, nécessitent un guidage du flux, une amplification significative du signal et une compensation de la température. Le CT110 est un dispositif à rapport de métrique doté d'une sortie analogique capable de fonctionner de 2,7 V à 5,5 V à une fréquence d'échantillonnage de 200 kHz avec une faible consommation d'énergie.

« Le CT110 démontre les progrès réalisés par Crocus en matière de technologies de capteurs magnétiques TMR. Le CT110 offre une bonne résolution de détection, des performances stables sur la gamme de températures associées à une simplicité de conception. La technologie TMR XtremeSense 1D de Crocus offre un bruit extrêmement faible, une haute sensibilité, une linéarité élevée, une faible dérive de température et quasiment aucune hystérèse, rendant obsolètes les technologies de détection existantes. Le CT110 fait partie des dispositifs que Crocus présentera cette année et qui ciblent les applications de surveillance d'alimentation. Le CT110 est le capteur de courant idéal pour les applications grand public, d'entreprise et industrielles. En raison de son petit facteur de forme et de sa haute résolution, le CT110 convient aux applications telles que les prises intelligentes et les appareils de l'IdO, les appareils électroménagers, les drones, l'éclairage LED, les chargeurs de batteries, les outils électriques, les ordinateurs et les serveurs », a expliqué Zack Deiri, président-directeur général de Crocus Technology. « Le CT110 convient parfaitement à toutes les applications qui nécessitent une surveillance du courant, y compris celles qui utilisent actuellement des résistances shunt combinées à un amplificateur d'isolation. Pour simplifier et accélérer l'évaluation du système du client, Crocus propose des tableaux d'évaluation comportant plusieurs configurations de détection de courant. »

Le CT110 est disponible dans un boîtier DFN à 6 fils à profil bas et facteur de forme réduit pour des dimensions de 3,00 x 3,00 x 0,95 mm. Des échantillons et des tableaux d'évaluation sont actuellement disponibles, et le dispositif sera en production en septembre 2020. Pour tout complément d'information sur le CT110, veuillez consulter la page Web du produit à l'adresse https://crocus-technology.com/integrated-current-field-sensor/ .

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSensetm. La technologie révolutionnaire de capteurs magnétiques développée par Crocus apporte des avancées significatives à l'IdO ainsi qu'aux appareils intelligents, aux applications industrielles, grand public, médicales et automobiles électroniques qui demandent une haute précision, une haute résolution, des performances de température stables et une faible consommation d'énergie. Le siège social de Crocus se trouve à Santa Clara, en Californie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.crocus-technology.com.

