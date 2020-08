L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - PHA

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Algernon Pharmaceuticals Inc. Symbole CSE : AGN Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 13 h 15 L'OCRCVM peut...

Reprise des négociations pour : Société : Progressive Planet Solutions Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : PLAN Les titres : Oui Reprise (HE) : 13 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») fait aujourd'hui le point sur sa demande de protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») déposée le 19 mai 2020 et qui a été...