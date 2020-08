Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans le comté de Brant (Ontario)





COMTÉ DE BRANT, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement virtuelle concernant des infrastructures dans le Sud-Ouest et le Nord de l'Ontario en présence de l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, et ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, de Will Bouma, adjoint parlementaire au premier ministre de l'Ontario et député provincial de Brantford?Brant, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de David Bailey, maire du comté de Brant.

Date : Jeudi 6 août 2020



Heure : 11 h 30 (HAE)



Événement virtuel : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence

auprès de Mandy Garabedian (mandy.garabedian@brant.ca).





Le public est invité à assister à l'annonce en direct sur :

YouTube à l'adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=J0gqhCn9XPY

