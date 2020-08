Zynga annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2020





Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 en publiant la lettre de la direction relative aux résultats du 2e trimestre 2020 sur son site Web consacré aux Relations avec les investisseurs. Veuillez consulter ci-joint la lettre sur les résultats trimestriels ou vous rendre sur http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results pour y accéder.

« Nous avons obtenu des résultats exceptionnels au 2e trimestre, en réalisant notre chiffre d'affaires et nos réservations trimestriels les plus élevés et en générant le meilleur flux de trésorerie d'exploitation trimestriel de Zinga depuis plus de huit ans. Nous avons également réalisé notre acquisition transformationnelle de Peak et entamons maintenant le 3e trimestre avec huit franchises perpétuelles, ajoutant ainsi une échelle significative à notre base de services en direct », a déclaré Frank Gibeau, président-directeur général de Zynga. « Nous avons également conclu un accord visant à acquérir Rollic, développeur et éditeur basé à Istanbul d'un portefeuille de jeux hyper-casual populaires dans l'une des catégories de jeux mobiles la plus importante et la plus dynamique. »

À propos de Zynga Inc.

Déclarations prévisionnelles

