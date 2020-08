Samsung dévoile cinq nouveaux appareils Galaxy pour renforcer travail et loisirs





Les Galaxy Note20 5G et Note20 Ultra 5G offrent une productivité maximale, en se connectant facilement à l'écosystème Galaxy vous permettant de vivre chaque instant au maximum

MISSISSAUGA, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Samsung Electronics Canada a participé au tout premier événement Unpacked virtuel afin de présenter une nouvelle suite d'appareils puissants, diffusé en direct depuis la Corée. Cinq appareils ont été dévoilés pendant l'événement, qui travaillent ensemble pour aider les consommateurs à naviguer un monde en évolution rapide: Les Galaxy Note20 5G et Note20 Ultra 5G, la plus puissante gamme de Note jusqu'à présent; les Tab S7 et Tab S7+, des tablettes polyvalentes pour la productivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une montre intelligente premium avec fonctions santé avancées; les Galaxy Buds Live, des écouteurs élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable; et le Galaxy Z Fold2, la prochaine génération de téléphones intelligents pliables améliorés1.

«Jamais auparavant les Canadiens ne comptaient sur la technologie pour rester connectés. Chez Samsung, nous nous concentrons sur la livraison d'innovations significatives qui facilitent la vie», dit Dr. TM Roh, Président et Chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Ces cinq nouveaux appareils innovants sont de puissants outils pour aider les consommateurs à maximiser le travail et le jeu. Dans le cadre de l'écosystème Galaxy, ils travaillent de manière fluide pour que les Canadiens puissent consacrer leur temps à ce qui compte le plus.»

Galaxy Note20 5G et Note20 Ultra 5G, la plus puissante série Note jusqu'à présent

Les téléphones intelligents de la série Galaxy Note20 5G offrent une productivité maximale et fonctionnent comme un ordinateur qui vous permet de jouer comme un pro. La série présente deux appareils innovateurs: Galaxy Note20 Ultra 5G, conçu pour les amateurs du Note qui demandent une puissance et une productivité maximale, et le Galaxy Note20 5G, pour les utilisateurs du Note qui maximisent leur temps pour le travail et le jeu. Les deux sont conçus pour l'efficacité afin que vous puissiez rester en contact avec les personnes que vous aimez.

Puissance de travail

Aujourd'hui, nous avons besoin d'appareils qui sont aussi flexibles que nous le sommes pour que nous puissions travailler, jouer et nous connecter de la façon dont nous le désirons. Faites passer votre productivité au niveau supérieur avec les Galaxy Note20 5G et Note20 Ultra 5G. La plus récente série Galaxy Note de Samsung transforme la façon de laquelle vous travaillez et vous permet d'en faire plus, peu importe où la vie vous mène. Maintenant, sur les Galaxy Note20 5G et Note20 Ultra 5G, le nouveau S Pen et les fonctionnalités Samsung Notes offrent une expérience stylo-papier encore plus puissante2 et sont également implémentés sur les Tab S7 et Tab S7+ pour la flexibilité et la commodité. De plus, une relation approfondie avec le partenaire de longue date de Samsung, Microsoft, permet à la série Galaxy Note20 5G et à votre PC Windows de fonctionner ensemble de façon harmonieuse.

Un S Pen avancé: Un favori parmi les fidèles de Note et les adeptes du multitâche, le S Pen amélioré de la série Galaxy Note20 5G offre l'expérience d'écriture ultime pour que vous puissiez capturer vos idées, peu importe quand l'inspiration surgit. La série Galaxy Note20 5G a une précision plus réaliste que jamais, ce qui vous offre une précision et une réactivité digne d'un stylo sur papier 3 . Avec les cinq "Anywhere actions" du S Pen, la navigation sans contact de votre appareil, comme le retour à la page d'accueil ou faire une capture d'écran, est aussi facile qu'un simple mouvement de poignet.





Un favori parmi les fidèles de Note et les adeptes du multitâche, le S Pen amélioré de la série Galaxy Note20 5G offre l'expérience d'écriture ultime pour que vous puissiez capturer vos idées, peu importe quand l'inspiration surgit. La série Galaxy Note20 5G a une précision plus réaliste que jamais, ce qui vous offre une précision et une réactivité digne d'un stylo sur papier . Avec les cinq "Anywhere actions" du S Pen, la navigation sans contact de votre appareil, comme le retour à la page d'accueil ou faire une capture d'écran, est aussi facile qu'un simple mouvement de poignet. Une expérience Samsung Notes flexible et intelligente : Nous avons besoin d'outils conçus pour nous laisser travailler à n'importe quel moment et sur n'importe quel appareil. Pour vous aider à capturer, modifier et partager vos idées sur votre téléphone, tablette ou PC Windows 10 compatible, Samsung Notes dispose de fonctionnalités de synchronisation et d'enregistrement automatique, de sorte que vous puissiez reprendre le travail là où vous l'aviez laissé en changeant d'un appareil à un autre. Samsung Notes redresse facilement votre écriture malpropre en écriture lisible. Il est également plus facile de donner des commentaires lors de vos déplacements, maintenant que vous pouvez annoter et surligner des PDF dans l'application Samsung Notes. Enregistrez de l'audio pendant que vous prenez des notes, et appuyez simplement sur un mot dans vos notes pour accéder à ce moment de l'enregistrement. Gardez tout organisé avec une nouvelle gestion de dossiers intuitive qui facilite vos recherches.





