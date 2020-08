Kia Canada a enregistré son meilleur mois de juillet de tous les temps, un record qui fait suite à des ventes mensuelles record au Canada





Talonnant son record mensuel enregistré en juin, Kia Canada a battu son record de ventes pour un mois de juillet avec 8 300 unités vendues.

Les meilleurs vendeurs de juillet incluent le Sorento, la Forte et le Seltos. L'ensemble des 8 300 unités vendues représente une augmentation de 3,7 % par rapport à l'année dernière.

Toutes les régions du Canada rapportent les ventes accrues en juillet 2020 malgré le marché en déclin.

MISSISSAUGA, Ontario, 05 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada a annoncé aujourd'hui ses meilleures ventes mensuelles de tous les temps au Canada pour un mois de juillet, avec 8 300 unités vendues; soit une augmentation de 3,7 % par rapport à l'année dernière. Cet accomplissement impressionnant fait suite au mois record de tous les temps de Kia au Canada, avec 8 647 unités vendues en juin. Ces chiffres record sont la preuve de la confiance continue des Canadiens envers Kia Canada pour leur offrir une expérience de conduite exceptionnelle à un excellent rapport qualité-prix.

Le Sorento a mené les ventes en juillet chez Kia, avec 1 708 unités vendues au total, suivi de près par la Forte et le Seltos, qui ont vendu respectivement 1 648 et 1 349 unités. « Les chiffres impressionnants de juillet nous confirment que nous offrons la qualité, l'innovation et la performance attendues de notre part par les Canadiens », a déclaré M. Elias El-Achhab, directeur de l'exploitation de Kia Canada. « En ces temps difficiles et de turbulences, nous sommes engagés à soutenir les communautés dont nous faisons partie et nous sommes heureux d'offrir à ces conducteurs l'excellence, la valeur et la sécurité qui font notre réputation ».

La récente promotion de Kia nommée « Le retour des escapades » a débuté en juillet. Dans le cadre de cet incitatif, Kia paye , et non reporte, les six premières mensualités au financement et les trois premières mensualités à la location de certains des modèles les plus populaires de la marque. Cette promotion se poursuivra tout au long du mois d'août.

