Le tribunal allemand rejette la poursuite pour contrefaçon de brevet intentée contre Medit





SÉOUL, Corée du Sud, 6 août 2020 /PRNewswire/ -- Le tribunal régional de Dusseldorf a rejeté la prétention de contrefaçon de brevet contre Medit Corp. (« Medit ») ? un fournisseur mondial de solutions de lecture 3D ? intentée par son concurrent 3Shape A/S (« 3Shape »).

L'objet de la procédure était la contrefaçon indirecte alléguée du brevet européen EP 2 400 919 B1 de 3Shape concernant une méthode de conception d'une reconstruction corono-radiculaire mise en oeuvre par ordinateur. Il est possible de scanner une reconstruction corono-radiculaire à l'aide du scanner intraoral i500 de Medit, des scanners de laboratoire T-Series et de leurs logiciels respectifs.

3Shape pourrait faire appel de la décision, mais Medit est persuadée qu'elle l'emportera lors de toute future procédure. De plus, Medit a également contesté la validité du brevet dans une action en nullité devant la Cour fédérale des brevets en Allemagne. Ce procès est toujours en cours.

« Medit continuera à appuyer nos clients tout au long du parcours de chirurgie dentaire numérique. Nous développons tous les logiciels à l'interne et notre service de R et D est toujours disponible pour discuter des malentendus éventuels et les résoudre, a déclaré GB Ko, PDG de Medit.

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions de mesure 3D pour les cliniques et les laboratoires dentaires, y compris les scanners intraoraux, fondées sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique, qui soutiennent les flux de travail collaboratifs. De plus, la gamme Solutionix fournit des scanners 3D et des logiciels pour le marché industriel. L'objectif de l'entreprise est de fournir une technologie innovante et des produits de la plus haute qualité pour assurer une croissance mutuelle de tous les partenaires.

Le siège social de Medit est situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L'entreprise a également des représentants en Amérique et en Europe, et peut se prévaloir d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 70 pays.

