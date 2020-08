Johnson & Johnson annonce un accord avec le gouvernement des États-Unis pour 100 millions de doses d'un vaccin expérimental contre la COVID-19





La Société cherche à assurer un vaste accès mondial au candidat vaccin contre la COVID-19, après l'approbation des autorités réglementaires

NEW BRUNSWICK, New Jersey, 5 août 2020 /CNW/ - Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) (la Société) annonce aujourd'hui que Janssen Pharmaceutical Companies ont conclu une entente avec le gouvernement des États-Unis pour la fabrication à grande échelle aux États-Unis et la remise de 100 millions de doses du vaccin expérimental de Janssen contre le SARS-CoV-2, le Ad26.COV2.S, aux fins d'utilisation en sol américain à la suite de l'approbation ou de l'autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA (U.S. Food and Drug Administration).

BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), qui fait partie du Department of Health and Human Services des États-Unis rattaché au bureau de l'Assistant Secretary for Preparedness and Response, en collaboration avec le Department of Defense des États-Unis, s'est engagé à verser plus de 1 milliard $ dans le cadre de cette entente. Le vaccin sera fourni sur une base mondiale sans but lucratif pour utilisation d'urgence durant la pandémie. Le gouvernement des États-Unis aura aussi l'option d'acquérir 200 millions de doses supplémentaires du vaccin Ad26.COV2.S en vertu d'un accord ultérieur.

« L'équipe mondiale d'experts de Johnson & Johnson travaille sans relâche aux côtés de BARDA et des partenaires scientifiques pour créer un vaccin contre le SARS-CoV-2 pouvant contribuer à enrayer la propagation de la COVID-19. Nous sommes très reconnaissants de la confiance et du soutien du gouvernement des États-Unis envers nos efforts et notre plate-forme de R et D, et envers l'extensibilité de notre technologie de vaccination. Nous augmentons la production aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour fournir un vaccin contre le SARS-CoV-2 aux fins d'utilisation d'urgence », affirme Paul Stoffels, M. D., vice-président du comité de direction et conseiller scientifique en chef à Johnson & Johnson.

Les efforts de Johnson & Johnson pour mettre au point un vaccin contre le SARS-CoV-2 ont été entrepris conformément à une collaboration soutenue de recherche et de développement avec BARDA et sous la supervision de la FDA. En se fondant sur des données précliniques positives récemment publiées dans la revue Nature, dont les articles sont révisés par les pairs, la phase 1/2a de l'essai clinique effectué pour la première fois sur l'humain du candidat vaccin Ad26.COV2.S est en cours. Elle vise des sujets volontaires en santé des États-Unis et de la Belgique.

La Société évalue un régime posologique à une et à deux doses dans le cadre de son programme clinique et travaille avec diligence pour assurer un large accès mondial au vaccin une fois que les organismes de réglementation auront donné leur approbation ou leur autorisation. Johnson & Johnson prévoit être en mesure de fournir plus d'un milliard de doses aux pays de la planète en 2021, dans la mesure où le vaccin est sûr et efficace.

Le programme de vaccination de Johnson & Johnson contre le SARS-CoV-2 tire parti de la technologie AdVac®de Janssen. La même technologie a servi au développement du vaccin contre le virus Ebola de Janssen, lequel est homologué par la Commission européenne, et à la mise au point de ses candidats vaccins pour traiter le virus Zika, le virus respiratoire syncytial et le VIH. Plus de 90 000 personnes ont été vaccinées à ce jour grâce à la plate-forme fondée sur Janssen AdVac®.

