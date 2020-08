Crocus Technology présente son capteur angulaire TMR 2D XtremeSensetm de 2e génération





SANTA CLARA, Californie, 06 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., fournisseur de premier plan des capteurs révolutionnaires de magnétorésistance à effet tunnel (TMR) XtremeSensetm, a annoncé aujourd'hui le lancement de son capteur CT310, un capteur angulaire bidimensionnel (2D) capable de réaliser des mesures à haute résolution en raison de son faible niveau de bruit. Le CT310 est le produit successeur de nouvelle génération du CT300 lancé en 2018.



Le CT310 est développé à l'aide de la technologie brevetée TMR 2D XtremeSensetm de Crocus, qui permet l'obtention de performances élevées avec une erreur angulaire ultra-faible et une excellente stabilité sur une large plage magnétique, de températures et de tensions afin de répondre aux exigences élevées du marché. Il se compose de deux réseaux de résistances à pont complet qui ont une portée de fonctionnement de 25 mT à 90 mT. Sur cette plage, il maintient une erreur angulaire inférieure à 0,25 ° avec une compensation sur une large plage de températures de -40 °C à +150 °C. Le CT310 peut être utilisé dans des configurations de types extrémité de l'arbre ou côté de l'arbre avec une réponse à très haute fréquence et une consommation de courant inférieure à 250 µA.

« Le CT310, conçu avec la technologie TMR 2D XtremeSense de Crocus, est un capteur de position angulaire robuste dont les performances dépassent de loin celles des appareils concurrents en termes de précision, de résolution, de consommation d'énergie et de fiabilité vis-à-vis de l'exposition aux températures et à de grands champs magnétiques », a déclaré Zack Deiri, président-directeur général de Crocus Technology. « La haute sensibilité du CT310 (400 mV/V) permet aux concepteurs d'utiliser ce dispositif dans leurs systèmes sans avoir besoin de composants externes tels que des amplificateurs, réduisant le coût global de la solution. Il convient parfaitement aux applications d'encodeurs magnétiques, remplaçant les technologies optiques et mécaniques obsolètes. Le CT310 offre des solutions de détection angulaire sans contact pour des applications telles que les drones, la commande moteur, la robotique, l'électroménager et l'automobile. Crocus offre une carte d'évaluation facile à utiliser avec des sorties numériques et analogiques afin de simplifier et d'accélérer l'évaluation du produit par le client. »

Le CT310 est disponible en wafer/KGD (Known-Good-Die), un emballage TSSOP 8 fils, et dans un boîtier DFN 8 fils ultra-discret et petit format, de 2,00 x 2,00 x 0,45 mm. Des échantillons sont maintenant disponibles et la production sera totale en septembre 2020.

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSensetm. La technologie révolutionnaire de capteurs magnétiques développée par Crocus apporte des avancées significatives à l'IdO ainsi qu'aux appareils intelligents, aux applications industrielles, grand public, médicales et automobiles électroniques qui demandent une haute précision, une haute résolution, des performances de température stables et une faible consommation d'énergie. Le siège social de Crocus se trouve à Santa Clara, en Californie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.crocus-technology.com .