: Nous avons besoin d'outils conçus pour nous laisser travailler à n'importe quel moment et sur n'importe quel appareil. Pour vous aider à capturer, modifier et partager vos idées sur votre téléphone, tablette ou PC Windows 10 compatible, Samsung Notes dispose de fonctionnalités de synchronisation et d'enregistrement automatique, de sorte que vous puissiez reprendre le travail là où vous l'aviez laissé en changeant d'un appareil à un autre. Samsung Notes redresse facilement votre écriture malpropre en écriture lisible. Il est également plus facile de donner des commentaires lors de vos déplacements, maintenant que vous pouvez annoter et surligner des PDF dans l'application Samsung Notes. Enregistrez de l'audio pendant que vous prenez des notes, et appuyez simplement sur un mot dans vos notes pour accéder à ce moment de l'enregistrement. Gardez tout organisé avec une nouvelle gestion de dossiers intuitive qui facilite vos recherches. Travaillez plus intelligemment sur tous les appareils: L'application Microsoft Votre Téléphone avec l'intégration de Lien vers Windows4 vous permet d'accéder facilement à vos applications mobiles directement depuis votre PC Windows 10 sans affecter votre rythme. C'est simple et pratique d'envoyer des messages, gérer des alertes,synchroniser des photos et de faire et recevoir des appels, le tout depuis votre ordinateur Windows 10. Plus tard cette année, vous aurez la possibilité d'exécuter plusieurs applications côte à côte sur votre PC Windows 10. Vous pouvez aligner tous vos écosystèmes de productivité sur tous les appareils en synchronisant Samsung Notes avec Microsoft OneNote et Outlook, ou en synchronisant rappels avec Microsoft Outlook, To Do et Teams5 pour que vos fichiers soient à portée de main, peu importe où le travail vous mène.

Puissance de jeu

Samsung apporte également son partenariat Microsoft au côté divertissement de la série Galaxy Note20 5G, faisant passer le jeu mobile au niveau supérieur. Plongez-vous pleinement dans l'expérience de jeu mobile la plus puissante que Samsung ait jamais conçue dans un téléphone intelligent, afin que vous puissiez jouer comme un pro depuis votre canapé, votre jardin ou autour de la maison. Les Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G vous offrent le pouvoir d'un cinéaste dans la paume de votre main, sans avoir besoin d'équipement supplémentaire.

Vos jeux Xbox préférés sur la série Galaxy Note20 5G : À partir du 15 septembre 2020, jouez à plus de 100 jeux Xbox sur votre téléphone ou votre tablette, directement depuis le cloud (beta) avec Xbox Game Pass Ultimate 6 , incluant des succès tels que Minecraft Dungeons et Gears 5. L'expérience jeu de la série Galaxy Note20 5G est améliorée avec le AI Game Booster et l'optimisation de la réponse audio Bluetooth, et une latence tactile de 240 Hz sur le Galaxy Note20 Ultra 5G. Avec la 5G ultra-rapide 7 et le Wi-Fi 6 8 , obtenez une latence de jeu optimisée dans chaque niveau ou combat. Un grand écran immersif offre une expérience de jeu fluide grâce au processeur le plus rapide d'un Note à ce jour 9 . La série Galaxy Note20 5G est une configuration de jeu professionnelle qui tient dans votre poche.





: À partir du 15 septembre 2020, jouez à plus de 100 jeux Xbox sur votre téléphone ou votre tablette, directement depuis le cloud (beta) avec Xbox Game Pass Ultimate , incluant des succès tels que Minecraft Dungeons et Gears 5. L'expérience jeu de la série Galaxy Note20 5G est améliorée avec le AI Game Booster et l'optimisation de la réponse audio Bluetooth, et une latence tactile de 240 Hz sur le Galaxy Note20 Ultra 5G. 5G ultra-rapide et le Wi-Fi 6 , obtenez une latence de jeu optimisée dans chaque niveau ou combat. Un grand écran immersif offre une expérience de jeu fluide grâce au processeur le plus rapide d'un Note à ce jour . La série Galaxy Note20 5G est une configuration de jeu professionnelle qui tient dans votre poche. Réalisation de films cinématographiques dans la paume de votre main: Avec un rapport d'aspect 21:9 et un enregistrement 24 ips, la caméra 8K de la série Galaxy Note20 5G vous donne désormais accès à une résolution ultra-haute et à une expérience vidéo de qualité professionnelle. Utilisez le puissant mode Pro Video avec une mise au point de qualité professionnelle, l'audio, l'exposition, l'éclairage, le contrôle de la vitesse du zoom et la prise de vue à 120 ips avec des options FHD pour des vidéos de style cinématographique. Les objectifs Pro et le zoom téléscopique avancé 10 vous permettent de photographier des scènes avec des détails magnifiques. Vous pouvez également contrôler les sources audio de la série Galaxy Note20 5G, en ajustant et sélectionnant entre les micros intégrés ou les sources externes, de sorte que le son que vous souhaitez soit clairement diffusé. En jumelant l'appareil aux Galaxy Buds Live, par exemple, vous pouvez enregistrer un son cristallin, même avec du bruit en arrière-plan 11 .





