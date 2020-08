FARO(MD) lance Trek, l'outil intégré automatisé de numérisation 3D au laser du robot mobile Spot(MD) de Boston Dynamics





LAKE MARY, Floride, 5 août 2020 /CNW/ - FARO Technologies, Inc. (NASDAQ : FARO), chef de file mondial en matière de solutions 3D de métrologie, d'architecture, d'ingénierie et de construction ainsi que d'analyses de la sécurité publique, a annoncé aujourd'hui le lancement de FAROMD Trek. Trek est un outil intégré de numérisation 3D mobile entièrement autonome, conçu en collaboration avec la société de robotique Boston Dynamics, basée dans le Massachusetts. Cette solution innovante combine la vitesse et la précision de pointe du numériseur laser FARO FocusS avec Spot, un robot quadrupède capable de saisir des données à distance et de manière autonome dans des environnements difficiles d'accès.

Idéal pour les entrepreneurs généraux et les directeurs de la construction qui souhaitent vérifier la production et la qualité des travaux sur les chantiers, Trek exploite la fonction Autowalk de Spot pour créer un système de numérisation automatisé et récurrent. Cela permet de simplifier la collecte de données et d'accroître l'efficacité. Les informations recueillies sont les mêmes chaque fois, ce qui se traduit par une amélioration de l'analyse et des rapports. Autowalk automatise le processus d'inspection mené après que les opérateurs ont programmé le parcours en marchant avec le robot. S'appuyant sur des capteurs sophistiqués, Spot est alors capable de répéter ce même trajet de manière autonome, et même d'effectuer des rajustements mineurs pour exécuter le travail.

« FARO Trek est le fruit d'une collaboration stimulante entre deux entreprises technologiques de premier plan qui se concentrent chacune sur la résolution des difficultés auxquelles sont confrontées les clients », a déclaré Rob Miller, directeur du développement commercial de FARO. « Les propriétaires de bâtiments et d'installations de pointe sont de plus en plus disposés à soutenir ce type de mobilité et d'automatisation, en particulier pour leurs projets de construction et de rénovation les plus difficiles. »

Spot est conçu pour la commande à distance par l'utilisateur et pour la détection autonome. Grâce à une série de capteurs intégrés, le robot peut comprendre les environnements dynamiques et éviter des obstacles ou des personnes. C'est en raison de ces deux capacités que l'union Trek-Spot se traduit par l'excellence, car le dispositif hybride permet de capturer facilement une réalité riche en données dans le contexte d'une expérience automatisée. Il en résulte une réduction considérable du temps de décision des clients, tandis que davantage de données sont fournies de manière automatisée. Les applications futures permettront à l'outil intégré Trek-Spot de réaliser de manière autonome une numérisation laser 3D dans des espaces dangereux et exigus, de même que dans des environnements à faible teneur en oxygène dangereux pour l'humain.

« La saisie de la situation réelle est devenue plus essentielle que jamais pour garantir le respect des échéanciers de projets », a déclaré Brian Ringley, gestionnaire des technologies de construction chez Boston Dynamics. « L'outil intégré FARO-Trek offre aux clients la possibilité de documenter de manière récurrente les conditions réelles de leurs chantiers. Comme cette collecte de données à haute fréquence dans un nuage de points est automatiquement harmonisée avec les points de contrôle du projet et les systèmes de coordonnées de MDB, il est plus facile que jamais de maintenir un jumeau numérique continuellement mis à jour ».

Le numériseur laser FARO FocusS permet aux utilisateurs de saisir rapidement des mesures précises d'objets et de bâtiments complexes, avec des processus intuitifs et conviviaux offrant une expérience utilisateur améliorée. Un appareil photo HDR intégré de 8 mégapixels capture des images détaillées tout en fournissant un rendu naturel des couleurs des données numérisées, et ce, dans toute une gamme de conditions d'éclairage. Léger, compact et muni d'une pile offrant une autonomie de 4,5 heures par charge, le FocusS est une solution intégrée complète conçue pour une numérisation mobile sûre et fiable.

Pour de plus amples renseignements au sujet de FARO, consulter la page www.faro.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95369/faro_technologies__inc__logo.jpg

SOURCE FARO

Communiqué envoyé le 5 août 2020 à 19:18 et diffusé par :