L'enquête de l'UMECO-RGT mène à de multiples arrestations pour importation et exportation de drogues





TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - Les enquêteurs de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) ont arrêté douze hommes et quatre femmes pour soixante-quatorze infractions liées à des activités criminelles impliquant l'importation, l'exportation et la distribution de cocaïne, de fentanyl, d'héroïne, d'opium et de kétamine. Une équipe de policiers des services de police de la région du Grand Toronto (RGT) et des environs ont effectué ces arrestations en plus d'exécuter seize mandats de perquisition.

En août 2019, l'UMECO-RGT a entrepris une enquête appelée Projet OSWORDTAIL qui portait sur divers groupes criminels actifs dans la RGT. Cette enquête conjointe avait une portée multiterritoriale et internationale. L'enquête a démasqué plusieurs cellules du crime organisé impliquées dans des activités criminelles liées à l'importation, à l'exportation, à la distribution de drogue et à la possession de produits de la criminalité. À la suite d'une enquête approfondie sur ces cellules criminelles, les enquêteurs de l'UMECO ont établi qu'elles étaient dirigées par un certain nombre de personnes différentes qui ont été identifiées et accusées.

Au cours de l'enquête du Projet OSWORDTAIL, l'UMECO a saisi plus de 35 kilogrammes de cocaïne, 5 kilogrammes de fentanyl, d'héroïne et d'opium, 30 kilogrammes de poudre blanche non identifiée, plus de 200 000 $ en espèces, 275 cartouches de cigarettes illégales et 3 véhicules modifiés avec des compartiments cachés, considérés comme des biens infractionnels.

Les personnes suivantes ont été arrêtées et accusées :

John Palumbo, (M), 61 ans, de Vaughan (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (fentanyl), en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (fentanyl), en violation de la LRCDAS

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (fentanyl), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (fentanyl), en violation de la LRCDAS

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (héroïne), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (héroïne), en violation de la LRCDAS

Tentative de trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (pilules de percocet), en violation de la LRCDAS

Tentative de trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (pilules de percocet), en violation du Code criminel (C.cr.)

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1(cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1(cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Possession de produits de la criminalité de moins de 5 000 $ (trois [3] chefs d'accusation), en violation du C.cr.

Possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $ (trois [3] chefs d'accusation), en violation du C.cr.

Ravi Shanker, (M), 58 ans, de Brampton (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation du C.cr.

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Défaut de se conformer à un engagement, en violation du C.cr.

Possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $, en violation du C.cr.



Sukhsimrat Pawar, (M), 39 ans, de Brampton ( Ontario ) :

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1(cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation de la LRCDAS

Complot pour exportation d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation du C.cr.

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (opium), en violation de la LRCDAS

Possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $ (deux [2] chefs d'accusation), en violation du C.cr.

Harvinder Singh, (M), 42 ans, de Cambridge (Ontario) :

Trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Satinderjit Singh Khaira, (M), 48 ans, de Cambridge (Ontario) :

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 (cocaïne), en violation du C.cr.

Phung David Nguyen, (M), 33 ans, de Toronto (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne) (deux [2] chefs d'accusation), en violation de la LRCDAS ;

; Trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne) (trois [3] chefs d'accusation), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne) (trois [3] chefs d'accusation), en violation du C.cr.

Cuy Ceen (M), 47 ans, de Toronto (Ontario) :

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation du C.cr .

. Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $, en violation du C.cr.

Brian Brum, (M), 40 ans, de Georgetown (Ontario) :

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation du C.cr .

. Possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $, en violation du C.cr.

Steven Uth, (M), 32 ans, de Bradford (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic (fentanyl), en violation de la LRCDAS

Possession en vue de faire le trafic (kétamine), en violation de la LRCDAS

Hua Thao Tran, (F), 27 ans, de Bradford, en Ontario :

Possession en vue de faire le trafic (fentanyl), en violation de la LRCDAS

Possession en vue de faire le trafic (kétamine), en violation de la LRCDAS

Hieu Thien Cao, (M), 38 ans, de Guelph (Ontario) :

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Complot en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation du C.cr.

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Possession de produits de la criminalité de plus de 5 000 $, en violation du C.cr.

Thi Queyen Vu, (F), 35 ans, de Guelph (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Anh Le, (F), 33 ans, de Toronto (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Singh Ngo, (M), 60 ans, de Toronto (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Thi Anh Nguyen, (F), 59 ans, de Toronto (Ontario) :

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de la LRCDAS

Kristoffer Risley, (M), 42 ans, de Richmond Hill (Ontario) :

Manquement à un engagement, en violation du C.cr.

« Le projet OSWORDTAIL a démontré que les groupes du crime organisé transnational tirent parti des occasions d'accroître leurs profits en menant leurs activités pendant la pandémie de COVID 19 sans égard pour la sécurité des autres. La police continuera d'enquêter et de poursuivre ces types d'entreprises criminelles pour assurer la sécurité publique », a déclaré l'inspecteur Jonathan Ko, officier responsable de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé de la région du Grand Toronto. « Les membres de l'UMECO sont déterminés à assurer la sécurité publique en veillant à ce que les auteurs de ces crimes soient tenus responsables de leurs actes. »

L'UMECO est une opération multiterritoriale qui comprend la GRC, la Police provinciale de l'Ontario, le service de police régional de York, le service de police de Toronto, le service de police régional de Peel, le service de police régional de Durham, le service de police régional de Halton et l'Agence des services frontaliers du Canada, qui a pour mandat précis d'exposer, d'enquêter, de poursuivre et de démanteler les entreprises criminelles organisées.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de notre collectivité. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous souhaitez signaler tout type d'activités criminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1 800 387-0020, ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1 800 222-8477.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram: rcmpontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Unité mixte d'enquête sur le crime organisé

Communiqué envoyé le 5 août 2020 à 15:43 et diffusé par :