Avec un rapport d'aspect un enregistrement 24 ips, la caméra de la série Galaxy Note20 5G vous donne désormais accès à une résolution ultra-haute et à une expérience vidéo de qualité professionnelle. Utilisez le puissant mode Pro Video avec une mise au point de qualité professionnelle, l'audio, l'exposition, l'éclairage, le contrôle de la vitesse du zoom et la prise de vue à 120 ips avec des options FHD pour des vidéos de style cinématographique. Les objectifs Pro et le zoom téléscopique avancé vous permettent de photographier des scènes avec des détails magnifiques. Vous pouvez également contrôler les sources audio de la série Galaxy Note20 5G, en ajustant et sélectionnant entre les micros intégrés ou les sources externes, de sorte que le son que vous souhaitez soit clairement diffusé. En jumelant l'appareil aux Galaxy Buds Live, par exemple, vous pouvez enregistrer un son cristallin, même avec du bruit en arrière-plan . Maîtrisez le multitâche avec la fonction Samsung DeX avancée: Pour la première fois avec Samsung DeX12, connectez Galaxy Note20 5G ou Note20 Ultra 5G sans fil à une télévision intelligente compatible lorsque vous avez besoin d'un plus grand écran. Gérez deux écrans simultanément avec le Galaxy Note20 5G et un écran de télévision, afin de pouvoir envoyer des SMS à vos amis pendant que vous regardez un film sur une télévision intelligente compatible.

Héritage Galaxy de puissance et de performances

Le Galaxy Note a solidifié son statut de téléphone de puissance. La série Galaxy Note20 5G perpétue cet héritage en tant que série Note la plus puissance à ce jour13 pour vous donner ce que vous connaissez, aimez et attendez de Galaxy.

La série Galaxy Note20 5G est conçue avec le processeur le plus rapide de tous les téléphones intelligents Galaxy. Il dispose d'une technologie de pointe et d'une superbe expérience mobile, sans sacrifier le design emblématique, intemporel et durable. Les Galaxy Note20 5G et Note20 Ultra 5G présentent de nouvelles couleurs mystérieuses - des tons neutres doux avec un tout nouvel effet de brume texturée qui réduit les empreintes digitales et les taches14.

Pour la première fois dans la série Note, le Galaxy Note20 Ultra 5G offre un écran Dynamic AMOLED 2X vif et lumineux et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz15 offrant des visuels fluides sur notre meilleur écran à ce jour, qui s'ajuste automatiquement au contenu que vous regardez pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Avec une batterie intelligente16 et des capacités de recharge ultra-rapides, obtenez des heures d'autonomie en quelques minutes de recharge17, pour que vous puissiez moins vous soucier de manquer d'énergie.

Le leadership 5G de Samsung et offre une puissance de niveau supérieur pour tout ce que vous aimez faire grâce à la 5G ultra-rapide18. La série Galaxy Note20 5G recherche et recommande automatiquement les réseaux haut débit peut accéder aux réseaux Wi-Fi 619 avec une latence optimisée pour divers services de streaming. Vous pouvez être confiant que votre matériel et vos logiciels de la série Galaxy Note20 5G sont mieux protégés de bout en bout grâce à la plateforme de sécurité mobile Samsung Knox.

Pour la première fois sur un appareil Note, la technologie Ultra Wide Band (UWB) livre une expérience intuitive qui facilite le partage de photos et de vidéos avec vos proches. Cette technologie avancée de sensibilisation directionnelle et spatiale vous permet de tout simplement pointer votre Galaxy Note20 Ultra 5G vers un autre appareil Galaxy compatible UWB20 et le partage à proximité répertoriera automatiquement les personnes auxquelles vous faites face en haut de votre panneau de partage.

Débloquez de nouvelles expériences avec l'écosystème connecté Galaxy

Les appareils et services Samsung sont conçus pour travailler ensemble sans effort, aidant à élever non seulement votre travail et vos loisirs, mais les choses qui sont importantes pour vous. Faites passer votre Galaxy Note20 5G au niveau supérieur en le jumelant avec d'autres nouveaux ajouts à la galaxie Samsung: Galaxy Tab S7 et S7+, Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live. Avec ces compléments de pointe à l'expérience Note, vous pouvez profiter d'un écosystème qui vous aider à travailler plus intelligemment, à jouer plus longtemps, à vivre en meilleure santé et à mieux communiquer avec vos proches.

Galaxy Tab S7 et S7+, des tablettes polyvalentes pour la productivité et la créativité

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont deux tablettes polyvalentes qui combinent la puissance d'un PC et la mobilité d'une tablette pour aider les utilisateurs à rester productifs. Avec le plus récent processeur21 Galaxy Tab S et jusqu'à 512 Go de mémoire extensible22, les tablettes viennent avec une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120Hz, et un écran de 11 po et 12,4 po respectivement23.

