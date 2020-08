Cherwell propose à présent la détection et la cartographie des dépendances (Discovery and Dependency Mapping, DDM) fonctionnant avec Resolve Systems





Cherwell Software LLC, fournisseur leader de solutions de gestion des changements (GDC) et de solutions de gestion de services d'entreprise (Enterprise Service Management, ESM) unit ses forces avec Resolve Systems, leader dans les domaines de l'automatisation d'entreprise et de l'AIOps, pour aider les entreprises à mieux gérer leurs environnements informatiques complexes, par l'automatisation des flux de travail et l'auto-détection et la cartographie des dépendances. Cherwell est désormais un revendeur officiel des produits Resolve et en mesure d'apporter facilement une offre intégrée à ses clients. Cherwell a choisi la solution de détection automatisée et de cartographie des dépendances de Resolve, fondée sur ses capacités solides et sa réussite client.

La collaboration entre Resolve et Cherwell offre une solution complète pour la rationalisation des opérations informatiques et l'accélération de la prestation des services. La combinaison d'une GDC de haut niveau et de la solide solution de détection et de cartographie des dépendances offre aux clients une forte visibilité des environnements hybrides et complexes, tout en apportant un fondement solide pour promouvoir les initiatives AIOps.

« En nous associant à l'un des leaders de la gestion de services d'entreprise et de GDC, nous sommes en mesure d'offrir une solution complète pour l'automatisation des opérations informatiques et l'accélération de la transformation du bureau de service », a déclaré Rob Kelsall, vice-président du département Techniques de ventes mondiales chez Resolve. « Nous espérons aider les clients de Cherwell à obtenir des opérations agiles et autonomes, à commencer par la détection automatisée et la cartographie dynamique des dépendances ».

« En tant que co-leaders du secteur, nous sommes très heureux que Resolve élargisse sa collaboration avec nous. Ensemble, notre objectif est d'offrir des solutions exceptionnelles de bout en bout pour toute l'entreprise », a déclaré Scott Gainey, directeur marketing de Cherwell.

En combinant la solution de détection et de cartographie des dépendances de Resolve avec la GDC de Cherwell, les clients peuvent :

Éliminer le travail manuel, en automatisant la détection et les mises à jour en temps réel de leur CMDB Cherwell

Identifier et suivre les relations dynamiques, multicouches entre les applications et l'infrastructure hybride

Autogénérer des cartes de topographie complexe pour visualiser les relations d'infrastructure et faciliter la résolution des problèmes

Resolve est parfaitement intégrée avec l'offre phare de Cherwell, Cherwell Service Management, proposée sur la plateforme sans code puissante et flexible COREtm de Cherwell. Cherwell permet aux équipes Informatique, RH, Installations et autres de mettre en oeuvre, automatiser et moderniser des procédures de service et assistance, pour répondre aux besoins nouveaux et évolutifs - à un moindre coût et avec une moindre complexité que d'autres outils.

Le produit de détection et cartographie des dépendances de Resolve fait partie de sa plateforme d'automatisation et AIOps complète, qui est compatible avec la solution IT Service Management® de Cherwell. Resolve offre une visibilité d'ensemble sur les environnements informatiques complexes et hybrides, en réalisant une détection automatisée sans agent de toutes les entités physiques et virtuelles, en cartographiant les dépendances et en créant des cartes topographiques qui permettent aux équipes informatiques de voir ce qu'elles gèrent. Cette intégration peut être consultée sur le Cherwell Marketplace.

Pour en savoir plus sur la nouvelle détection et cartographie des dépendances, fonctionnant avec Resolve, rendez-vous sur cherwell.com/products/it-service-management/discovery-and-dependency-mapping/.

À propos de Cherwell

Cherwell (@Cherwell) permet aux entreprises de transformer leur activité par l'adoption rapide et la gestion facilitée des services numériques. La plateforme adaptable de Cherwell a permis à des milliers d'entreprises de moderniser leurs activités professionnelles, avec une gestion de service, automatisation et production de rapport personnalisables dans toute l'entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cherwell.com.

À propos de Resolve Systems

Resolve aide les équipes informatiques à obtenir des opérations agiles et autonomes, grâce à une plateforme d'automation de l'entreprise et AIOps leader de l'industrie. En combinant les apports de l'intelligence artificielle avec une automatisation puissante et multidisciplinaire, Resolve gère une vaste gamme d'opérations informatiques - de la cartographie des dépendances, en passant par la corrélation d'événements et l'analyse prédictive jusqu'à l'automatisation intelligente d'actions basées sur ces résultats. Spécialement conçu pour traiter les défis posés par l'accroissement de la complexité des tâches informatiques, Resolve permet aux entreprises de maximiser l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et de dépanner et réparer rapidement les problèmes, en accélérant la prestation de service. Regardez pourquoi Fortune 1000, les principaux FSG et les plus importants prestataires de services de communication sur la planète font confiance à Resolve pour faire fonctionner des millions d'automatisations chaque jour. Apprenez-en davantage sur resolve.io ou suivez-nous sur Twitter @ResolveSystems.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 août 2020