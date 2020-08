Tragédie au Liban : Dominique Anglade exprime son soutien et sa solidarité à la communauté libanaise du Québec





QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - En lien avec la terrible tragédie survenue hier dans la zone portuaire de Beyrouth (Liban), la cheffe de l'opposition officielle, madame Dominique Anglade, tient à réitérer son soutien le plus total et l'entière solidarité de sa formation politique à la communauté libanaise établie au Québec.

Alors que la communauté internationale s'unit pour déployer rapidement une aide d'urgence au Liban, madame Anglade est convaincue que le gouvernement du Québec collaborera aux efforts de mobilisation et que les Québécoises et les Québécois seront solidaires avec la communauté libanaise qui en ce moment traverse des moments difficiles.

C'est pourquoi en signe de solidarité, la cheffe de l'opposition officielle a demandé hier au cabinet du premier ministre Legault la mise en berne, à l'Assemblée nationale, du drapeau du Québec et tient à remercier le gouvernement d'avoir accepté de poser ce geste fortement symbolique pour le peuple libanais.

Madame Anglade s'est également entretenue ce matin avec monsieur Antoine Eid, consul général du Liban à Montréal, pour lui réitérer son soutien et lui témoigner, au nom de l'opposition officielle du Québec, notre collaboration et notre compassion.

« Au nom du Parti libéral du Québec et en mon nom personnel, je tiens à réitérer à la communauté libanaise du Québec notre entière solidarité face à cette terrible tragédie survenue à Beyrouth. Sachez que nous sommes à vos côtés et que nous vous accompagnerons dans cette épreuve tragique. » Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne

« Derrière les images effroyables relayées hier en provenance de Beyrouth, il y a des centaines de milliers de Libanais qui vivent un drame humain sans précédent. C'est une catastrophe qui a des échos partout sur la planète ainsi que chez nous au Québec. Mes pensées accompagnent les victimes, leurs familles, le peuple libanais ainsi que la diaspora établie chez nous pendant ces moments difficiles. Le Québec se doit de soutenir la population libanaise. C'est dans un esprit de solidarité que je souhaite m'entretenir avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie afin d'inviter le gouvernement du Québec à utiliser les moyens dont il dispose pour exprimer tout le soutien du peuple québécois envers le peuple libanais ainsi que lui offrir ma collaboration à la suite de cet événement tragique. » Nicole Ménard, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie et députée de Laporte

« Il a quelques années, dans mes fonctions ministérielles, j'ai visité Beyrouth et j'ai été charmée par la beauté de l'endroit et par l'accueil de ses habitants. Les images de dévastation me brisent le coeur. C'est une tragédie sans nom qui affecte également beaucoup de Québécois d'origine libanaise qui vivent des heures d'angoisse pour leurs proches toujours sur place. Mes pensées accompagnent tout le peuple libanais. » Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur et députée de l'Acadie

