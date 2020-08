Zynga conclut un accord pour procéder à l'acquisition de Rollic, basée à Istanbul, l'une des sociétés de jeux mobiles hyper-casual à la croissance la plus rapide





Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord visant à acquérir la société Rollic basée à Istanbul, un développeur et éditeur de jeux mobiles proposant un portefeuille passionnant de jeux hyper-casual populaires qui ont été téléchargés plus de 250 millions de fois. Avec ce rachat, Zynga fait son entrée sur le marché hyper-casual - l'une des catégories de jeux mobiles les plus importantes et à la croissance la plus rapide - et acquiert une équipe hautement talentueuse ainsi qu'un vaste réseau de développeurs externes. Rollic va nous permettre d'augmenter considérablement notre audience et de développer nos activités publicitaires

Fondée en décembre 2018 par Burak Vardal, Deniz Basaran et Mehmet Can Yavuz, Rollic est un éditeur et développeur de jeux hyper-casual basé à Istanbul, en Turquie. Huit des jeux de Rollic sont placés n° 1 ou n° 2 des jeux téléchargés gratuitement sur l'App Store américain, et leurs derniers titres en date, Go Knots 3D et Tangle Master 3D, ont été les deux jeux les plus téléchargés sur l'App Store américain au cours du 2e trimestre 2020. Les jeux de Rollic comptent actuellement plus de 5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (UAQ) mobiles et 65 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UAM) mobiles.

« Nous sommes ravis de nous déployer dans la catégorie hyper-casual avec l'acquisition de Rollic, l'un des développeurs et éditeurs de jeux hyper-casual à la croissance la plus rapide au monde en 2020, et dont l'équipe de direction est incroyablement créative », a déclaré Frank Gibeau, PDG de Zynga. « Avec Rollic, nous augmentons notre audience de manière significative, nous étendons et diversifions nos activités de publicité mondiales et nous élargissons notre pipeline de jeux et notre réseau de développeurs. Zynga et Rollic sont bien placées pour croître plus rapidement ensemble. »

« L'équipe de Rollic est fière de rejoindre Zynga », a confié pour sa part Burak Vardal, fondateur et PDG de Rollic. « Notre expertise du monde de l'hyper-casual cadre parfaitement avec les compétences de Zynga en termes de gestion de produits, science des données, monétisation publicitaire et édition de classe mondiale. Maintenant que la solide liste de jeux hyper-casual nouveaux et existants de Rollic fait partie du portefeuille de Zynga, nous nous réjouissons à l'idée de faire avancer notre mission collective qui est de connecter le monde grâce aux jeux. »

Zynga acquerra 80 % de Rollic pour la somme de 168 millions USD en espèces. La contrepartie initiale finale de la transaction comprendra également les ajustements de clôture habituels et devrait être clôturée le 1er octobre 2020. Au cours des trois prochaines années, Zynga acquerra les 20 % restants en versements égaux dont la valeur sera basée sur des objectifs de rentabilité spécifiques.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d'un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blasttm, Toy Blasttm, Words With FriendsTM et Zynga PokerTM. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d'informations, visitez www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Rollic

Fondée en décembre 2018, Rollic est un développeur et éditeur de jeux basé à Istanbul, spécialisé dans les jeux hyper-casual gratuits pour iOS et Android. Les jeux lancés par Rollic sont Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect ? Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty, et Wheel Smash. Rollic s'est donné pour mission de produire des titres mondiaux massivement attrayants tout en bâtissant un écosystème de développeurs florissant au sein de l'industrie du jeu. Pour plus d'informations, visitez www.rollicgames.com, ou suivez Rollic sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter, ou lisez le blog de Rollic.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, y compris des déclarations concernant, entre autres : notre capacité à tirer les bénéfices escomptés de l'acquisition de Rollic Oyun Yaz?l?m ve Pazarlama Anonim ?irketi (« Rollic »), y compris notre capacité à étendre notre audience mondiale et nos activités publicitaires, à accroître notre nombre d'UAQ et d'UAM mobiles moyens, à enrichir notre pipeline de développement et à amplifier notre croissance globale ; le prix d'achat de l'acquisition de Rollic ; la forme et la répartition de la contrepartie de la transaction ; le timing de la clôture de la transaction ; et notre capacité à réaliser nos projections financières. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots tels que « perspective », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticipe », « croire », « cible », « s'attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. La réalisation ou le succès des éléments couverts par les présentes déclarations prévisionnelles implique des risques, des incertitudes et des hypothèses importants, et nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou implicites. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d'actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent la satisfaction des conditions de clôture de la transaction et notre capacité à conclure la transaction en temps opportun, à réussir l'intégration de Rollic, et à obtenir les avantages attendus de la transaction. D'autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses ainsi que les facteurs supplémentaires qui pourraient faire varier les résultats réels sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission la « SEC »), et dont des copies peuvent être obtenues en visitant la section Investor Relations de notre site Web à l'adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov.

Indicateurs d'exploitation clés

Nous gérons notre entreprise en suivant plusieurs indicateurs d'exploitation, notamment les UAQ mobiles. Les « UAQ mobiles », qui mesurent les utilisateurs actifs quotidiens de nos jeux mobiles, sont enregistrés et estimés par nos systèmes d'analyse internes. Nous déterminons les UAQ mobiles et d'autres indicateurs d'exploitation en utilisant les données internes de la société, basées sur le suivi de l'activité des comptes utilisateurs. Nous utilisons également les informations fournies par des tiers, y compris les connexions réseau tierces fournies par les fournisseurs de plateformes, pour nous aider à déterminer si un joueur qui s'est connecté sous deux ou plusieurs comptes d'utilisateurs différents est la même personne.

UAQ mobiles. Les UAQ mobiles, tels que nous les définissons, désignent le nombre de personnes qui ont joué à l'un de nos jeux mobiles un jour donné. Les UAQ mobiles moyens pour une période donnée correspondent à la moyenne des UAQ mobiles pour chaque journée durant cette période. Selon cet indicateur, une personne qui joue à deux jeux mobiles différents le même jour est comptée comme deux UAQ. Nous utilisons les UAQ mobiles comme unité de mesure pour quantifier l'engagement de l'audience.

UAM mobiles. Les UAM mobiles, tels que nous les définissons, désignent les utilisateurs actifs mensuels (UAM) qui ont joué à l'un de nos jeux mobiles au cours de la période de 30 jours se terminant à la date de la mesure. Selon cet indicateur, une personne qui joue à deux jeux mobiles différents au cours d'une même période de 30 jours est comptée comme deux UAM mobiles. Nous utilisons des informations fournies par des tiers pour nous aider à identifier les personnes qui jouent au même jeu mobile afin de réduire cette duplication. Cependant, comme nous ne disposons pas toujours des données de connexion aux réseaux de tiers qui nous permettraient de savoir qu'une personne a joué en utilisant plusieurs comptes utilisateurs, un même joueur peut être compté comme plusieurs UAM mobiles. Les UAM mobiles moyens pour une période donnée correspondent à la moyenne des UAM mobiles à chaque fin de mois durant cette période. Nous utilisons les UAM mobiles pour mesurer la taille totale de l'audience d'un jeu.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

