Diligent Corporation reçoit de nouveaux investissements de Clearlake Capital et Blackstone





Diligent Corporation (« Diligent »), l'une des principales sociétés mondiales de gouvernance moderne utilisée par près de 700 000 administrateurs et dirigeants, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu un surcroît d'investissement de Clearlake Capital Group, L.P. (avec ses filiales, « Clearlake ») et un nouvel investissement de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities (NYSE:BX).

Depuis qu'Insight Partners (« Insight »), le plus grand investisseur de Diligent, a privatisé la société en février 2016, Diligent est passé de 4 400 à plus de 19 000 clients et a transformé son portefeuille produits en une suite intégrée de solutions SaaS visant à faciliter la collaboration, la communication et la gestion des réunions sécurisées au sein des conseils d'administration, des comités et des équipes de direction. En outre, Diligent permet aux dirigeants de changer une gouvernance efficace en un avantage concurrentiel en faisant preuve de responsabilité et de transparence au sein de leur entreprise, tout en répondant aux priorités des parties prenantes et des actionnaires et en satisfaisant aux exigences de sécurité et de conformité.

« Au cours des dernières années, Insight et Clearlake ont fourni les ressources, les conseils et le soutien qui nous ont permis la poursuite de notre vision chez Diligent, et je suis ravi d'élargir le partenariat avec un surcroît d'investissement de Clearlake et un nouvel investissement de Blackstone », a déclaré Brian Stafford, président et directeur général de Diligent. « La gouvernance moderne est plus importante que jamais dans le monde d'aujourd'hui et nos solutions sont essentielles pour aider les administrateurs et les dirigeants à diriger et à conduire, en toute confiance, le changement au sein de leur entreprise. Je me réjouis de travailler avec nos investisseurs pour entamer notre prochaine phase de croissance et continuer à élaborer des solutions transformatrices pour nos clients ».

« Nous savions déjà que Diligent était une grande entreprise lorsque nous avons investi il y a deux ans, mais l'équipe de Diligent a dépassé nos attentes à tous les égards », a déclaré Behdad Eghbali, cofondateur et associé directeur de Clearlake. « Nous pensons que Diligent occupe une position unique pour élaborer la catégorie de la gouvernance moderne grâce à son logiciel de pointe et sa vision indéfectible. Nous nous réjouissons de soutenir Brian et son équipe, aux côtés d'Insight et de Blackstone, tandis que Diligent fournit encore les meilleures solutions de sa catégorie à sa clientèle mondiale ».

« L'offre logicielle de classe mondiale de Diligent jouit d'un grand crédit auprès des dirigeants d'entreprises, un grand nombre notamment parmi les plus de 250 sociétés du portefeuille de Blackstone », a déclaré Viral Patel, directeur général principal de Blackstone. « Alors que l'intérêt pour une gouvernance d'entreprise solide ne fera que croître dans les années à venir, nous sommes ravis de nous associer à leur équipe de direction et de les aider à poursuivre leur croissance ».

John Stecher, directeur technique (CTO) chez Blackstone, a ajouté : « Le niveau de développement et l'esprit d'innovation de l'équipe produit et technologie de Diligent nous ont impressionné. Ils fournissent des solutions numériques sécurisées de pointe dans un des domaines de la gouvernance d'entreprise qui se développe manifestement à un rythme rapide. Je me réjouis de travailler avec cette équipe pour promouvoir leurs produits et susciter une adoption plus large au sein de Blackstone ».

« Depuis la création de notre partenariat avec Diligent en février 2016, l'entreprise a été fructueuse par rapport à sa stratégie de croissance, en accélérant la croissance de ses revenus, en proposant des produits innovants et en renforçant sa présence sur les marchés internationaux », a déclaré Deven Parekh, directeur général d'Insight. « Ce fut un plaisir de travailler en partenariat avec Brian et son équipe de direction alors qu'ils consolidaient le leadership de Diligent dans l'industrie du logiciel. Nous nous réjouissons de soutenir encore une fois Diligent et de nous associer avec Clearlake et Blackstone, alors que l'entreprise continue à créer une catégorie ».

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. UBS Investment Bank a agi en tant que conseiller financier et Willkie Farr & Gallagher LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès de Diligent. Sidley Austin LLP et Kirkland & Ellis LLP ont été les conseillers juridiques de Clearlake et Blackstone, respectivement. PJT Partners a été le conseiller financier de Blackstone.

À propos de Diligent

Diligent est un précurseur de la gouvernance moderne qui offre aux dirigeants les moyens de transformer une gouvernance efficace en un avantage concurrentiel. Grâce aux connaissances inégalées d'une équipe d'innovateurs dans ce secteur, et grâce aux technologies SaaS intégrées et hautement sécurisées, la suite de solutions de Diligent, leader du secteur, modifie l'approche du travail au niveau de la direction et du conseil d'administration. Les dirigeants font confiance à Diligent pour stimuler la responsabilité et la transparence, tout en tenant compte des priorités des parties prenantes et des actionnaires. Ses applications contribuent également à rationaliser le travail quotidien de la direction du conseil d'administration et des comités, et favorisent la collaboration et un partage sécurisé des informations. Conçu pour les organisations des secteurs public et privé, Diligent contribue au lancement d'une nouvelle ère de gouvernance moderne.

Doté du plus grand réseau mondial de directeurs et de cadres, plus de 19 000 entreprises et près de 700 000 dirigeants dans plus de 90 pays font confiance à Diligent. Dans un souci d'intégration et d'accessibilité, Diligent est au service de certains des plus grands organismes publics, avec notamment plus de 50 % des entreprises du Fortune 1000, 70 % du FTSE 100 et 65 % de l'ASX. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.diligent.com.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est une société mondiale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises à forte croissance dans les domaines de la technologie et des logiciels en phase de croissance conduisant à des changements en profondeur de leurs industries. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises du monde entier et a levé, grâce à une série de financements, plus de 30 milliards de dollars en participation. La mission d'Insight est de trouver, financer et travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en les faisant bénéficier d'une expertise pratique et concrète des logiciels qui favorisera un succès à long terme. Au sein de son personnel et de son portefeuille, Insight encourage une culture fondée sur la croyance que les entreprises en phase de croissance et la croissance créent des opportunités pour tous. Pour en savoir plus sur Insight et tous ses investissements, veuillez visiter le site www.insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter : @insightpartners.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement privée de premier plan fondée en 2006. Grâce à une approche sectorielle, la société cherche à créer des partenariats avec des équipes de direction de classe mondiale en fournissant un capital patient à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.®. Les principaux secteurs cibles de la société sont la technologie, les industriels et les consommateurs. Clearlake a actuellement environ 24 milliards de dollars d'actifs sous gestion et ses principaux mandants ont dirigé ou codirigé plus de 200 investissements. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.clearlake.com.

À propos de Blackstone

Blackstone est l'une des principales sociétés d'investissement au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, pour les entreprises dans lesquelles nous investissons et pour les collectivités dans lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous faisons appel à un personnel extraordinaire et à des capitaux flexibles qui vont aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos activités de gestion d'actifs, avec 564 milliards de dollars d'actifs sous gestion, comprennent des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement, l'immobilier, la dette et les capitaux propres publics, les capitaux de croissance, le crédit opportuniste, les actifs réels et les fonds secondaires, et ceci toujours dans un contexte international. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter : @Blackstone.

