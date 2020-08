La Régie annonce la création du tout premier Comité consultatif autochtone





Le Comité regroupe des dirigeants autochtones respectés de partout au pays

CALGARY, AB, le 5 août 2020 /CNW/ - Pour la toute première fois, la Régie de l'énergie du Canada peut compter sur un Comité consultatif autochtone qui renseignera son conseil d'administration sur l'établissement de nouvelles relations avec les peuples autochtones. Les membres du comité sont des dirigeants à l'échelle locale, régionale et nationale et des porte-parole respectés de leurs communautés qui possèdent une vaste expérience dans le secteur de l'énergie et des ressources naturelles.

Les membres du comité sont les suivants :

Marie Delorme , Nation métisse

, Nation métisse Kaella-Marie Earle , Anishinaabe du territoire non cédé de Wiikwemkoong et de la Première Nation d'Aroland

, Anishinaabe du territoire non cédé de Wiikwemkoong et de la Première Nation d'Aroland Judy Gingell , aînée de la Première Nation Kwanlin Dün, groupe Gaanaxteidi (clan du grand corbeau)

, aînée de la Première Nation Kwanlin Dün, groupe Gaanaxteidi (clan du grand corbeau) Harvey Mcleod , chef de la bande indienne d'Upper Nicola

, chef de la bande indienne d'Upper Nicola Tyrone McNeil , chef tribal de la Nation Stó:l? et membre de la bande de Seabird Island

, chef tribal de la Nation Stó:l? et membre de la bande de Seabird Island Scott Patles-Richardson , citoyen mi'kmaq, Première Nation de Pabineau, Nouveau-Brunswick

, citoyen mi'kmaq, Première Nation de Pabineau, Nouveau-Brunswick Matthew T. Peigan , chef de la Première Nation de Pasqua (nomination de l'Assemblée des Premières Nations)

, chef de la Première Nation de (nomination de l'Assemblée des Premières Nations) Marci Riel , Nation métisse (nomination du Ralliement national des Métis)

Le Comité consultatif autochtone donne au conseil d'administration des avis reflétant la diversité des perspectives autochtones de ses membres. Il fait partie intégrante de la structure de gouvernance officielle de la Régie. Les membres du Comité...

contribuent à élargir l'horizon stratégique de la Régie en vue de réaliser des progrès importants vers la réconciliation au Canada ;

; favorisent les possibilités de changement systémique positif en établissant et en renforçant de nouvelles relations avec le conseil d'administration et le personnel de la Régie;

s'appuient sur leur expérience dans le secteur de l'énergie et des ressources naturelles pour donner des conseils;

communiquent les valeurs et enseignements autochtones, en tant que porte-parole respectés de leurs communautés, afin qu'ils puissent apprendre de la Régie, et réciproquement, et intégrer les perspectives autochtones dans les stratégies, les plans et les actions de la Régie.

En bref

Le Comité comptera jusqu'à neuf membres, dont trois nommés directement par des organisations autochtones nationales représentatives, soit l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami. En attendant que tout soit finalisé de ce côté, nous réservons une place au candidat de l'Inuit Tapiriit Kanatami.

Le Comité consultatif autochtone joue un rôle clé auprès du conseil d'administration de la Régie en le conseillant sur la meilleure façon d'accroître la participation des peuples et organisations autochtones en ce qui concerne entre autres l'infrastructure réglementée par la Régie.

La composition du comité reflète la diversité des communautés, des langues, des genres, des régions géographiques, des compétences et des expertises autochtones au Canada .

. Le Comité consultatif autochtone ne s'occupe pas de projets précis réglementés par la Régie, ni de questions opérationnelles détaillées ou prises de décisions réglementaires. Il ne donne pas non plus de conseils sur des décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission de la Régie.

Citations

«?Nous sommes très heureux que des dirigeants autochtones possédant d'aussi vastes connaissances aient accepté d'offrir des conseils stratégiques à la Régie. Leur contribution sera essentielle à la transformation des relations de la Régie avec les peuples autochtones du Canada.?»

Cassie Doyle

Présidente du conseil d'administration de la Régie de l'énergie du Canada

«?La création du Comité consultatif autochtone est un pas important en avant sur la voie de la réconciliation de la Régie avec les peuples autochtones.?»

Melanie Debassige

Membre du conseil d'administration de la Régie de l'énergie du Canada