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ viennent avec un S Pen amélioré24, Samsung Notes tel que sur la série Galaxy Note20 5G. De plus, transformez votre tablette un accessoire clavier repensé25 en option, pour une expérience digne d'un PC - vous permettant d'en faire plus en moins de temps. Le S Pen est également votre meilleur compagnon pour l'utilisation d'excellentes applications de dessin et de prise de notes telles que Clip Studio Paint, Canva et Noteshelf26.

Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 est le compagnon de nouvelle génération pour gérer vos routines et atteindre vos objectifs de fitness. Conçue avec des matériaux haut de gamme et une version allégée de la populaire lunette tournante27, la Galaxy Watch3 offre le savoir-faire d'une montre de luxe, tout en étant suffisamment confortable pour être portée toute la journée et toute la nuit.

Mais cette montre intelligente n'est pas seulement attrayante pour les yeux, elle peut aussi aider à votre expérience de bien-être28, avec l'ensemble de soins de santé le plus complet de Samsung à ce jour. Jumelée à une technologie de capteur avancée, la Galaxy Watch3 offre une gestion totale de la santé avec un capteur de fréquence cardiaque intégré afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre santé et votre bien-être et suivre visiblement votre amélioration29. Si vous faites une chute brutale à l'extérieur ou dans votre maison, la fonction de détection de chute30 vous permet d'envoyer un message SOS aux contacts d'urgence pour plus de tranquillité d'esprit. Pour ceux qui souhaitent rester en santé à la maison, Samsung Health offre plus de 120 différents programmes d'entraînement à la maison pour que vous puissiez suivre votre progrès sur votre montre.

Galaxy Buds Live

Découvrez la toute nouvelle forme d'écouteurs véritablement sans fil - Galaxy Buds Live. Avec un design emblématique et une coupe confortable, ils font une déclaration de mode audacieuse qui projette votre style unique. En combinant l'expertise sonore d'AKG avec un haut-parleur et un conduit de basses de 12 mm, le plus gros sur des Galaxy Buds jusqu'à présent, le son est profond et riche pour que vous puissiez profiter de la musique comme l'artiste l'avait prévu. Les Galaxy Buds Live sont ont trois microphones et une unité de prise de voix qui détecte quand votre mâchoire bouge, et convertit ces données en signaux vocaux pour livrer une qualité sonore améliorée. Pour que vous vous sentiez comme si vous étiez dans la même pièce que vos proches, même lorsque vous travaillez de la maison. Ces écouteurs sont dotés d'une annulation active du bruit31, offrant une qualité sonore en direct spacieuse et la possibilité de vous connecter (ou déconnecter) du monde qui vous entoure.

Repensez les possibilités avec le Galaxy Z Fold2

Samsung continue d'être le pionnier de cette nouvelle catégorie d'appareils mobiles en présentant la prochaine génération de produits pliables : le Galaxy Z Fold2. Après avoir sorti deux appareils pliables et écouté les commentaires des utilisateurs sur les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités les plus demandées, Samsung dévoile le Galaxy Z Fold2 avec des innovations significatives qui offrent aux utilisateurs un raffinement amélioré de l'expérience pliable32. Le Galaxy Fold combine la portabilité et la flexibilité d'un téléphone intelligent avec la puissance et la taille d'écran d'une tablette pour une productivité puissante. Qu'il soit plié ou déplié, vous pouvez profiter d'une expérience mobile de luxe avec le design premium du Galaxy Z Fold2. Le Galaxy Z Fold2 est livré avec deux écrans Infinity-O bord à bord, presque sans cadre. L'écran de couverture mesure 6,2 pouces33 et le grand écran principal mesure 7,6 pouces34, ce qui les rend tous deux plus grands que le Galaxy Fold. Avec son design élégant et son ingénierie raffinée, le Galaxy Z Fold2 est disponible en deux magnifiques couleurs: Noir mystérieux et Bronze mystérieux. Samsung s'appuie sur ses partenariats de longue date avec Google et Microsoft pour concevoir une expérience pliable inégalée. Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung continue d'inspirer les nouvelles possibilités pour la catégorie des pliables.

Précommande et offres d'achat

Samsung est fière d'offrir ses dernières innovations aux Canadiens en 2020. Les Canadiens qui seront parmi les premiers à précommander un appareil de la série Galaxy Note20 5G sur le Samsung.com/ca entre le 5 août et le 20 août 2020 et qui complèteront leur achat, recevront leur choix de: (i) un ensemble Xbox Game Pass; or (ii) Galaxy Buds Live à l'achat d'un Galaxy Note20 Ultra 5G, ou Galaxy Buds+ à l'achat d'un Galaxy Note20 5G35.

Les Canadiens qui achèteront les Galaxy Buds Live36 ou la Galaxy Watch337 sur le Samsung.com/ca entre le 5 août et le 4 septembre 2020 recevront un pad de chargement sans fil ou un pad duo sans fil, respectivement.

Dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez tous les autres partenaires, faites partie des 15 000 premiers clients canadiens à obtenir le Galaxy Note20 5G ou le Galaxy Note20 Ultra 5G entre le 5 août et le 4 septembre 2020 pour recevoir un bon électronique échangeable en ligne au Samsung.com/ca contre votre choix de : (i) un ensemble Xbox Game Pass; ou (ii) une paire de Galaxy Buds Live à l'achat du Galaxy Note20 Ultra 5G, ou Galaxy Buds+ à l'achat du Galaxy Note20 5G38.

