Nettoyage des berges - Montréal octroi une contribution financière de 25 000 $ pour le projet Mission 100 tonnes

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé aujourd'hui l'octroi d'une contribution financière de 25 000 $ au projet Mission 100 tonnes , organisé et animé par le Mouvement des artisans du changement afin de soutenir les activités de nettoyage des berges en 2020. Cette contribution permettra de soutenir financièrement le projet et de couvrir les coûts liés à la gestion des matières résiduelles collectées. La Ville s'engage également à soutenir le recrutement au sein des arrondissements, ainsi qu'à promouvoir dans ses réseaux les événements de nettoyage organisés.

« Pour la Ville de Montréal, la protection des plans d'eau de la métropole est primordiale afin de permettre à la population de se réapproprier les berges et de profiter de cours d'eau propres et facilement accessibles. Les initiatives citoyennes déployées dans le cadre du projet Mission 100 tonnes s'inscrivent parfaitement dans les efforts déployés par la Ville en matière de propreté et d'environnement », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Mission 100 tonnes s'est donné pour mandat de réduire la présence de déchets, principalement le microplastique, dans les cours d'eau, mission à laquelle la Ville de Montréal adhère entièrement. Le projet permettra de mobiliser les citoyennes et les citoyens, tout en sensibilisant la population à l'importance de nettoyer les cours d'eau et de modifier nos habitudes de consommation, notamment en lien avec la réduction des plastiques à usage unique », a ajouté Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant, ainsi que des relations gouvernementales au sein du comité exécutif.

« Montréal et ses 11 arrondissements riverains espèrent contribuer à retirer 100 tonnes de déchets des cours d'eau. À ce titre, j'invite les Montréalaises et les Montréalais à conjuguer leurs efforts et à participer en grand nombre, tout en respectant les consignes sanitaires. La transition écologique de notre ville passe par ce genre d'actions mobilisantes qui ont un impact direct sur la qualité de l'environnement », a mentionné Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et de la résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au comité exécutif.

Lancé en 2018, le projet Mission 100 tonnes a, depuis, pu compter sur la participation de sept arrondissements. Plus de 5 tonnes de déchets ont été ramassées. Pour une troisième année consécutive, Mission 100 tonnes vise le nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies dans 11 arrondissements riverains, soit Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie, Verdun, LaSalle, Le Sud-Ouest, Lachine, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro.



Cette année le programme prévoit également la Journée du fleuve, une corvée grand public à grande échelle organisée en partenariat avec le Regroupement des Éco-quartiers (REQ). L'organisme soutiendra également des corvées parallèles organisées par des OBNL ou des citoyens sur le territoire montréalais. Pour plus de détails sur le projet 100 tonnes et pour participer : mission100tonnes.com

