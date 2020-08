Lancement du nouvel appareil de messagerie par satellite SPOT Gen4





Globalstar Canada Satellite Co, une filiale à 100 % de Globalstar Inc. (NYSE MKT : GSAT) et un chef de file dans les technologies de messagerie par satellite et de notifications d'urgence, a annoncé aujourd'hui le lancement du SPOT Gen4MC, la nouvelle génération de l'appareil de messagerie GPS par satellite SPOT Messenger MC. Le SPOT Gen4 se caractérise par l'addition de fonctionnalités de suivi intégrées dans une nouvelle interface de cartographie améliorée, des spécifications améliorées en matière d'étanchéité du produit et un nouveau mousqueton avec courroie qui complète son design moderne industriel. Le SPOT Gen4 fait partie d'une gamme de produits primés qui crée un lien de communication vital et abordable avec les amis, la famille, les collègues de travail et le Centre international de coordination des interventions d'urgence (CICIU) de GEOS, grâce à l'utilisation de la localisation GPS et de la connectivité par satellite dispensées par Globalstar.

« Le nouveau SPOT Gen4 est le dernier-né complétant la famille des produits SPOT qui propose une solution abordable et conviviale aux passionnés de loisirs et d'aventures en plein air, ainsi qu'aux travailleurs solitaires qui se retrouvent au-delà de la portée d'une couverture cellulaire fiable », a déclaré Jim Mandala, vice-président de Globalstar Canada Satellite Co. « Le SPOT Gen4 est un appareil de poche robuste qui offre aux utilisateurs un vaste éventail de fonctionnalités de communication par satellite, notamment une fonctionnalité de suivi amélioré alimentée par la performante interface de cartographie SPOT qui crée de la valeur ajoutée et assure une tranquillité d'esprit ».

Les caractéristiques du SPOT Gen4 sont les suivantes :

Conception améliorée - Le nouveau SPOT Gen4 bénéficie d'un nouveau look élégant et ergonomique et des caractéristiques de conception qui protègent de façon sécuritaire les boutons d'aide et de commande S.O.S. Il est robuste et portable avec un nouveau mousqueton et une courroie multi-usages.

Indice IP68 améliorée - Offre une résistance à l'eau plus élevée, jusqu'à 30 minutes à deux mètres de profondeur.

Suivi activé par le mouvement - Le SPOT Gen4 envoie des points de cheminement à la fréquence choisie aussi longtemps que l'appareil demeure sous tension et en mouvement, permettant de préserver la durée de vie de la pile. Les alertes peuvent être réglées pour un envoi automatique des notifications à d'autres personnes lorsqu'un mouvement est détecté ou lors de l'entrée et la sortie de zones géographiques définies dans la cartographie SPOT.

Durée de vie de la pile - Le SPOT Gen4 offre une pile disposant de la plus longue durée de vie dans sa catégorie de produits sur le marché, surpassant de loin les performances des autres appareils de messagerie GPS alimentés par une pile.

Cartographie SPOT - Affichage de cartes en direct et données historiques pendant un minimum de trois ans. Des options de surclassement sont disponibles pour répondre aux besoins cartographiques spécifiques des utilisateurs. Couches cartographiques - Choisissez parmi plusieurs options pour visualiser votre carte en mode clair ou foncé avec vue satellite, routière ou topographique. Alertes ? L'utilisateur définit l'envoi de messages automatisés générés par le système pour les messages d'urgence ou personnalisés, les nouveaux mouvements, les absences de mouvements, les messages de contrôle et d'aide. Amélioration des vues partagées - Vues partagées illimitées avec une interface conviviale permettant de partager une localisation. Pictogrammes de localisations personnalisés - Possibilité de distinguer les points de localisation par produit SPOT ou par utilisateur, ce qui ajoute une variété de possibilités de gestions des ressources sur le terrain et à distance. Barrières virtuelles ? Permettent aux utilisateurs de créer des limites géographiques virtuelles et de définir des alertes personnalisées.



Plus de 7 000 opérations de sauvetage ont été déclenchées grâce à la technologie du satellite SPOT dans le monde entier, dont environ 30 % au Canada. Le satellite SPOT Gen4 offre une garantie de sécurité grâce à son bouton de notification S.O.S., qui permet d'établir une connexion avec localisation GPS entre les utilisateurs et le CICIU de GEOS qui assure la répartition des équipes de recherche et de sauvetage au niveau local.

SPOT assure une couverture satellite très répandue, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe, en Australie, en Afrique du Nord et du Sud, en Amérique du Sud et en Asie du Nord-Est, ainsi qu'à des centaines de milliers de kilomètres au large des côtes. Consultez notre carte de couverture pour plus de précisions quant à la couverture mondiale.

SPOT Gen4 est disponible en ligne sur FindMeSpot.ca et auprès des détaillants à l'échelle nationale. L'appareil est vendu au détail à 189,99 $ CA avec les forfaits mensuels Flex et les forfaits de service annuel à partir de 11,95 $ US par mois. Pour plus d'informations sur le SPOT Gen4, y compris une liste complète des détaillants proposant des produits SPOT, visitez FindMeSpot.ca. Des services et une tarification spéciale sont également offerts via les solutions SPOT destinées aux entreprises.

À propos de Globalstar, Inc.

Globalstar est un fournisseur de premier plan des solutions satellites personnalisées IdO partout dans le monde à des clients oeuvrant dans de nombreux secteurs d'activités, notamment au niveau gouvernemental, l'industrie pétrolière et gazière, la gestion des urgences, le transport, les loisirs de navigation de plaisance et de plein air. En qualité de pionnier dans les services mobiles de voix et de données par satellite, Globalstar permet aux entreprises de rationaliser leurs activités d'exploitation grâce au réseau satellite Globalstar en connectant les personnes à leurs appareils, en assurant la sécurité et la communication personnelles et en automatisant les données pour surveiller et gérer plus facilement les actifs mobiles. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend les produits SmartOne de suivi d'équipement, reconnus par l'industrie, les émetteurs satellites IdO commerciaux et les modems de données satellites Duplex, les innovateurs points d'accès IP sans fil satellites Sat-Fi2 et la gamme de produits SPOT® axés sur la sécurité personnelle, de biens et d'appareils de communication, tous proposés avec une variété de forfaits de service de données. Pour plus d'informations sur Globalstar Canada Satellite Co. veuillez consulter le site Globalstar.ca.

À propos de SPOT

SPOT LLC, une filiale de Globalstar, Inc. fournit des appareils de communication et de suivi par satellite à des prix abordables destinés à des fins commerciales et de loisirs. Les appareils de messagerie SPOT utilisent à la fois le réseau de satellites GPS et le réseau de satellites Globalstar pour transmettre et recevoir des messages textes et des coordonnées GPS. Depuis 2007, SPOT a assuré la tranquillité d'esprit à ses clients en leur permettant de rester en contact avec leur famille, leurs amis et leurs collègues, de manière totalement indépendante de la couverture cellulaire, tout en ayant contribué à plus de 7 000 opérations de sauvetage dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site FindMeSPOT.ca.

Notez que tous les produits SPOT décrits dans ce communiqué de presse sont les produits de SPOT LLC, qui n'est relié de quelque manière que ce soit à Spot Image de Toulouse en France ou à Spot Image Corporation de Chantilly en Virginie. SPOT Connect est une marque déposée de Spot LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Communiqué envoyé le 5 août 2020 à 12:25 et diffusé par :