Dans les boutiques Expérience+ Samsung ou chez tous les autres partenaires, faites partie des 3 300 premiers clients canadiens à acheter les Galaxy Buds Live39 entre le 5 août et le 4 septembre 2020 pour obtenir un bon électronique échangeable en ligne au Samsung.com/ca pour une station de chargement sans fil.

Dans les boutiques Expérience+ Samsung ou chez tous les autres partenaires, faites partie des 1 700 premiers clients canadiens à acheter une Galaxy Watch340 entre le 5 août et le 4 septembre 2020 pour obtenir un bon électronique échangeable en ligne au Samsung.com/ca pour une station de chargement Duo sans fil.

Pour les clients souhaitant découvrir les dernières innovations Galaxy en magasin, veuillez vous joindre à nous dans l'une de nos boutiques Expérience+ Samsung à travers le Canada, y compris le nouvel emplacement du Centre Eaton de Montréal, ouvert dès aujourd'hui. Les boutiques sont situées au:

Centre Eaton de Montréal

de Montréal CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Center

Metropolis à Metrotown

West Edmonton Mall

Yorkdale Shopping Centre

Disponibilité

Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G: Disponible en précommande dès maintenant dans les boutiques Expérience+ Samsung ou au Samsung.com/ca ainsi que chez les principaux partenaires de vente au détail canadiens, et disponible pour achat en magasin à compter du 21 août 2020.

Disponible en précommande dès maintenant dans les boutiques Expérience+ Samsung ou au Samsung.com/ca ainsi que chez les principaux partenaires de vente au détail canadiens, et disponible pour achat en magasin à compter du 21 août 2020. Le Galaxy Note20 5G sera disponible en Bronze mystérieux, Gris mystérieux et Vert mystérieux, à partir de 1 399,99 $ (prix régulier).



Le Galaxy Note20 Ultra 5G sera disponible en Bronze mystérieux et Noir mystérieux à partir de 1 819,99 $ (prix régulier) pour le modèle 128 Go et 2 029,99 $ (prix régulier) pour le modèle 512 Go (disponible en Noir mystérieux seulement)





Galaxy Tab S7 et Tab S7+ : Disponible en deux variantes - 128 Go (Noir mystérieux, Argent mystérieux et Bronze mystérieux) et 256 Go (Noir mystérieux) en ligne au Samsung.com/ca et en magasins dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au Canada à partir du 18 septembre 2020. Le prix de la Tab S7 débute à 919,99 $ (prix régulier) pour le modèle 128 Go et à 1 029,99 $ (prix régulier) pour le modèle 256 Go (Noir mystérieux seulement). Le prix de la Galaxy Tab S7+ débute à 1 189,99 $ pour le modèle 128 Go et 1 299,99 $ (prix régulier) pour le modèle 256 Go (Noir mystérieux seulement).





: Disponible en deux variantes - 128 Go (Noir mystérieux, Argent mystérieux et Bronze mystérieux) et 256 Go (Noir mystérieux) en ligne au Samsung.com/ca et en magasins dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au à partir du 18 septembre 2020. Le prix de la Tab S7 débute à 919,99 $ (prix régulier) pour le modèle 128 Go et à 1 029,99 $ (prix régulier) pour le modèle 256 Go (Noir mystérieux seulement). Le prix de la Galaxy Tab S7+ débute à 1 189,99 $ pour le modèle 128 Go et 1 299,99 $ (prix régulier) pour le modèle 256 Go (Noir mystérieux seulement). Galaxy Watch3: Disponible en 45 mm (Noir mystérieux, Argent mystérieux) et 41 mm (Bronze mystérieux, Argent mystérieux) en ligne au Samsung.com/ca et en magasins aux boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au Canada à partir du 5 août 2020 pour 549,99 $ (prix régulier) pour le modèle 41 mm et 599,99 $ (prix régulier) pour le modèle 45 mm.





Disponible en 45 mm (Noir mystérieux, Argent mystérieux) et 41 mm (Bronze mystérieux, Argent mystérieux) en ligne au Samsung.com/ca et en magasins aux boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au à partir du 5 août 2020 pour 549,99 $ (prix régulier) pour le modèle 41 mm et 599,99 $ (prix régulier) pour le modèle 45 mm. Galaxy Buds Live: Disponibles en ligne au Samsung.com/ca dès le 7 août 2020 en Bronze mystérieux, Blanc mystérieux et Noir mystérieux pour 249,99 $ (prix régulier) dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au Canada à partir du 21 août 2020.





Disponibles en ligne au Samsung.com/ca dès le 7 août 2020 en Bronze mystérieux, Blanc mystérieux et Noir mystérieux pour 249,99 $ (prix régulier) dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants au à partir du 21 août 2020. Galaxy Z Fold2: Disponible au Canada plus tard cette année - Plus de détails sur le prix et la date de lancement à venir.

