Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 5 août 2020





OTTAWA, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 117 792 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 958 décès, et 87 % des personnes infectées sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 236 521 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 48 360 personnes chaque jour, dont 1 % a reçu un résultat positif. Enfin, en moyenne 400 nouveaux cas ont été signalés chaque jour pour l'ensemble du pays.

La Semaine mondiale de l'allaitement maternel me rappelle qu'en raison de la COVID-19, les derniers mois ont été stressants et remplis d'incertitudes pour de nombreux Canadiens, y compris les futurs parents et les nouveaux parents. Au début de la pandémie, nous savions très peu de choses sur le virus, sur la façon dont il se transmettrait aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, et sur l'incidence qu'il aurait sur eux. Nous sommes encore en train d'en apprendre sur la façon dont se propage la COVID-19. À l'heure actuelle, on dispose de peu de données probantes démontrant que le virus pourrait se transmettre d'une mère infectée à son nourrisson par l'allaitement maternel, et on estime que les avantages de l'allaitement maternel dépassent largement les risques possibles.

On continue de recommander l'allaitement maternel, lorsque celui-ci est possible, qui constitue encore la meilleure façon de nourrir les nourrissons en raison de ses nombreux bienfaits pour la santé bien documentés. De plus, l'allaitement maternel offre la plus grande protection contre les infections et les maladies pendant la petite enfance et l'enfance.

On continue aussi d'encourager les mères chez qui la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée à commencer ou à poursuivre l'allaitement maternel. Qu'elles allaitent leur bébé ou non, les mères qui présentent des symptômes, même faibles, ou qui craignent d'avoir été exposés au virus récemment doivent prendre les mesures de précaution recommandées pour éviter de transmettre le virus au bébé, à savoir le lavage fréquent des mains, le respect de l'étiquette respiratoire appropriée consistant à se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse et éternue, et le port d'un masque non médical ou d'un couvre-visage lorsqu'elles sont près du bébé.

L'allaitement maternel est une activité que les mères et les nourrissons apprennent à faire ensemble, et le soutien reçu au cours des premières semaines est important. En cette période où des mesures d'éloignement physique sont en place, il est possible qu'il y ait moins de services et de programmes de soutien à l'allaitement offerts en personne. J'encourage les responsables de ces programmes et les praticiens à trouver d'autres façons d'offrir ces services de soutien, que ce soit par téléphone ou en ligne. J'invite également les familles et les amis à prêter main-forte aux nouveaux parents de leur entourage. Enfin, j'encourage les parents qui allaitent à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin.

L'Agence de la santé publique du Canada a publié récemment de nouvelles ressources sur l'allaitement maternel, lesquelles contiennent des conseils et des idées pour favoriser une expérience d'allaitement positive. Il s'agit notamment de Dix conseils utiles pour réussir l'allaitement maternel et de 10 bonnes raisons d'allaiter votre bébé.

Pour obtenir des renseignements ou des ressources en vue d'en savoir plus sur l'épidémiologie de la COVID-19 et de réduire les risques d'infection et de propagation du virus, veuillez cliquer sur l'hyperlien. »

