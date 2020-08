La prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ se déroulera entièrement sur le Web





Le Fonds a adopté des mesures pour limiter la propagation du coronavirus

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains jours, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ recevront l'Avis de convocation pour la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra pour la première fois entièrement sur le Web, le samedi 19 septembre 2020 à 14 h.

« Chaque organisation étant appelée à respecter les règles de la Santé publique et à déployer tous les efforts pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus, l'assemblée annuelle des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ se déroulera uniquement sur le Web, déclare Claude Séguin, président du conseil d'administration du Fonds. Nous avons adopté les mesures nécessaires pour recueillir les commentaires des actionnaires et répondre à leurs questions en ligne et en temps réel. Les actionnaires pourront également voter sur les différents points à l'ordre du jour. L'ensemble de ces mesures permettront à tous de pleinement participer à cette importante assemblée. Nous souhaitons vivement la plus grande participation possible à l'assemblée annuelle de votre Fonds de solidarité FTQ. »

« L'exercice 2019-2020 du Fonds de solidarité FTQ aura été riche en réalisations et en succès, mais également en défis à surmonter en raison de la crise de santé publique à laquelle nous avons eu à faire face au cours des derniers mois, poursuit Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds. Néanmoins, nous avons poursuivi notre mission avec plus d'énergie que jamais, toujours guidé par la volonté d'investir dans les entreprises d'ici, d'accompagner les travailleurs dans leurs projets d'épargne, et de contribuer à faire du Québec une société toujours plus prospère, inclusive et durable. »

Vote au bénéfice de Moisson Montréal et Moisson Québec

Pour chaque actionnaire qui votera, le Fonds de solidarité FTQ remettra 3 $ à Moisson Montréal et Moisson Québec, qui se partageront le montant total jusqu'à concurrence de 20 000 $.

Les actionnaires qui ne peuvent assister à l'assemblée en format virtuel le 19 septembre 2020 à 14 h peuvent voter avant l'assemblée par procuration, c'est-à-dire par Internet, par téléphone, par courriel, par la poste ou par télécopieur. Des instructions détaillées sont fournies dans le formulaire de procuration joint à l'Avis de convocation, de même que sur le site Web du Fonds où une vidéo explicative a été mise en ligne. Si un actionnaire vote par procuration , Société de Fiducie AST (Canada) devra avoir reçu le formulaire de procuration signé et daté, ou l'actionnaire devra avoir voté en ligne ou par téléphone avant 16 h 45 le mercredi 16 septembre 2020 . Il est également possible de mandater une autre personne pour voter en son nom.

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