Pour plus d'informations sur les plus récents appareils Galaxy de Samsung, incluant les spécifications, visitez le news.samsung.com/ca_fr/ ou samsung.com/ca/

Spécifications:



Galaxy Note20 Ultra Galaxy Note20 Écran 6,9 po edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Écran Infinity-O (3088x1440),496 ppi, certifié HDR10+ Taux de rafraîchissement de 120Hz 6,7 po flat FHD+ Super AMOLED Plus Écran disInfinity-O (2400x1080), 393ppi, certifié HDR10+ *Écran Infinity-O: un écran entièrement frontal presque sans lunette *Mesurée en diagonale, la taille de l'écran du Galaxy Note20 est de 6,7 "dans le rectangle complet et de 6,6" avec la prise en compte des coins arrondis et la taille de l'écran du Galaxy Note20 Ultra est de 6,9 "dans le rectangle complet et de 6,8" en tenant compte des coins arrondis; La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et du trou de la caméra. *Écran 120Hz seulement disponible sur le Galaxy Note20 Ultra Dimensions

et poids 164,8 x 77,2 x 8,1mm, 208g 161,6 x 75,2 x 8,3mm, 192g(LTE/Sub6), 194g(mmWave) [S Pen] 5,8 × 4,35 × 105,08mm, 3,04g S Pen Compatible Bluetooth, Batterie Lithium Titanate: jusqu'à 24 heures d'autonomie en veille Niveaux de pression: 4096, Diamètre de la pointe du stylet: 0,7 mm, IP68 *La distance de fonctionnement du S Pen s'étend à environ 10 mètres de l'appareil dans un espace ouvert. La plage de contrôle peut varier en fonction de l'environnement et d'autres facteurs. *L'utilisation du S Pen comme stylet ne nécessite pas de batterie. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. *L'indice IP68 est basé sur des conditions de test pour une immersion dans jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Rincer les résidus / sécher s'ils sont humides. Dégâts d'eau non couverts par la garantie. Caméras Avant Caméra d'égoportrait de 10 Mpx - Dual Pixel AF - Taille du pixel: 1.22?m - FOV: 80? - F.No (ouverture): F2.2 Caméra d'égoportrait de 10 Mpx - Dual Pixel AF - Taille du pixel: 1.22?m - FOV: 80? - F.No (ouverture): F2.2 Arrière * Caméra Ultra-Grand angle de 12 Mpx

- Taille du pixel: 1.4?m

- FOV: 120?

- F.No (ouverture): F2.2 *Caméra Grand-angle de 108 Mpx

- PDAF, OIS

- Taille du pixel: 0.8?m

- FOV: 79?

- F.No (ouverture): F1.8

- Taille du capteur d'image : 1/1,33 po *Caméra téléphoto 12Mpx

- Taille du pixel:: 1.0?m

- FOV: 20?

- F.No (ouverture): F3.0

Senseur Laser AF Zoom téléscopique

- Zoom optique 5x

- Zoom super résolution jusqu'à 50x

OIS (Optical Image Stabilization)

Suivi AF * Caméra Ultra-Grand angle de 12 Mpx

- Taille du pixel: 1.4?m

- FOV: 120?

- F.No (ouverture): F2.2 *Caméra Grand-angle de 12 Mpx

- Super Speed Dual Pixel AF, OIS

- Taille du pixel: 1.8?m

- FOV: 79?

- F.No (ouverture): F1.8

- Taille du capteur d'image: 1/1,76 po *Caméra téléphoto: 64MP

- Taille du pixel:: 0.8?m

- FOV: 76?

- F.No (ouverture): F2.0 Zoom téléscopique

- Zoom hybride optique 3x

- Zoom super résolution jusqu'à 30x

OIS (Optical Image Stabilization)

Tracking AF *Le zoom optique hybride du Galaxy Note20 combine un capteur d'image haute résolution et un objectif. *Le zoom super résolution comprend un zoom numérique, ce qui peut entraîner une certaine détérioration de l'image. Processeur Processeur 7nm 64-bit Octa-Core *3.0GHz(Maximum Clock Speed) + 2,4GHz + 1,8GHz Mémoire 12 Go RAM (LPDDR5) avec 256 Go de mémoire interne 12 Go RAM (LPDDR5) avec 128 Go de mémoire interne 8 Go RAM (LPDDR5) avec 128 Go de mémoire interne * Le stockage réel disponible peut varier en fonction du logiciel préinstallé. Extensible

