Verimatrix présente « Elastic Anti-Tamper » la première technologie pour protéger les applications iOS utilisant Bitcode

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), leader dans les solutions de sécurité du monde moderne, connecté et centrées sur l'utilisateur, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution de protection sans précédent pour les applications iOS utilisant Bitcode. La publication d'une application ayant Bitcode activé sur l'App Store d'Apple permet à Apple d'optimiser le code de l'application pour chaque appareil ciblé.

Pour la première fois, les développeurs sont en mesure de fournir les protections anti-falsification (« anti-tamper ») essentielles sur le marché Bitcode iOS en forte croissance. Grâce à une nouvelle fonction anti-falsification dite élastique, la gamme déjà récompensée de solutions pour la protection des applications de Verimatrix inclut désormais une technologie pointue, capable de comparer les actions actuelles d'une application avec celles menées lors du premier lancement par son utilisateur.

Cette comparaison continue permet d'identifier les modifications potentiellement dangereuses développées par des cybercriminels et offre ainsi une sécurité inégalée pour les applications Bitcode et leurs données. Il était jusqu'à présent, trés compliqué d'appliquer la technologie anti-falsification à Bitcode car Apple, et non le développeur, crée la forme finale du logiciel afin de l'optimiser pour chaque appareil.

«Les efforts d'Apple pour étendre l'utilisation de Bitcode parmi les développeurs passent généralement inaperçus des utilisateurs finaux, mais représentent un défi pour les développeurs souhaitant appliquer une technologie anti-falsification, et nous sommes heureux de jouer un rôle essentiel dans la conception de nouvelles approches anti-falsification qui empêchent les pirates d'accéder aux données sensibles », a déclaré Martin Bergenwall, vice-président des produits chez Verimatrix. «Notre technologie Elastic Anti-Tamper répond à un besoin important de l'industrie. C'est un élément supplémentaire qui va différencier encore davantage notre gamme de protection des applications, déjà maintes fois récompensée, et auxquelles de nombreuses grandes organisations font confiance pour assurer leur sécurité. Cette faculté a innover durablement est le moteur du succès continu de Verimatrix dans le domaine de la sécurité logicielle. »

La société prévoit également de fournir aux développeurs des outils supplémentaires de protection des applications liés à Bitcode. Ils utiliseront une nouvelle approche de crowdsourcing afin de mieux identifier les mauvais acteurs. Son lancement global est prévu au quatrième trimestre 2020. La future couche de protection utilisera un serveur de consensus qui exploitera la puissance de l'ensemble de la base installée de l'application pour identifier les modifications. Ce produit viendra renforcer l'engagement pris par Verimatrix auprès des développeurs à leur fournir des services de sécurité qui fonctionnent même en cas de futures modifications du format final du code par Apple. Cela constituera alors une autre première dans l'industrie.

Offrant un gain de temps considérable et une protection améliorée, les fonctionnalités de la technologie Elastic Anti-Tamper de Verimatrix aident les développeurs à se positionner en tant que professionnels avertis et soucieux de la sécurité qui accordent la priorité à la sécurité de leurs utilisateurs finaux et de leurs données. Pour plus d'informations sur les solutions de protection d'Applications Verimatrix, visitez : https://www.verimatrix.com/solutions/code-protection.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

