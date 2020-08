Arthur J. Gallagher & Co. acquiert Insight Insurance & Risk Management Ltd.





ROLLING MEADOWS, Illinois, le 5 août 2020 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE : AJG) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Insight Insurance & Risk Management Ltd, d'Edmonton (Alberta). Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondé en 2013, Insight est un courtier d'assurance de détail qui compte des clients partout dans l'Ouest canadien. Sa clientèle est diversifiée et il offre une expertise particulière dans les secteurs de la construction, de l'immobilier, de l'accueil, des sports et du divertissement. Alexis Harke et son équipe continueront d'exercer leurs activités à partir de leur lieu de travail actuel, sous la direction de Kevin Neiles, président, Ouest canadien, pour les activités de courtage d'assurances IARD de la clientèle de détail de Gallagher.

«?L'équipe d'Insight jouit d'une grande réputation et nous donne accès à une clientèle diversifiée et complémentaire, avec des forces particulières dans les secteurs de la construction et des sports, entre autres?», a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr., président du conseil d'administration, président et chef de la direction. «?Nous sommes ravis d'accueillir Alexis et ses associés au sein de notre équipe mondiale en pleine croissance.?»

Arthur J. Gallagher & Co., société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils, a son siège social à Rolling Meadows, en Illinois. Elle exerce ses activités dans 49 pays et offre des services dans plus de 150 pays à travers le monde grâce à un réseau de courtiers et consultants représentants.