Mémoire et Carte SIM Modèle à SIM unique: une Nano SIM et une fente MicroSD (jusqu'à 1To) * Mémoire extensible uniquement disponible sur le Galaxy Note20 Ultra. Carte MicroSD vendue séparément. Batterie 4,500mAh (typique) 4,300mAh (typique) * Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4170 mAh pour le Galaxy Note20 et de 4370 mAh pour le Galaxy Note20 Ultra. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Recharge Amélioration des vitesses de charge sans fil avec Fast Wireless Charging 2.0 Charge rapide certifiée USB PD 3.0 (PPS) pour la charge filaire (compatible AFC et QC2.0) * Charge sans fil certifiée WPC * PowerShare sans fil * Chargeur sans fil vendu séparément. Fast Wireless Charging 2.0 actuellement disponible avec le support de chargeur sans fil, le chargeur sans fil Duo Pad et d'autres appareils prenant en charge une charge sans fil de 10 W ou plus. Vendu séparément. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l'utilisation réelle, des conditions de charge et d'autres facteurs. Le chargeur sans fil nécessite une connexion électrique. Il est recommandé d'utiliser un câble de charge et / ou un adaptateur de voyage dans la boîte pour l'utilisation d'articles tiers pouvant endommager le support du chargeur sans fil et le chargeur sans fil Duo Pad ou une diminution de la vitesse de charge. La charge sans fil sous 5W (mode normal) est compatible avec WPC. * Wireless PowerShare est limité aux smartphones Samsung ou d'autres marques avec chargement sans fil Qi, tels que Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10 +, S10e, S10, S10 +, Fold, S9, S9 +, S8, S8 +, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge +, Note9, Note8, Note FE, Note5 et des dispositifs portables tels que Galaxy Buds Live, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Si la charge de la batterie est inférieure à 30%, Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, coques, appareils d'autres marques ou certains appareils portables Samsung. Peut affecter la réception des appels ou les services de données, selon votre environnement réseau. Système d'exploitation Android 10 Réseau [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave [LTE] Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LTE Cat.20, Up to 2.0Gbps Download / Up to 200Mbps Upload [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Ultra Wide Band] * La vitesse réelle peut varier selon le marché, l'opérateur et l'environnement de l'utilisateur. * Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur. * La couverture Galileo et BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être disponible sur certains marchés. * Ultra Wide Band pris en charge sur Galaxy Note20 Ultra. Paiement NFC, MST Senseurs Capteur d'empreintes digitales à ultrasons, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante Authentification Type de verrouillage: motif, NIP, mot de passe Type de verrouillage biométrique: Empreintes digitales, reconnaissance faciale Son [Son des haut-parleurs stéréo et des écouteurs par AKG] Son surround avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus.) * Écouteurs: type canal hybride, unité dynamique 2 voies [Lecture audio de très haute qualité] Prise en charge UHQ 32 bits et DSD64 / 128 PCM: jusqu'à 32 bits, DSD: DSD64 / 128 * La lecture des DSD64 et DSD128 peut être limitée en fonction du format de fichier. [Format de lecture audio] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF [Bluetooth] Dual Audio: connectez deux appareils Bluetooth au Galaxy Note20 ou Note20 Ultra pour lire l'audio via les deux appareils simultanément. * Les deux appareils connectés peuvent présenter une légère différence de sortie audio. Codec évolutif: connexion Bluetooth améliorée sous les interférences de fréquences radio ambiantes. * Disponible uniquement pour certains accessoires fabriqués par Samsung. [Enregistrement] La qualité d'enregistrement est améliorée avec le High AOP Mic qui minimise la distorsion dans les environnements bruyants. * AOP: point de surcharge acoustique Vidéo [Format de lecture vidéo] MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM [Connexion TV] Sans fil: Smart View (écran reflétant 1080p à 30 ips) Filaire: prend en charge DisplayPort sur USB type-C. Prend en charge la sortie vidéo lors de la connexion via un adaptateur HDMI. (DisplayPort 4K UHD à 60 ips) Résistance à l'eau IP68 * IP68 est basé sur des conditions de test pour une immersion dans jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Rincer les résidus / sécher s'ils sont humides. Non conseillé pour l'utilisation de la plage ou de la piscine. Contenu de la boîte Appareil, câble de données, adaptateur de voyage, broche d'éjection, son des écouteurs par AKG, guide de démarrage rapide, couvercle transparent Film protecteur

* Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les spécifications varient selon les marchés / transporteurs.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.



1 Comparativement au Galaxy Fold 2 Comparativement au Galaxy Note10 3 Le Galaxy Note20 5G a une amélioration de la latence de 40% par rapport au Note10; Le Galaxy Note20 Ultra 5G a une amélioration de la latence de 80% (jusqu'à 9 ms) par rapport au Note10. 4 Le lien vers Windows nécessite l'application Votre téléphone (téléchargement gratuit), un compte Microsoft et Windows 10. Certaines applications mobiles peuvent avoir des fonctions de sécurité qui empêchent l'application mobile d'être visionnée sur ordinateur de bureau. 5 Le service sera disponible plus tard cette année. Vous devez être connecté au même compte Microsoft. Synchronisation de Microsoft Outlook pour la version Web uniquement. 6 Service disponible au Canada plus tard cette année. Une manette peut être nécessaire pour jouer à certains jeux de Xbox Game Pass Ultimate. Manette vendue séparément. 7 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez auprès de votre opérateur de télécommunications la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d'autres facteurs. 8 Plus rapide que les protocoles wi-fi précédents. Uniquement disponible là où le Wi-Fi 6 est pris en charge. La disponibilité de l'assistance Wi-Fi 6 peut varier en fonction du pays ou de la région. 9 Comparativement au Galaxy Note10. 10 Le zoom téléscopique comprend un zoom numérique, ce qui peut entraîner une certaine détérioration de l'image. 11 Compatible avec les appareils Bluetooth ou USB-C, vendus séparément. 12 La station d'accueil DeX sans fil nécessite un téléviseur intelligent avec prise en charge Miracast: les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi. Samsung DeX offre une expérience optimisée avec les téléviseurs intelligents Samsung lancés après 2019. 13 Comparativement au Galaxy Note10. 14 Comparativement au Galaxy Note10. 15 Le taux de rafraîchissement de l'écran par défaut est de 60 Hz. Nécessite un réglage d'écran à taux de rafraîchissement d'écran de 120 Hz. 16 Selon l'autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier. 17 Lorsque vous utilisez le chargeur et le câble inclus. 18 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez auprès de votre opérateur de télécommunications la disponibilité et les détails. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d'autres facteurs. 19 Plus rapide que les protocoles Wi-Fi précédents. Uniquement disponible là où le Wi-Fi 6 est pris en charge. La disponibilité de l'assistance Wi-Fi 6 peut varier en fonction du pays ou de la région. 20 Point to Share fonctionne entre les appareils Samsung prenant en charge UWB. 21 Trente pour cent plus rapide que la Galaxy Tab S6. 22 Carte microSD vendue séparément. 23 L'écran de la Galaxy Tab S7 11 po est un écran LCD LTPS TFT. L'écran de la Galaxy Tab S7+ 12,4 po est un écran sAMOLEDTM. Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis. 24 Comparativement au S Pen de la Galaxy Tab S6. 25 Accessoire clavier vendu séparément. 26 Canva et Noteshelf sont préchargés dans l'onglet S7 | S7+ en tant que stub. Clip Studio Paint est préchargé dans S7 | S7+ mais le préchargement peut ne pas être pris en charge dans certaines régions. Clip Studio Paint est disponible dans le Galaxy Store. 27 14% plus mince, 8% plus petite et 15% plus légère que la Galaxy Watch3 originale. 28 Destiné uniquement à des fins générales de bien-être et de remise en forme. 29 Destiné uniquement à des fins générales de bien-être et de remise en forme. La fonction de suivi de la fréquence cardiaque sur la montre peut être utilisée de manière autonome, mais les données stockées dans la montre peuvent ne s'afficher que partiellement après un certain laps de temps. L'appairage du téléphone intelligent est recommandé afin de conserver toutes les données stockées. 30 Cette fonctionnalité est destinée uniquement à des fins de remise en forme et de bien-être et n'est pas destinée à être utilisée dans le diagnostic d'une maladie ou d'autres conditions, ou dans la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une maladie. 31 Les fonctionnalités, y compris la suppression active du bruit, sont activées via une connexion Bluetooth ou l'application Galaxy Wearable sur Android, disponible via le Galaxy Store ou Google Play Store, et l'application Galaxy Buds sur les appareils iOS, disponible via l'App Store. 32 Comparativement au Galaxy Fold. 33 Mesuré en diagonale, la taille de l'écran est de 6,2 po comme un rectangle complet en tenant compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de la caméra. 34 Mesuré en diagonale, la taille de l'écran est de 7,6 po comme un rectangle complet en tenant compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de la caméra. 35 Certaines conditions s'appliquent. Précommandez un Galaxy Note20 5G ou Galaxy Note20 Ultra 5G au www.samsung.com/ca du 5 au 20 août 2020 et obtenez une prime d'achat hatif lors de l'achat de votre appareil tel qu'indiqué ci-dessus (au choix du client). Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions. 36 Certaines conditions s'appliquent. Achetez des oreillettes Galaxy Buds Live du 5 août au 4 septembre 2020 et recevez un tapis de recharge sans fil. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions. 37 Certaines conditions s'appliquent. Achetez une montre Galaxy Watch 3 du 5 août au 4 septembre 2020 et recevez un DuoPad sans fil. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions. 38 Galaxy Buds Live (noir) pour les précommandes du Galaxy Note20 Ultra 5G uniquement. Les clients qui précommanderont le Galaxy Note20 5G recevront le choix entre un ensemble Microsoft Xbox Game Pass ou des Galaxy Buds+ (noir). Tant que les quantités durent. Aucun bon d'achat différé. Limite d'un bonus par achat d'appareil. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis. Afin de réclamer le bonus de précommande du Note20 / Note20 Ultra, le client doit sélectionner l'une des deux options de bonus pendant qu'il précommande son Note20/Note20 Ultra sur Samsung.com/ca, ajouter sa sélection au panier et passer à la caisse pour finaliser son achat. L'expédition du bonus Samsung Note20/Note20 Ultra devrait prendre entre 6 et 8 semaines, sous réserve de remplir toutes les exigences énoncées ci-dessus. 39 Certaines conditions s'appliquent. Achetez des oreillettes Galaxy Buds Live du 5 août au 4 septembre 2020 et recevez un bon électronique échangeable sur samsung.com/ca du 18 août au 30 septembre 2020 et en prime un tapis de recharge sans fil. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions. 40 Certaines conditions s'appliquent. Achetez une montre Galaxy Watch 3 du 5 août au 4 septembre 2020 et recevez un bon électronique échangeable sur samsung.com/ca du 18 août au 30 septembre 2020 et en prime un DuoPad sans fil. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions.

